Єврокомісія запропонувала три варіанти фінансування України на 2026-2027 роки

Європейська комісія запропонувала країнам-членам ЄС три варіанти фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Відповідний лист президентки Урсули фон дер Ляєн датований 17 листопада, передає Цензор.НЕТ із псиланням на "ЄП".

У документі зазначено, що Україна може отримати підтримку:

у вигляді грантів, які фінансують держави-члени; у формі позики з обмеженим регресом, фінансованої ЄС через запозичення на зовнішніх ринках; у формі позики з обмеженим регресом, пов’язаної з використанням заморожених активів Росії.

Фон дер Ляєн закликала держави ЄС якнайшвидше досягти чіткого рішення щодо фінансування, щоб узгодити його на наступному засіданні Європейської Ради у грудні. Президентка Єврокомісії наголосила, що своєчасна фінансова підтримка України допоможе посилити тиск на Росію та створити підґрунтя для припинення бойових дій і мирних переговорів.

Що передувало?

Україна у 2026 році потребуватиме фінансування у розмірі близько 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд припадатиме на військові потреби.

Також плануючи фінансову підтримку України на 2026-2027 роки, Єврокомісія наразі виходить з припущення, що війна Росії проти України завершиться наприкінці 2026 року.

