Єврокомісія планує допомогу Україні, виходячи з припущення про завершення війни у 2026 році

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Плануючи фінансову підтримку України на 2026-2027 роки, Єврокомісія наразі виходить з припущення, що війна Росії проти України завершиться наприкінці 2026 року.

Про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначено у документі, під час підготовки варіантів фінансування на наступні два роки Єврокомісія орієнтується на попередні прогнози МВФ. "Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду - за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами - Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", - написала фон дер Ляєн.

Фінансування України у 2026-2027 роках

У жовтні 2025 року Європейська рада взяла зобов’язання забезпечити фінансування потреб України у 2026-2027 роках, включно з військовими й оборонними витратами.

У листі президентка Єврокомісії визначила чотири ключові параметри майбутнього фінпакета:

  • швидка доступність коштів з виплатами від другого кварталу 2026 року;
  • відсутність додаткового фіскального навантаження на Україну;
  • гнучкість фінансування через невизначеність потреб;
  • справедливий розподіл фінансового тягаря між партнерами ЄС.

Хто в ліс, хто по дрова: Пісторіус волає, що рашка нападе на НАТО менше ніж за рік, Урсула тороче, що наступного року війна закінчиться. Права рука не знає, що робить ліва в тому ЄС.
17.11.2025 13:44 Відповісти
Логично, а в конце 2026 года повторят на конец 2027 г.
17.11.2025 14:01 Відповісти
И так смыть/повторить стопицот раз.
"Следующий год решающий"...
17.11.2025 14:09 Відповісти
Судячи з цифр вони тупо розділили кацапські гроші на два роки. 140 на два вийшло 70 млрд на рік.
17.11.2025 14:16 Відповісти
 
 