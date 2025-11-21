"Мирный план" США мог быть изначально написан на русском языке, - The Guardian
Журналист Люк Хардинг из Guardian обратил внимание, что новое мирное соглашение США содержит некоторые выражения, которые логично звучат на русском языке, но выглядят странно на английском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его оценке, план мог быть сначала написан на русском языке, а затем переведен на английский.
В качестве примера Хардинг привел третий пункт плана: "Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".
По его мнению, конструкция "ожидается" является неуклюжей в английском языке. В русском языке аналогичное слово "ожидается" является естественной глагольной формой.
Другие русские выражения, которые могли "проникнуть" в текст:
-
неоднозначности - ambiguities
-
закрепить - to enshrine
Вероятно, это касается 2, 7 и 16 пунктов плана, который ранее опубликовало издание Axios.
Гардинг подчеркивает, что такие языковые особенности "вызывают вопросы относительно авторства текста".
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
А Дерьмаку та Зеле не потрібні професіонали (бо якщо порівняти то Зеля виявится тупим), а тільки слухняні виконавці
правільно- усюди його блізьки та родичи починають з ним працювати на благо своєї кішені.
чим Зеля відрізняється ?
Точніше, це очевидність.
Бізнес-партнери зе потікали/потікають за кордон, суд і слабовики повипускають.
Закон не працює в Україні.
Імена відомі або ще не відомі, але результат де?
Щоб що?
Князєв буде їх садити? Хто їх садити буде?
Відповідей немає.
(P.S. Моя ремарка на АН Мура була більш особистою, з гумором. Адже кожен із нас займає якусь певну позицію)
Питань насправді нема, всім все зрозуміло ще з самого початку повномасштабної агресії, з перших же висловлювань трампа про цю війну. Може, лише кінченим трампістам щось незрозуміло, та їх вже нічого не врятує, бо вони народжені без мізків.
Пам'ятаєте, як трамп у першому своєму коментарі щодо нападу назвав це геніальним рішенням? Трампісти заявили, що то такий сарказм. Що скажете тепер, клоуни?