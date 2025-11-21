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Новини Мирний план США
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Європейські лідери готують альтернативний "мирний план" зі справедливішими умовами для України, - WSJ

ЄС

Група європейських лідерів працює над альтернативною версією плану щодо завершення російсько-української війни - із умовами, які, за їхнім задумом, будуть значно справедливішими для України, ніж документ, розроблений адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, європейські лідери прагнуть запропонувати власний варіант врегулювання війни та переконати Україну підтримати саме їхній план. Очікується, що він міститиме вигідніші для Києва положення, проте деталей наразі не розкривають.

Роботу над документом планують завершити "в найближчі дні". Інших параметрів чи змісту майбутньої європейської ініціативи наразі не повідомляють.

Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Європа (2493) росія (70276) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+22
Що ти мелеш, троляко ??? Якби не європейські союзники, то мільйони українців було б знищено кацапськими нацистами ще у 2022 році. Низький уклін і подяка народам ЄС і британцям за надану допомогу.
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21.11.2025 11:12 Відповісти
+11
кацап-антон,повзи нах...
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21.11.2025 11:15 Відповісти
+7
Для таких підбурятовиків, як ти - ПНХ.
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21.11.2025 11:29 Відповісти
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Що ти мелеш, троляко ??? Якби не європейські союзники, то мільйони українців було б знищено кацапськими нацистами ще у 2022 році. Низький уклін і подяка народам ЄС і британцям за надану допомогу.
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21.11.2025 11:12 Відповісти
кацап-антон,повзи нах...
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21.11.2025 11:15 Відповісти
кацапу весело?
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21.11.2025 11:24 Відповісти
Для таких підбурятовиків, як ти - ПНХ.
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21.11.2025 11:29 Відповісти
Та ти ніби теж не академія наук.
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21.11.2025 11:49 Відповісти
так ти і є-дурник,кацап-антон.
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21.11.2025 12:13 Відповісти
Ватник просто дуже втомився від війни десь там. Хочеться вже побухати з братушками.

А території, незалежність - то *** з ними.
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21.11.2025 12:00 Відповісти
Он не задумывается над тем, что после пьянки "братушки" его вые*ут в жо*у.
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21.11.2025 12:54 Відповісти
В усьому винна Європа! Якби не вона в нас вже давно був би мир з братнім народом.
Я все правильно написав?
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21.11.2025 11:20 Відповісти
Чим вона відрізняється від твоєї?
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21.11.2025 11:39 Відповісти
це зветься "галюцинації", кицюня.
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21.11.2025 11:54 Відповісти
Як саме заробляють і як саме розкрадають?
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21.11.2025 13:17 Відповісти
Не Міндіч заробляє!!! Не Єрмак обкрадає!!! Не Зеленський покрмваючи заробляння та розкрадання!!!

Європа заробляє та обкрадає:
- виплачуючи гроші нашим біженцям,
- наповнюючи наш бюджет за свій рахунок,
- купуючи нам зброю за свій рахунок. 😁

