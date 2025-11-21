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Новини Відео Мирний план США
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Офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США, - Пєсков. ВIДЕО

У Кремлі заявляють, що офіційно не отримували нові американські пропозицій щодо завершення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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"Російська сторона залишається на платформі тих обговорень, які відбулися в Анкориджі. Ми знаємо про наявність можливих модифікацій і схвалених формулювань, але офіційно ми нічого не отримували. Більше того, щось ми дізнаємося з преси, хоча контакти наші не припиняються, і ми їх ніколи не припиняли", - заявив Пєсков.

Він додав, що є певні міркування американської сторони, але "предметно на цей момент нічого не обговорюється".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні краще домовлятися з РФ зараз, ніж пізніше, - Пєсков. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1866) росія (70276) США (26673)
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Топ коментарі
+7
самі ж його написали
і досі грають в настамнєбило.
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21.11.2025 15:09 Відповісти
+5
Нас врятує лише те що ***** настільки ******** що він не прийме навіть цей капітуляційний план Трампа,і захоче повної капітуляції..Тому буде як в казці про золоту рибку опиниться у розбитого корита
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21.11.2025 14:48 Відповісти
+4
Ми його не читали ... ми його писали ..
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21.11.2025 15:23 Відповісти
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Дочка пескова у франції, найняти арабів за монеро не тяжко.
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21.11.2025 14:47 Відповісти
Як це отримувати те, що сам ****** і написав??
А голоси з унітазу, ****** і піськов чують??
То звертається до них, пригожин, кабздон …. Кличуть їх, уже час…
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21.11.2025 14:47 Відповісти
Нас врятує лише те що ***** настільки ******** що він не прийме навіть цей капітуляційний план Трампа,і захоче повної капітуляції..Тому буде як в казці про золоту рибку опиниться у розбитого корита
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21.11.2025 14:48 Відповісти
Щас ещё Письков **********. Перенимает эстафету от Печального Коня
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21.11.2025 14:53 Відповісти
Зачем вам план из США когда у вас кокс из Бразилии ???
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21.11.2025 14:58 Відповісти
самі ж його написали
і досі грають в настамнєбило.
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21.11.2025 15:09 Відповісти
Ми його не читали ... ми його писали ..
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21.11.2025 15:23 Відповісти
Офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США, - Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/v3586251

Придумали та записали російською, зробили автентичний переклад англійською (з характерними для російської мови "фігурамі рєчі"), давно передали імовірно через ВІткоффа у Держдеп для оформлення, як "план Дональда Трампа", для пришвидшення процесу залучили відомих експертів - сина та зятя Трампа, але "офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США".
Партнери надають можливість відгризти ще шматок української території? "Хай ще повоюють."(с) Доналд Трамп.
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21.11.2025 15:58 Відповісти
Коли цей путінський таракан здохне.
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21.11.2025 16:05 Відповісти
Скоро ти "отримаєш", наволоч, не переживай...
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21.11.2025 16:15 Відповісти
Трамп, йди на хрін зі своїм планом.
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21.11.2025 17:12 Відповісти
время ******* чекатил настало, педофіли захватили влсть и **** мир
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21.11.2025 19:41 Відповісти
 
 