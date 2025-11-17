Єврокомісія планує допомогу Україні, виходячи з припущення про завершення війни у 2026 році
Плануючи фінансову підтримку України на 2026-2027 роки, Єврокомісія наразі виходить з припущення, що війна Росії проти України завершиться наприкінці 2026 року.
Про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Як зазначено у документі, під час підготовки варіантів фінансування на наступні два роки Єврокомісія орієнтується на попередні прогнози МВФ. "Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду - за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами - Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", - написала фон дер Ляєн.
Фінансування України у 2026-2027 роках
У жовтні 2025 року Європейська рада взяла зобов’язання забезпечити фінансування потреб України у 2026-2027 роках, включно з військовими й оборонними витратами.
У листі президентка Єврокомісії визначила чотири ключові параметри майбутнього фінпакета:
- швидка доступність коштів з виплатами від другого кварталу 2026 року;
- відсутність додаткового фіскального навантаження на Україну;
- гнучкість фінансування через невизначеність потреб;
- справедливий розподіл фінансового тягаря між партнерами ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Следующий год решающий"...