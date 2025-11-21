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Официально РФ не получала мирный план относительно Украины от США, - Песков. ВИДЕО

В Кремле заявляют, что официально не получали новых американских предложений относительно завершения войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы, хотя наши контакты не прекращаются, и мы их никогда не прекращали", - заявил Песков.

Он добавил, что есть определенные соображения американской стороны, но "предметно на данный момент ничего не обсуждается".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украине лучше договариваться с РФ сейчас, чем позже, - Песков. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп на следующей неделе обсудят мирный план, — Sky News

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Автор: 

Песков Дмитрий (2100) россия (97772) США (29503)
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Топ комментарии
+7
самі ж його написали
і досі грають в настамнєбило.
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21.11.2025 15:09 Ответить
+5
Нас врятує лише те що ***** настільки ******** що він не прийме навіть цей капітуляційний план Трампа,і захоче повної капітуляції..Тому буде як в казці про золоту рибку опиниться у розбитого корита
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21.11.2025 14:48 Ответить
+4
Ми його не читали ... ми його писали ..
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21.11.2025 15:23 Ответить
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Дочка пескова у франції, найняти арабів за монеро не тяжко.
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21.11.2025 14:47 Ответить
Як це отримувати те, що сам ****** і написав??
А голоси з унітазу, ****** і піськов чують??
То звертається до них, пригожин, кабздон …. Кличуть їх, уже час…
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21.11.2025 14:47 Ответить
Нас врятує лише те що ***** настільки ******** що він не прийме навіть цей капітуляційний план Трампа,і захоче повної капітуляції..Тому буде як в казці про золоту рибку опиниться у розбитого корита
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21.11.2025 14:48 Ответить
Щас ещё Письков **********. Перенимает эстафету от Печального Коня
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21.11.2025 14:53 Ответить
Зачем вам план из США когда у вас кокс из Бразилии ???
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21.11.2025 14:58 Ответить
самі ж його написали
і досі грають в настамнєбило.
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21.11.2025 15:09 Ответить
Ми його не читали ... ми його писали ..
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21.11.2025 15:23 Ответить
Офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США, - Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/v3586251

Придумали та записали російською, зробили автентичний переклад англійською (з характерними для російської мови "фігурамі рєчі"), давно передали імовірно через ВІткоффа у Держдеп для оформлення, як "план Дональда Трампа", для пришвидшення процесу залучили відомих експертів - сина та зятя Трампа, але "офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США".
Партнери надають можливість відгризти ще шматок української території? "Хай ще повоюють."(с) Доналд Трамп.
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21.11.2025 15:58 Ответить
Коли цей путінський таракан здохне.
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21.11.2025 16:05 Ответить
Скоро ти "отримаєш", наволоч, не переживай...
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21.11.2025 16:15 Ответить
Трамп, йди на хрін зі своїм планом.
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21.11.2025 17:12 Ответить
время ******* чекатил настало, педофіли захватили влсть и **** мир
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21.11.2025 19:41 Ответить
 
 