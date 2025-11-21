РУС
"Мирный план" США мог быть изначально написан на русском языке, - The Guardian

Переговоры США и России

Журналист Люк Хардинг из Guardian обратил внимание, что новое мирное соглашение США содержит некоторые выражения, которые логично звучат на русском языке, но выглядят странно на английском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его оценке, план мог быть сначала написан на русском языке, а затем переведен на английский.

В качестве примера Хардинг привел третий пункт плана: "Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

По его мнению, конструкция "ожидается" является неуклюжей в английском языке. В русском языке аналогичное слово "ожидается" является естественной глагольной формой.

Другие русские выражения, которые могли "проникнуть" в текст:

  • неоднозначности - ambiguities

  • закрепить - to enshrine

Вероятно, это касается 2, 7 и 16 пунктов плана, который ранее опубликовало издание Axios.

Гардинг подчеркивает, что такие языковые особенности "вызывают вопросы относительно авторства текста".

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Топ комментарии
+15
хто б сумнівався
21.11.2025 15:08 Ответить
+12
Забаганки Кремля виконують
21.11.2025 15:05 Ответить
+9
ху*лу зараз дуже потрібно примусити Україну до своїх вимог, і він це робить через віткофа, рубіо та звісно самого трампа
21.11.2025 15:14 Ответить
Новий крокус-холл буде написано китайською 🀄
21.11.2025 15:05 Ответить
Забаганки Кремля виконують
21.11.2025 15:05 Ответить
хто б сумнівався
21.11.2025 15:08 Ответить
Ще раніше Віткофф тупо спалився, що це план від Дімітрієва але потім видалив свій твіт...
21.11.2025 17:18 Ответить
ПЕРЕКЛАДАЧІ БІЛОГО ДОМУ ПЕРЕКЛАЛИ ЗМІСТ "ОМАНСЬКИХ ВИМОГ КУЙЛА І ЗГОДИ "ЗЕ" НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ І ПОДАЮТЬ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ЯК МИРНИЙ ПЛАН США...НА СПРАВДІ "ПЛАН ОКУПАЦІЇ І КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ США ЄС І НАТО НА ВИМОГУ КУЙЛА....
21.11.2025 15:09 Ответить
Знову і знову йде вкид на всі ресурси інтернету про "мирний план США". Це щоб забити ще вчорашні новини про мародерів бізнес-партнерів Зеленського? Про цей план вже пишуть другий день і не про сам план, а різні видумки, передирають з різних видань і направляють мізки наріду на його обговорення. Вже нікого не цікавить те, що Зеленський не звільнив єлдака! Що цікавить факт, що не відправлений у відставку весь уряд і не призначено уряд спасіння.
21.11.2025 15:10 Ответить
ху*лу зараз дуже потрібно примусити Україну до своїх вимог, і він це робить через віткофа, рубіо та звісно самого трампа
21.11.2025 15:14 Ответить
Ще раз і ще раз хочу донести свою думку. Чому Пуйло змушує робити щось американців на свою користь? А чому цього не роблять дипломати Зеленського і сам Зеленський?
21.11.2025 15:16 Ответить
тому що Дерьмак підбирає кандидатів на посади, він так роставляє людей які будуть робити те що потрібно дерьмаку.

