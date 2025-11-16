Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого та тривалого миру в Україні
Папа Римський Лев XIV висловив співчуття у звʼязку з загибеллю людей в Україні внаслідок останніх масованих атак РФ.
Про це понтифік повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Папа Лев XIV висловив співчуття
"З сумом стежу за новинами про атаки, які продовжують відбуватися в багатьох українських містах, зокрема у Києві. Ці атаки призводять до смертей та поранень, зокрема дітей, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів",- написав голова Католицької церкви.
Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими.
"Ми не повинні звикати до війни та руйнувань. Молімось разом за справедливий та тривалий мир у розтерзаній війною Україні", - наголосив Папа Лев XIV.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
- У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка, ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.
+4 Яр Холодний
16.11.2025 21:08
+4 Luka Lukich #363772
16.11.2025 21:27
+3 sky hawkA4
16.11.2025 21:17
Щоправда, і про його наступника - Бенедикта XVI можу сказати лише добрі слова. Бо саме він почав наводити лад і з сумнівними оборудками, і з педофілами... Саме за це його й усунули, а на його місце призначили рафінованого нікчему (вже навіть і не згадаю, як його звали).
ні не можна , ну тоді ти не проти війни
Скажіть хтось цю просту істину з світових трибун!!!
Це все одно що бачити щодня злочини і всяку неправду, і просто казати - я ж молюся за те щоб Добро перемогло, який з мене спрос, чим ще маю допомагати ??