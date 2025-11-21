Европейские лидеры готовят альтернативный "мирный план" с более справедливыми условиями для Украины, - WSJ

Группа европейских лидеров работает над альтернативной версией плана по завершению российско-украинской войны - с условиями, которые, по их замыслу, будут значительно справедливее для Украины, чем документ, разработанный администрацией Дональда Трампа.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, европейские лидеры стремятся предложить свой вариант урегулирования войны и убедить Украину поддержать именно их план. Ожидается, что он будет содержать более выгодные для Киева положения, однако детали пока не раскрываются.

Работу над документом планируют завершить "в ближайшие дни". Других параметров или содержания будущей европейской инициативы пока не сообщают.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

