Фон дер Ляйен позвонит Зеленскому для обсуждения "мирного плана" США, - пресс-секретарь ЕК
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшее время позвонит Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить "мирный план", предложенный США.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Вчера этот мирный план... из 28 пунктов был обнародован. Президент объявила сегодня утром, что обсудит эту ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге, на полях G20. А также она сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос", - сказала она.
Спикер заявила, что ЕК официально не получала текст "мирного плана".
"Президент фон дер Ляйен лично очень активно сотрудничала с президентом Зеленским и коалицией желающих ради справедливого, ради длительного мира в Украине. Это непрерывный процесс", - добавила Пиньо.
Она подчеркнула, что любой мирный процесс должен соблюдать правило: ничего об Украине без Украины.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"
Галю, Урсула, я сам у шоці !"
.
https://www.facebook.com/poderviansky/posts/%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%94%D1%82%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%8C/2261830193963582/ Facebook · Лесь Подерв'янський
.
Пройде зима
Настане літо
Спасібо ЗЄлічке за ето !
чєловєчіще сонце ворочає, аби в людей світло з'явилось... в кінці тунелю
.
Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький в ОПі на руїнах…
Візьмуть на себе весь тягар.
Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!
Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе далі нас від бріду
Та добере, що не добрав!!!
А хто полвізе на військових,
Що Зеля в ОПу заведе?
Перекладе вину на нових,
До краху Неньку він веде.
21.11.2025
Анатолій Березенський
а ще батьки і дружини загиблих Воїнів - їм втрачати немає чого
.