Єврокомісія запропонувала три варіанти фінансування України на 2026-2027 роки

Переговори про вступ України в ЄС

Європейська комісія запропонувала країнам-членам ЄС три варіанти фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Відповідний лист президентки Урсули фон дер Ляєн датований 17 листопада, передає Цензор.НЕТ із псиланням на "ЄП".

У документі зазначено, що Україна може отримати підтримку:

  1. у вигляді грантів, які фінансують держави-члени;

  2. у формі позики з обмеженим регресом, фінансованої ЄС через запозичення на зовнішніх ринках;

  3. у формі позики з обмеженим регресом, пов’язаної з використанням заморожених активів Росії.

Фон дер Ляєн закликала держави ЄС якнайшвидше досягти чіткого рішення щодо фінансування, щоб узгодити його на наступному засіданні Європейської Ради у грудні. Президентка Єврокомісії наголосила, що своєчасна фінансова підтримка України допоможе посилити тиск на Росію та створити підґрунтя для припинення бойових дій і мирних переговорів.

Що передувало?

  • Україна у 2026 році потребуватиме фінансування у розмірі близько 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд припадатиме на військові потреби.
  • Також плануючи фінансову підтримку України на 2026-2027 роки, Єврокомісія наразі виходить з припущення, що війна Росії проти України завершиться наприкінці 2026 року.

В Офісі дві проблеми:
-куди складать;
-хто буде носити такі важкості замість "Рьошика".
17.11.2025 15:27 Відповісти
17.11.2025 15:37 Відповісти
Позики такі чи позики сякі - їм пофіг.
Вкрали - і під пальму.
Дали - то можна відразу забуть
17.11.2025 16:38 Відповісти
три варианта ---------- /НЕ ДАВАТЬ БАБЛО ЗЕЛЕНСКОМУ/
и воровства не будет
и воровства не будет
17.11.2025 22:13 Відповісти
 
 