Дивіться не переплутайте.
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21.11.2025 13:22 Відповісти
Якщо б вони не бачили загрози для себе, то не бачили б ми тієї допомоги. Максимум каски, аптечки і кілька євро. І які вони нам союзники? Партнери.
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21.11.2025 11:15 Відповісти
Загроза окупації прямо таки берцями у Варшаві й Берліні - відсутня. Але йде переформатування світу. Хто який вплив матиме і скільки грошей зароблятиме.
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21.11.2025 11:23 Відповісти
Що вдієш, всім хочеться кращого.
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21.11.2025 11:26 Відповісти
Чому ж? Ми живемо в світі обмежених ресурсів. Щоб хтось щось отримав, хтось чогось повинен позбутися.
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21.11.2025 11:30 Відповісти
У них в рази більше ресурсів та людей ніж у раші, але вони все рівно бояться. Вони вибудовували економіку, розвивали демократію десятки років. Тому й логічно.
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21.11.2025 11:24 Відповісти
Ти нащо свою жінку під іноземця-то підклав, дурнику?
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21.11.2025 11:44 Відповісти
В політиці завжди так.
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21.11.2025 11:22 Відповісти
переговори постійно зривають кацапи, підсовуючи в чернетки угод про припинення вогню свою пропагандистську чухню про мови, заборони вступів в нато, амністіі із зняттями санкцій, виводи українських військ звідкись.
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21.11.2025 11:32 Відповісти
під "гнидами" ти маєш на увазі компашку з 5-6 менеджерів та їх роботодавця?
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21.11.2025 12:59 Відповісти
Такий план уже давно мав бути підготовлений союзниками разом з Україною. Працюйте швидше. Цей план потрібен буквально завтра.
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21.11.2025 11:07 Відповісти
Чого Ви прицепилися до європейців? Забулися, що Боневтиік Потужно-Брехливий підписав вже 28 таких потужних планів миру? Чи він вам брехав?
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21.11.2025 11:11 Відповісти
Передай своїм тупоголовим, що Україна воює поки на неі нападають. Якщо кацапи перестануть нападати до 29 року, то і Україна перестане воювати до 29 року.
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21.11.2025 11:47 Відповісти
Роботу над над документом планують завершити "в найближчі дні".

