Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого та тривалого миру в Україні

Папа Римський Лев XIV висловив співчуття у звʼязку з загибеллю людей в Україні внаслідок останніх масованих атак РФ.

Про це понтифік повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Папа Лев XIV висловив співчуття

"З сумом стежу за новинами про атаки, які продовжують відбуватися в багатьох українських містах, зокрема у Києві. Ці атаки призводять до смертей та поранень, зокрема дітей, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів",- написав голова Католицької церкви.

Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими.

"Ми не повинні звикати до війни та руйнувань. Молімось разом за справедливий та тривалий мир у розтерзаній війною Україні", - наголосив Папа Лев XIV.

Читайте також: Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні: Голос зброї повинен замовкнути

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка, ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Читайте також: Україна розраховує на подальшу участь Ватикану у визволенні військовополонених і дітей, - Сибіга