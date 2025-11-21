РУС
Фон дер Ляйен позвонит Зеленскому для обсуждения "мирного плана" США, - пресс-секретарь ЕК

Фон дер Ляйен обсудит с Зеленским мирный план США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшее время позвонит Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить "мирный план", предложенный США.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Вчера этот мирный план... из 28 пунктов был обнародован. Президент объявила сегодня утром, что обсудит эту ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге, на полях G20. А также она сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос", - сказала она.

Спикер заявила, что ЕК официально не получала текст "мирного плана".

Читайте также: Еврокомиссия об альтернативном "мирном плане" ЕС относительно Украины: "Мы не в курсе"

"Президент фон дер Ляйен лично очень активно сотрудничала с президентом Зеленским и коалицией желающих ради справедливого, ради длительного мира в Украине. Это непрерывный процесс", - добавила Пиньо.

Она подчеркнула, что любой мирный процесс должен соблюдать правило: ничего об Украине без Украины.

Читайте: Зеленский обсудил "мирный план" с Сибигой: Работаем над пунктами, которые могут изменить многое

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США угрожают остановить поставки оружия, если Украина не подпишет "мирный план" до 27 ноября, - Reuters

+2
ЗЕ просрочений,зрадник,який передав правління державою другій особі!По суті він ніхто.
21.11.2025 16:08 Ответить
21.11.2025 16:08 Ответить
+2
Капітуляцію не обговорюють. Просто сраку підтирають.
21.11.2025 16:11 Ответить
21.11.2025 16:11 Ответить
+2
Трамп наверно думает что у нас дела совсем плохие, что такое вообще мог предложить
21.11.2025 16:14 Ответить
21.11.2025 16:14 Ответить
ЗЕ просрочений,зрадник,який передав правління державою другій особі!По суті він ніхто.
21.11.2025 16:08 Ответить
21.11.2025 16:08 Ответить
"Мирний план США" це капітуляція України сьогодні, ще більш руйнівна війна завтра, а все це для того щоб Трампу "дали" Нобелівську премію миру і потішили его старого маразматика.
21.11.2025 16:09 Ответить
21.11.2025 16:09 Ответить
Навіщо обговорювати те, на що не погоджується кацапстан ??? Треба кацапам зробити таку пропозицію, від якої вони просто не зможуть відмовитися. В усі часи така пропозиція називалася - загроза смерті. Зброя, зброя і ще раз зброя для України. А пропозицію путлєру ми особисто надішлемо Тамагоками.
21.11.2025 16:10 Ответить
21.11.2025 16:10 Ответить
про що мова?

"Галю, Урсула, я сам у шоці !"

.
21.11.2025 16:23 Ответить
21.11.2025 16:23 Ответить
краще одразу дзвонити дЄрмаку, щоб потім трубку не передавати!!!
21.11.2025 16:11 Ответить
21.11.2025 16:11 Ответить
Капітуляцію не обговорюють. Просто сраку підтирають.
21.11.2025 16:11 Ответить
21.11.2025 16:11 Ответить
Трамп наверно думает что у нас дела совсем плохие, что такое вообще мог предложить
21.11.2025 16:14 Ответить
21.11.2025 16:14 Ответить
хтось йому у вуха хорошо насрав, як путлєру перед 24.02.2022
21.11.2025 16:18 Ответить
21.11.2025 16:18 Ответить
Гамлєт. Як *********** істерика у ЗМІ. Чи може прищепитись? Вколотись чи не не вколотись? ******** ці питання зайобують.
https://www.facebook.com/poderviansky/posts/%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%94%D1%82%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%8C/2261830193963582/ Facebook · Лесь Подерв'янський

.
21.11.2025 16:26 Ответить
21.11.2025 16:26 Ответить
Все нормально у нас.Молодь покидає країну.Корупція,брехня 24/7,ВПК в жопі і надія на якесь чудо
21.11.2025 16:19 Ответить
21.11.2025 16:19 Ответить
і світла немає
21.11.2025 16:35 Ответить
21.11.2025 16:35 Ответить
та скільки тієї зими ?

Пройде зима
Настане літо
Спасібо ЗЄлічке за ето !

чєловєчіще сонце ворочає, аби в людей світло з'явилось... в кінці тунелю

.
21.11.2025 16:40 Ответить
21.11.2025 16:40 Ответить
ЩО БУДЕ ДАЛІ В УКРАЇНІ?
Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький в ОПі на руїнах…
Візьмуть на себе весь тягар.

Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!

Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе далі нас від бріду
Та добере, що не добрав!!!

А хто полвізе на військових,
Що Зеля в ОПу заведе?
Перекладе вину на нових,
До краху Неньку він веде.
21.11.2025
Анатолій Березенський
21.11.2025 16:21 Ответить
21.11.2025 16:21 Ответить
на військових в ОПі полізуть військові з фронта та ветерани.
а ще батьки і дружини загиблих Воїнів - їм втрачати немає чого

.
21.11.2025 16:45 Ответить
21.11.2025 16:45 Ответить
Україна та європейські партнери відкинули ключові пункти ********** вітькоффа (с) Bloomberg
21.11.2025 16:22 Ответить
21.11.2025 16:22 Ответить
Позвони мне позвони, позвони мне Фон дер Ляйен...
21.11.2025 16:33 Ответить
21.11.2025 16:33 Ответить
 
 