А їм що чатжіпіті відключили? Це можна завершити за 5 хвилин. Тим більше можна взяти тексти ще з 22-23-24 років, тільки дату змінити.
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21.11.2025 11:08 Відповісти
тебе в міністри, часом, не кликали?
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21.11.2025 13:00 Відповісти
Для того шоб шось писати треба реально допомагати шоб Україна перемогла а не надрочувати допомогу шобттільки не програла.. А тепер і того не можуть без американців
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21.11.2025 11:09 Відповісти
Ви пропонуєте ще більше грошей направити шоблі президента - міндічам, цукерманам і шефірам? Чого такі вумні українці не забезпечили прозорість використання допомоги? Чому західна допомога направлялася на росію?
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21.11.2025 11:13 Відповісти
Не смішіть? Коли настане час, коли не стане України? А контролювати мають ті органи, які для цього створені, а не перетворені на слуг Зеленського!!! Скільки можна топтатися брудними гундосними чоботами по Конституції?
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21.11.2025 11:41 Відповісти
самі в себе крали? таку вже бєлібєрду несеш...
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21.11.2025 11:56 Відповісти
Якщо існують сотні (тисячі?) міжнародних договорів, Статут ООН та ін. - навіщо вигадувати щось нове? Потрібно домагатися виконання існуючих законів. А не руйнувати те, що вже є, намагаючись утихомирити агресора.
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21.11.2025 11:09 Відповісти
ООН піде туди ж де і ліга націй. Все інше -теж тільки слова. А слова без ядерної зброї не вартують нічого- доведено Україною.
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21.11.2025 11:29 Відповісти
Трампу та кремлівському маніаку альтернативний план явно не до вподоби.. А тут ще ні українці не згодні ні українська влада.
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21.11.2025 11:15 Відповісти
Трамп прийме?
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21.11.2025 11:17 Відповісти
європейські лідери не можуть справитися з російським "тіньовим" флотом, Європа продовжує купувати російські нафту і газ, продавати свої товари росії через "треті" країни, до речі як і усі країни НАТО. Причина тому одна - прибутки і комфорт. Для українців, вирішили на Заході, прибутки і комфорт не потрібні, їхня доля бути "щитом" - вмирати " стільки, скільки потрібно" від російських ракет, шахедів і т.д. Дякуємо за незламність, стійкість і потужність, хоча вона уже не актуальна.
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21.11.2025 11:20 Відповісти
Тоже захотелось нобелевской премии?
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21.11.2025 11:21 Відповісти
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21.11.2025 11:32 Відповісти
А війька відправити не хочуть? Скоро фронт трісне. Словами москалів не зупинити. Хіба в трампівських вологих мріях
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21.11.2025 11:32 Відповісти
Не наганяй зради, не трісне. Он в коментах скільки воїнів сидить, а до них ще підтягнуться з Європи нафронтниці на іноземних прізвищах.
Лише чекають слушної миті, щоб долучитись до оборони.
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21.11.2025 12:15 Відповісти
Пункти про фактичне визнання окупованих російськими загарбниками й анексованих пітьмою територій за нею, а також про зміни до Конституції щодо невходження у НАТО та про відведення військ з Донбасу - одразу викинути, як нереалістичні й провокаційні.
Решту можна обговорити через призму інтересів України.
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21.11.2025 11:34 Відповісти
Делайте ваши ставки: подождет зеля альтернативного плана ЕС или поспешит подписать этот?
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21.11.2025 11:40 Відповісти
Зе ніякому галіматью- галіматню не підпише!
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21.11.2025 16:00 Відповісти
Ставка приянята.))
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21.11.2025 18:08 Відповісти
Одним словом, повним ходом йде підготовка до повної здачі України що за американським, що за європейським планом! Свого роду Мюнхен - 2025! "Сталеві" яйця у політиків залишились в далекому-далекому минулому.Тепер такі "не носять"...
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21.11.2025 11:58 Відповісти
Народ тупо ждал пока зеля загонит его в такой угол...
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21.11.2025 18:09 Відповісти
Розплата за дєрєбан армії, економіки та ЯЗ з 1991 року. Уявіть, що Україна б мала боєздатну армію та ЯЗ у 2014 році. Ми тоді обговорювали б автономію Кубані та умови виходу "чєнаморскава флота рЕфЕ" десь у Каспійське море.
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21.11.2025 12:27 Відповісти
Молодці, бо план Трампа - це по факту план путіна, тобто знищення України
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21.11.2025 12:47 Відповісти
Пардон, у нас мільйонна армія, на фронті моляться хоча б на тисяч десять. То де ця армія? То може 300тис це не так і мало, дивлячись що з себе представляють ці 300тис.
Зеленський зробить те що буде вигідніше для його мародера шиї, ніякі плани не хвилюють. Лишатися при владі вічно поки війна і набивати кишені, чи неоднозначні вибори без спостерігачів, типу все непогано.
Але спершу Зеленський спробує знищити НАБУ та САП, бо з багажом Міндіча і його плівок війну закінчувати небезпечно.
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21.11.2025 13:59 Відповісти
А щодо ЄС... то вони досі живуть на російську нафту і газ. У той час як США якраз тиснуть на Індію, Туреччину та ЄС загалом з цим питанням.
Тому в щирості турботи ЄС саме за українців можна серйозно засумніватися.
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21.11.2025 14:23 Відповісти
ЄС має нуль важелів на москву та самі залежні від москви, якщо США вийдуть з гри, то будуть тут усі обмазуватись обіцянками літаків в 2050, поки росіяни кубинцями віджиматимуть території
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21.11.2025 14:27 Відповісти
а де ви були европейці зі своїми планами всі ці 4 роки?
як півень клюнов так одразу, але зараз будуть штампувати альтернативні плани але іделістично-нереалістичні
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21.11.2025 14:35 Відповісти
Єдиний можливий план це кацапи уйобують з України і сплачують репарації. Все інше дурні балачки.
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21.11.2025 15:36 Відповісти
Ну ти можеш поїхати в москву з Франції і попросити їх.
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21.11.2025 16:58 Відповісти
То погоджуйся на план трампа-хуйла, якщо він тебе влаштовує.
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21.11.2025 18:14 Відповісти
Від 500 тис загиблих, ще стільки ж скаліччених, для того щоб утримувати лінію фронту. Ти притягни сюди свою шию і підстав її бути наступною у наступних пів мільйона. Ракушка
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24.11.2025 09:00 Відповісти
 
 