Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого та тривалого миру в Україні

Папа Римський Лев XIV висловив співчуття у звʼязку з загибеллю людей в Україні внаслідок останніх масованих атак РФ. 

Про це понтифік повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Папа Лев XIV висловив співчуття

"З сумом стежу за новинами про атаки, які продовжують відбуватися в багатьох українських містах, зокрема у Києві. Ці атаки призводять до смертей та поранень, зокрема дітей, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів",- написав голова Католицької церкви.

Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими.

"Ми не повинні звикати до війни та руйнувань. Молімось разом за справедливий та тривалий мир у розтерзаній війною Україні", - наголосив Папа Лев XIV.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

  • У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка, ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Топ коментарі
"Войтили" на "святому престолі" закінчилися... Тепер, там, один одного, змінюють "хранителі коштів", у банку Ватикану.. Навіть їх імена не запам"ятовуються...
16.11.2025 21:08 Відповісти
Цей єретик у сутані так хитрожопно недомовляє і маніпулює словами, ніби в нас іде громадянська війна, ми самі її розпочали і не бажаємо зупинитися.
16.11.2025 21:27 Відповісти
Раніше це була могутня організована банда для збагачення та контролю країн. Зараз напевно теж займаються махінаціями, але подрібнювали. Залишилася лише гомосексуальні традиції.
16.11.2025 21:17 Відповісти
PDFфайл у сутані до чогось там закликає...Уже не смішно...
16.11.2025 21:02 Відповісти
Газета "Більд" - Ми на порозі катастрофи через корупцію , фронт сипеться Геть ZE зрадника і мародера !
16.11.2025 21:16 Відповісти
спасиба, канешна. тока ***** все такие заклики на фуфельнике вертел
16.11.2025 21:09 Відповісти
Папа для цього потрібно заблокувати гроші *****!
ні не можна , ну тоді ти не проти війни
16.11.2025 21:10 Відповісти
(із закликів поллітбюро паписашика до мамирімської в честь прийдешнього рожества)
16.11.2025 21:25 Відповісти
Педофілам своїм в рясах розкажи про справедливий мир.
16.11.2025 21:27 Відповісти
А він сам весь такий білий голуб - прилетів, яйцями дзвеня, як птиця щастя завтрашнього дня.
16.11.2025 21:31 Відповісти
Если у страны отобрали часть земель, убили сотни тысяч людей, то как после этого мир может быть справедливым? Если бы у папы отобрали Пол-Ватикана, убили часть кардиналов и в храме устроили капище, то хотел бы я посмотреть, как бы он заговорил о такой реальности. Лицемеры и кощунники без Бога
16.11.2025 21:54 Відповісти
Дуже сумно, що папа, а не Христос є главою католицької релігійної організації . Справжня , Христова церква не має до цього ніякого відношення. https://www.bible-for-you.org/Issleduem/kirika.php Наречена Христа
17.11.2025 00:54 Відповісти
Про рахунки в банку та відсутність аудиту я вже мовчу
17.11.2025 00:55 Відповісти
Заклики НЕ працють !!
Скажіть хтось цю просту істину з світових трибун!!!
Це все одно що бачити щодня злочини і всяку неправду, і просто казати - я ж молюся за те щоб Добро перемогло, який з мене спрос, чим ще маю допомагати ??
17.11.2025 01:14 Відповісти
Папа - можливо тільки я тебе ще нахер не послав
17.11.2025 04:24 Відповісти
Смішне опудало, яке нафіг не потрібне, і ніякого відношення, до віри чи Бога, не має.
17.11.2025 06:22 Відповісти
 
 