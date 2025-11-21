Офіційно РФ не отримувала мирний план щодо України від США, - Пєсков. ВIДЕО

У Кремлі заявляють, що офіційно не отримували нові американські пропозицій щодо завершення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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"Російська сторона залишається на платформі тих обговорень, які відбулися в Анкориджі. Ми знаємо про наявність можливих модифікацій і схвалених формулювань, але офіційно ми нічого не отримували. Більше того, щось ми дізнаємося з преси, хоча контакти наші не припиняються, і ми їх ніколи не припиняли", - заявив Пєсков.

Він додав, що є певні міркування американської сторони, але "предметно на цей момент нічого не обговорюється".

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.