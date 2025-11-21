РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
3 868 65

Европейские лидеры готовят альтернативный "мирный план" с более справедливыми условиями для Украины, - WSJ

ЄС

Группа европейских лидеров работает над альтернативной версией плана по завершению российско-украинской войны - с условиями, которые, по их замыслу, будут значительно справедливее для Украины, чем документ, разработанный администрацией Дональда Трампа.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, европейские лидеры стремятся предложить свой вариант урегулирования войны и убедить Украину поддержать именно их план. Ожидается, что он будет содержать более выгодные для Киева положения, однако детали пока не раскрываются.

Работу над документом планируют завершить "в ближайшие дни". Других параметров или содержания будущей европейской инициативы пока не сообщают.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Преступников из окружения Зеленского используют, чтобы продавить нас до капитуляции", - Михайлова

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" США не является окончательным, - Вадефуль

Автор: 

Европа (2140) россия (98090) война в Украине (6913)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Що ти мелеш, троляко ??? Якби не європейські союзники, то мільйони українців було б знищено кацапськими нацистами ще у 2022 році. Низький уклін і подяка народам ЄС і британцям за надану допомогу.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:12 Ответить
+11
кацап-антон,повзи нах...
показать весь комментарий
21.11.2025 11:15 Ответить
+7
Для таких підбурятовиків, як ти - ПНХ.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ти мелеш, троляко ??? Якби не європейські союзники, то мільйони українців було б знищено кацапськими нацистами ще у 2022 році. Низький уклін і подяка народам ЄС і британцям за надану допомогу.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:12 Ответить
кацап-антон,повзи нах...
показать весь комментарий
21.11.2025 11:15 Ответить
кацапу весело?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:24 Ответить
Для таких підбурятовиків, як ти - ПНХ.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:29 Ответить
Та ти ніби теж не академія наук.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:49 Ответить
так ти і є-дурник,кацап-антон.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:13 Ответить
Ватник просто дуже втомився від війни десь там. Хочеться вже побухати з братушками.

А території, незалежність - то *** з ними.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:00 Ответить
Он не задумывается над тем, что после пьянки "братушки" его вые*ут в жо*у.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:54 Ответить
В усьому винна Європа! Якби не вона в нас вже давно був би мир з братнім народом.
Я все правильно написав?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:20 Ответить
Чим вона відрізняється від твоєї?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:39 Ответить
це зветься "галюцинації", кицюня.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:54 Ответить
Як саме заробляють і як саме розкрадають?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:17 Ответить
Не Міндіч заробляє!!! Не Єрмак обкрадає!!! Не Зеленський покрмваючи заробляння та розкрадання!!!

Європа заробляє та обкрадає:
- виплачуючи гроші нашим біженцям,
- наповнюючи наш бюджет за свій рахунок,
- купуючи нам зброю за свій рахунок. 😁

Дивіться не переплутайте.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:22 Ответить
Якщо б вони не бачили загрози для себе, то не бачили б ми тієї допомоги. Максимум каски, аптечки і кілька євро. І які вони нам союзники? Партнери.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:15 Ответить
Загроза окупації прямо таки берцями у Варшаві й Берліні - відсутня. Але йде переформатування світу. Хто який вплив матиме і скільки грошей зароблятиме.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:23 Ответить
Що вдієш, всім хочеться кращого.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:26 Ответить
Чому ж? Ми живемо в світі обмежених ресурсів. Щоб хтось щось отримав, хтось чогось повинен позбутися.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:30 Ответить
У них в рази більше ресурсів та людей ніж у раші, але вони все рівно бояться. Вони вибудовували економіку, розвивали демократію десятки років. Тому й логічно.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:24 Ответить
Ти нащо свою жінку під іноземця-то підклав, дурнику?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:44 Ответить
В політиці завжди так.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:22 Ответить
переговори постійно зривають кацапи, підсовуючи в чернетки угод про припинення вогню свою пропагандистську чухню про мови, заборони вступів в нато, амністіі із зняттями санкцій, виводи українських військ звідкись.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:32 Ответить
під "гнидами" ти маєш на увазі компашку з 5-6 менеджерів та їх роботодавця?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:59 Ответить
Такий план уже давно мав бути підготовлений союзниками разом з Україною. Працюйте швидше. Цей план потрібен буквально завтра.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:07 Ответить
Чого Ви прицепилися до європейців? Забулися, що Боневтиік Потужно-Брехливий підписав вже 28 таких потужних планів миру? Чи він вам брехав?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:11 Ответить
Передай своїм тупоголовим, що Україна воює поки на неі нападають. Якщо кацапи перестануть нападати до 29 року, то і Україна перестане воювати до 29 року.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:47 Ответить
Роботу над над документом планують завершити "в найближчі дні".

