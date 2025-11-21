УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13001 відвідувач онлайн
Новини Мирний план США
5 032 37

"Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian

Переговори США та Росії

Журналіст Люк Гардінг із Guardian звернув увагу, що нова мирна угода США містить деякі вирази, які логічно звучать російською, але видаються дивними англійською.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його оцінкою, план міг бути спочатку написаний російською мовою, а потім перекладений на англійську.

Як приклад Гардінг навів третій пункт плану: "Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

На його думку, конструкція "очікується" є незграбною у англійській мові. Російською аналогічне слово "ожидается" є природною дієслівною формою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про альтернативний "мирний план" ЄС щодо України: "Ми не в курсі"

Інші російські вирази, що могли "проникнути" в текст:

  • неоднозначности - ambiguities

  • закрепить - to enshrine

Ймовірно, це стосується 2, 7 та 16 пунктів плану, який раніше опублікувало видання Axios.

Гардінг підкреслює, що такі мовні особливості "викликають питання щодо авторства тексту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Макроном, Стармером і Мерцом "мирний план" США: Працюємо над документом

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США, - Пєсков. ВIДЕО

Автор: 

росія (70276) США (26673)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
хто б сумнівався
показати весь коментар
21.11.2025 15:08 Відповісти
+15
Забаганки Кремля виконують
показати весь коментар
21.11.2025 15:05 Відповісти
+10
ПЕРЕКЛАДАЧІ БІЛОГО ДОМУ ПЕРЕКЛАЛИ ЗМІСТ "ОМАНСЬКИХ ВИМОГ КУЙЛА І ЗГОДИ "ЗЕ" НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ І ПОДАЮТЬ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ЯК МИРНИЙ ПЛАН США...НА СПРАВДІ "ПЛАН ОКУПАЦІЇ І КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ США ЄС І НАТО НА ВИМОГУ КУЙЛА....
показати весь коментар
21.11.2025 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новий крокус-холл буде написано китайською 🀄
показати весь коментар
21.11.2025 15:05 Відповісти
Забаганки Кремля виконують
показати весь коментар
21.11.2025 15:05 Відповісти
хто б сумнівався
показати весь коментар
21.11.2025 15:08 Відповісти
Ще раніше Віткофф тупо спалився, що це план від Дімітрієва але потім видалив свій твіт...
показати весь коментар
21.11.2025 17:18 Відповісти
ПЕРЕКЛАДАЧІ БІЛОГО ДОМУ ПЕРЕКЛАЛИ ЗМІСТ "ОМАНСЬКИХ ВИМОГ КУЙЛА І ЗГОДИ "ЗЕ" НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ І ПОДАЮТЬ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ЯК МИРНИЙ ПЛАН США...НА СПРАВДІ "ПЛАН ОКУПАЦІЇ І КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ США ЄС І НАТО НА ВИМОГУ КУЙЛА....
показати весь коментар
21.11.2025 15:09 Відповісти
Знову і знову йде вкид на всі ресурси інтернету про "мирний план США". Це щоб забити ще вчорашні новини про мародерів бізнес-партнерів Зеленського? Про цей план вже пишуть другий день і не про сам план, а різні видумки, передирають з різних видань і направляють мізки наріду на його обговорення. Вже нікого не цікавить те, що Зеленський не звільнив єлдака! Що цікавить факт, що не відправлений у відставку весь уряд і не призначено уряд спасіння.
показати весь коментар
21.11.2025 15:10 Відповісти
Ніхто в здорому глузді і не чекав що він його звільнить, з ними все і так ясно. А замінити одних урюків з Верховної Ради на других звідти же нічого не поміняє, називайте той уряд як завгодно!
А вот капітуляція дійсно важлива тема!
показати весь коментар
21.11.2025 19:39 Відповісти
ху*лу зараз дуже потрібно примусити Україну до своїх вимог, і він це робить через віткофа, рубіо та звісно самого трампа
показати весь коментар
21.11.2025 15:14 Відповісти
Ще раз і ще раз хочу донести свою думку. Чому Пуйло змушує робити щось американців на свою користь? А чому цього не роблять дипломати Зеленського і сам Зеленський?
показати весь коментар
21.11.2025 15:16 Відповісти
тому що Дерьмак підбирає кандидатів на посади, він так роставляє людей які будуть робити те що потрібно дерьмаку.

