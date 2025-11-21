"Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian

Журналіст Люк Гардінг із Guardian звернув увагу, що нова мирна угода США містить деякі вирази, які логічно звучать російською, але видаються дивними англійською.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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За його оцінкою, план міг бути спочатку написаний російською мовою, а потім перекладений на англійську.

Як приклад Гардінг навів третій пункт плану: "Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

На його думку, конструкція "очікується" є незграбною у англійській мові. Російською аналогічне слово "ожидается" є природною дієслівною формою.

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Інші російські вирази, що могли "проникнути" в текст:

неоднозначности - ambiguities

закрепить - to enshrine

Ймовірно, це стосується 2, 7 та 16 пунктів плану, який раніше опублікувало видання Axios.

Гардінг підкреслює, що такі мовні особливості "викликають питання щодо авторства тексту".

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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