А їм що чатжіпіті відключили? Це можна завершити за 5 хвилин. Тим більше можна взяти тексти ще з 22-23-24 років, тільки дату змінити.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:08 Ответить
тебе в міністри, часом, не кликали?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:00 Ответить
Для того шоб шось писати треба реально допомагати шоб Україна перемогла а не надрочувати допомогу шобттільки не програла.. А тепер і того не можуть без американців
показать весь комментарий
21.11.2025 11:09 Ответить
Ви пропонуєте ще більше грошей направити шоблі президента - міндічам, цукерманам і шефірам? Чого такі вумні українці не забезпечили прозорість використання допомоги? Чому західна допомога направлялася на росію?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:13 Ответить
Не смішіть? Коли настане час, коли не стане України? А контролювати мають ті органи, які для цього створені, а не перетворені на слуг Зеленського!!! Скільки можна топтатися брудними гундосними чоботами по Конституції?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:41 Ответить
самі в себе крали? таку вже бєлібєрду несеш...
показать весь комментарий
21.11.2025 11:56 Ответить
Якщо існують сотні (тисячі?) міжнародних договорів, Статут ООН та ін. - навіщо вигадувати щось нове? Потрібно домагатися виконання існуючих законів. А не руйнувати те, що вже є, намагаючись утихомирити агресора.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:09 Ответить
ООН піде туди ж де і ліга націй. Все інше -теж тільки слова. А слова без ядерної зброї не вартують нічого- доведено Україною.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:29 Ответить
Трампу та кремлівському маніаку альтернативний план явно не до вподоби.. А тут ще ні українці не згодні ні українська влада.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:15 Ответить
Трамп прийме?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:17 Ответить
європейські лідери не можуть справитися з російським "тіньовим" флотом, Європа продовжує купувати російські нафту і газ, продавати свої товари росії через "треті" країни, до речі як і усі країни НАТО. Причина тому одна - прибутки і комфорт. Для українців, вирішили на Заході, прибутки і комфорт не потрібні, їхня доля бути "щитом" - вмирати " стільки, скільки потрібно" від російських ракет, шахедів і т.д. Дякуємо за незламність, стійкість і потужність, хоча вона уже не актуальна.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:20 Ответить
Тоже захотелось нобелевской премии?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:21 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 11:32 Ответить
А війька відправити не хочуть? Скоро фронт трісне. Словами москалів не зупинити. Хіба в трампівських вологих мріях
показать весь комментарий
21.11.2025 11:32 Ответить
Не наганяй зради, не трісне. Он в коментах скільки воїнів сидить, а до них ще підтягнуться з Європи нафронтниці на іноземних прізвищах.
Лише чекають слушної миті, щоб долучитись до оборони.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:15 Ответить
Пункти про фактичне визнання окупованих російськими загарбниками й анексованих пітьмою територій за нею, а також про зміни до Конституції щодо невходження у НАТО та про відведення військ з Донбасу - одразу викинути, як нереалістичні й провокаційні.
Решту можна обговорити через призму інтересів України.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:34 Ответить
Делайте ваши ставки: подождет зеля альтернативного плана ЕС или поспешит подписать этот?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:40 Ответить
Одним словом, повним ходом йде підготовка до повної здачі України що за американським, що за європейським планом! Свого роду Мюнхен - 2025! "Сталеві" яйця у політиків залишились в далекому-далекому минулому.Тепер такі "не носять"...
показать весь комментарий
21.11.2025 11:58 Ответить
Розплата за дєрєбан армії, економіки та ЯЗ з 1991 року. Уявіть, що Україна б мала боєздатну армію та ЯЗ у 2014 році. Ми тоді обговорювали б автономію Кубані та умови виходу "чєнаморскава флота рЕфЕ" десь у Каспійське море.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:27 Ответить
Молодці, бо план Трампа - це по факту план путіна, тобто знищення України
показать весь комментарий
21.11.2025 12:47 Ответить
 
 