А Дерьмаку та Зеле не потрібні професіонали (бо якщо порівняти то Зеля виявится тупим), а тільки слухняні виконавці
показати весь коментар
21.11.2025 15:55 Відповісти
бо що робить жлоб коли його обирають головою?
правільно- усюди його блізьки та родичи починають з ним працювати на благо своєї кішені.
чим Зеля відрізняється ?
показати весь коментар
21.11.2025 15:59 Відповісти
А через деякий час ху*ло скаже що Зе нелегетимний чи щось схоже, і ці домовленності не діють..
показати весь коментар
21.11.2025 15:15 Відповісти
А що про це каже наша Конституція? Зе легітимний чи ні? Якщо ми діяємо все по Конституції, то хай собі каже, що завгодно терорист і вбивця номер один. Чи все-таки 5 років пройшло?
показати весь коментар
21.11.2025 15:18 Відповісти
Конституція це загальні тезіси. Алгоритм виконання та взагалі більш містовне тулмаченя іде в Законах
показати весь коментар
21.11.2025 15:36 Відповісти
Але в Конституції прямо написано, що жоден закон не повинен виходити за рамки конституційних норм, дослівно не памʼятаю, але суть точно така.
показати весь коментар
21.11.2025 16:16 Відповісти
Це нові тлумачення Конституції від Зеленського? Мене навчали у вишах, що Конституція основний Закон України. В Конституціх прописані пункти(статті) по яких має діяти президент України. Згідно з Конституцією України, обов'язки Президента включають забезпечення державної незалежності, національної безпеки та правонаступництва, керівництво зовнішньополітичною діяльністю (представлення України на міжнародній арені, переговори, укладання договорів). Він також є главою держави і Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає командування армії, голову СБУ та генерального прокурора.
показати весь коментар
21.11.2025 16:26 Відповісти
тоді читайте ст.108 Конституції
показати весь коментар
21.11.2025 17:00 Відповісти
Я знайомий зі ст.108 Конституції України. Є ще стаття 103 Конституції України. Вона визначає, що Президент України обирається строком на п'ять років. Іншого там не сказано. А те, про що говорить ст.108, що президент виконує обов'язки до вступу на пост новообраного Президента. Мабуть тут законодавець мав на увазі, що новообраний президент вступає на посаду пізніше, бо може бути перерахування голосів та інше. Стаття 108 не говорить, що після п'яти років вибори не проводяться, а відтерміновує вступ на посаду НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. До речі, ще є рішення Конституційного Суда про терміни. Відшукайте і ознайомтеся. Там всі чітко і немає ніяких посилань на інші статті.
показати весь коментар
21.11.2025 21:04 Відповісти
в тому і справа що згідно ст.103 Конституції президент обирається на 5 років, іншого там нічого не вказується, не вказано що його повноваження припиняються після 5 років, а вот в ст.108 прямо вказано, що припиняються після вступу на посаду нового президента
він і буде по конституції виконувати свої обов'язки президента поки новий не вступе на посаду
показати весь коментар
21.11.2025 21:20 Відповісти
По матеріалам Епштейна, які оприлюднять через тиждень цього Трампа ми більше не побачимо, а новий Трамп буде мислити по новому, не загляда.чи в очко х-лу. Терпіння нам і спокою.
показати весь коментар
21.11.2025 15:19 Відповісти
Може будь.
показати весь коментар
21.11.2025 15:33 Відповісти
Кремль складає план уміротворєнія України, передає його у Вашінгтон, а Трам тисне не Україну жертву агресії "прінять" капітуляцію - "прінуждєнія к міру" жертву агресії до 27 листопада "Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian.
показати весь коментар
21.11.2025 15:20 Відповісти
Ось так колись і потрапиш в якісь списки епштейна
показати весь коментар
21.11.2025 15:29 Відповісти
А навіщо українцям списки епштейна? То справи американців. Нам цікаві списки бізнес-партнерів Зеленського. Ці бізнес партнери зробили все, щоб українців і їх міста та інфрастуктуру розривали російські ракети і дрони. Вже другу добу відкопують з руїн будинків в Тернополі трупи мирних громадян, серед яких жінки і маленькі діти. А наш "епштейн" замість виробництва систем ППО і будування укриттів купував на росії і білорусі дорожний бітум і всі 500 мільярдів бюджетних грошей закатав в асфальт. Допоміг асфальт??? Жодної ППО не прикривало Тернопіль, то як йому спиться? Продовжує відмазувати своїх мародерів і брехати наріду? Попереду зима, вдарять морози і з України можуть побігти до ЄС нові і нові мільйони. То в цьому винні США? Це вони нам всі гроші закатали в асфальт і заборонили виробляти систему ППО та ракети?
показати весь коментар
21.11.2025 16:33 Відповісти
Погоджуюся з вашою думкою.
Точніше, це очевидність.
Бізнес-партнери зе потікали/потікають за кордон, суд і слабовики повипускають.
Закон не працює в Україні.
Імена відомі або ще не відомі, але результат де?
Щоб що?
Князєв буде їх садити? Хто їх садити буде?
Відповідей немає.

