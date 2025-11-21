Фон дер Ляйен позвонит Зеленскому для обсуждения "мирного плана" США, - пресс-секретарь ЕК

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшее время позвонит Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить "мирный план", предложенный США.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера этот мирный план... из 28 пунктов был обнародован. Президент объявила сегодня утром, что обсудит эту ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге, на полях G20. А также она сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос", - сказала она.

Спикер заявила, что ЕК официально не получала текст "мирного плана".

Читайте также: Еврокомиссия об альтернативном "мирном плане" ЕС относительно Украины: "Мы не в курсе"

"Президент фон дер Ляйен лично очень активно сотрудничала с президентом Зеленским и коалицией желающих ради справедливого, ради длительного мира в Украине. Это непрерывный процесс", - добавила Пиньо.

Она подчеркнула, что любой мирный процесс должен соблюдать правило: ничего об Украине без Украины.

Читайте: Зеленский обсудил "мирный план" с Сибигой: Работаем над пунктами, которые могут изменить многое

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США угрожают остановить поставки оружия, если Украина не подпишет "мирный план" до 27 ноября, - Reuters