А Дерьмаку та Зеле не потрібні професіонали (бо якщо порівняти то Зеля виявится тупим), а тільки слухняні виконавці
21.11.2025 15:55 Ответить
бо що робить жлоб коли його обирають головою?
правільно- усюди його блізьки та родичи починають з ним працювати на благо своєї кішені.
чим Зеля відрізняється ?
21.11.2025 15:59 Ответить
А через деякий час ху*ло скаже що Зе нелегетимний чи щось схоже, і ці домовленності не діють..
21.11.2025 15:15 Ответить
А що про це каже наша Конституція? Зе легітимний чи ні? Якщо ми діяємо все по Конституції, то хай собі каже, що завгодно терорист і вбивця номер один. Чи все-таки 5 років пройшло?
21.11.2025 15:18 Ответить
Конституція це загальні тезіси. Алгоритм виконання та взагалі більш містовне тулмаченя іде в Законах
21.11.2025 15:36 Ответить
Але в Конституції прямо написано, що жоден закон не повинен виходити за рамки конституційних норм, дослівно не памʼятаю, але суть точно така.
21.11.2025 16:16 Ответить
Це нові тлумачення Конституції від Зеленського? Мене навчали у вишах, що Конституція основний Закон України. В Конституціх прописані пункти(статті) по яких має діяти президент України. Згідно з Конституцією України, обов'язки Президента включають забезпечення державної незалежності, національної безпеки та правонаступництва, керівництво зовнішньополітичною діяльністю (представлення України на міжнародній арені, переговори, укладання договорів). Він також є главою держави і Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає командування армії, голову СБУ та генерального прокурора.
21.11.2025 16:26 Ответить
тоді читайте ст.108 Конституції
21.11.2025 17:00 Ответить
По матеріалам Епштейна, які оприлюднять через тиждень цього Трампа ми більше не побачимо, а новий Трамп буде мислити по новому, не загляда.чи в очко х-лу. Терпіння нам і спокою.
21.11.2025 15:19 Ответить
Може будь.
21.11.2025 15:33 Ответить
Кремль складає план уміротворєнія України, передає його у Вашінгтон, а Трам тисне не Україну жертву агресії "прінять" капітуляцію - "прінуждєнія к міру" жертву агресії до 27 листопада "Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian.
21.11.2025 15:20 Ответить
Ось так колись і потрапиш в якісь списки епштейна
21.11.2025 15:29 Ответить
А навіщо українцям списки епштейна? То справи американців. Нам цікаві списки бізнес-партнерів Зеленського. Ці бізнес партнери зробили все, щоб українців і їх міста та інфрастуктуру розривали російські ракети і дрони. Вже другу добу відкопують з руїн будинків в Тернополі трупи мирних громадян, серед яких жінки і маленькі діти. А наш "епштейн" замість виробництва систем ППО і будування укриттів купував на росії і білорусі дорожний бітум і всі 500 мільярдів бюджетних грошей закатав в асфальт. Допоміг асфальт??? Жодної ППО не прикривало Тернопіль, то як йому спиться? Продовжує відмазувати своїх мародерів і брехати наріду? Попереду зима, вдарять морози і з України можуть побігти до ЄС нові і нові мільйони. То в цьому винні США? Це вони нам всі гроші закатали в асфальт і заборонили виробляти систему ППО та ракети?
21.11.2025 16:33 Ответить
Погоджуюся з вашою думкою.
Точніше, це очевидність.
Бізнес-партнери зе потікали/потікають за кордон, суд і слабовики повипускають.
Закон не працює в Україні.
Імена відомі або ще не відомі, але результат де?
Щоб що?
Князєв буде їх садити? Хто їх садити буде?
Відповідей немає.

(P.S. Моя ремарка на АН Мура була більш особистою, з гумором. Адже кожен із нас займає якусь певну позицію)
21.11.2025 16:52 Ответить
21.11.2025 15:34 Ответить
подивиться краще де і куди поділись ті хто в 2019 під кожною статею тут писали "а то путін нападе"
21.11.2025 15:38 Ответить
Гардінг підкреслює, що такі мовні особливості "викликають питання щодо авторства тексту"

Питань насправді нема, всім все зрозуміло ще з самого початку повномасштабної агресії, з перших же висловлювань трампа про цю війну. Може, лише кінченим трампістам щось незрозуміло, та їх вже нічого не врятує, бо вони народжені без мізків.

Пам'ятаєте, як трамп у першому своєму коментарі щодо нападу назвав це геніальним рішенням? Трампісти заявили, що то такий сарказм. Що скажете тепер, клоуни?
21.11.2025 15:25 Ответить
Не тільки лінгвистичні мовні звороти свідчать, що це писалося в кремлі, а й відверте підлабузництво в бік трампа (США) ділити прибуток - у стилі КГБешного хабаря.
21.11.2025 15:28 Ответить
Він саме так і був написаний - подивіться виступи ***** на початку вторгнення!
21.11.2025 15:37 Ответить
До чего докатились США - до шестерок на побегушках у чекистов из паPaшkи.
21.11.2025 15:47 Ответить
Конституція сША схоже десь так же написана
21.11.2025 15:53 Ответить
Та там і коню зрозуміло, що це творчість Ху...ла і його прихвоснів.
21.11.2025 16:13 Ответить
Агент Краснов просто перевёл задание с русского языка на английский.
21.11.2025 16:41 Ответить
 
 