(P.S. Моя ремарка на АН Мура була більш особистою, з гумором. Адже кожен із нас займає якусь певну позицію)
показати весь коментар
21.11.2025 16:52 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2025 15:34 Відповісти
подивиться краще де і куди поділись ті хто в 2019 під кожною статею тут писали "а то путін нападе"
показати весь коментар
21.11.2025 15:38 Відповісти
списки залишились, але ж, на жаль, їх понад дві тисячі... Не сотня тих, хто тут за трумпа волав (хоча і цю сотню я скоротив до сорока)...
ЗІ: он, Нагорняк, який вище - з того числа, навіть попри те, що він логін аж двіччі обновив... Бо був https://censor.net.ua/user/319187 Николай Нестор Нагорняк та Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
показати весь коментар
21.11.2025 17:40 Відповісти
Гардінг підкреслює, що такі мовні особливості "викликають питання щодо авторства тексту"

Питань насправді нема, всім все зрозуміло ще з самого початку повномасштабної агресії, з перших же висловлювань трампа про цю війну. Може, лише кінченим трампістам щось незрозуміло, та їх вже нічого не врятує, бо вони народжені без мізків.

Пам'ятаєте, як трамп у першому своєму коментарі щодо нападу назвав це геніальним рішенням? Трампісти заявили, що то такий сарказм. Що скажете тепер, клоуни?
показати весь коментар
21.11.2025 15:25 Відповісти
Не тільки лінгвистичні мовні звороти свідчать, що це писалося в кремлі, а й відверте підлабузництво в бік трампа (США) ділити прибуток - у стилі КГБешного хабаря.
показати весь коментар
21.11.2025 15:28 Відповісти
Він саме так і був написаний - подивіться виступи ***** на початку вторгнення!
показати весь коментар
21.11.2025 15:37 Відповісти
До чего докатились США - до шестерок на побегушках у чекистов из паPaшkи.
показати весь коментар
21.11.2025 15:47 Відповісти
Конституція сША схоже десь так же написана
показати весь коментар
21.11.2025 15:53 Відповісти
Та там і коню зрозуміло, що це творчість Ху...ла і його прихвоснів.
показати весь коментар
21.11.2025 16:13 Відповісти
Агент Краснов просто перевёл задание с русского языка на английский.
показати весь коментар
21.11.2025 16:41 Відповісти
 
 