Официально РФ не получала мирный план относительно Украины от США, - Песков. ВИДЕО
В Кремле заявляют, что официально не получали новых американских предложений относительно завершения войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы, хотя наши контакты не прекращаются, и мы их никогда не прекращали", - заявил Песков.
Он добавил, что есть определенные соображения американской стороны, но "предметно на данный момент ничего не обсуждается".
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
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А голоси з унітазу, ****** і піськов чують??
То звертається до них, пригожин, кабздон …. Кличуть їх, уже час…
і досі грають в настамнєбило.
Придумали та записали російською, зробили автентичний переклад англійською (з характерними для російської мови "фігурамі рєчі"), давно передали імовірно через ВІткоффа у Держдеп для оформлення, як "план Дональда Трампа", для пришвидшення процесу залучили відомих експертів - сина та зятя Трампа, але "офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США".
Партнери надають можливість відгризти ще шматок української території? "Хай ще повоюють."(с) Доналд Трамп.