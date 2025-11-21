Британія планує надати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, - The Telegraph

Велика Британія має намір запропонувати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО в межах мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як писали ЗМІ, президент Володимир Зеленський отримав окрему пропозицію від США щодо гарантій безпеки, яку підготували в межах 28-пунктного плану. У проєкті документа йдеться, що будь-яка майбутня "значна, навмисна і тривала збройна атака" Росії на Україну "буде розглядатися як атака, що загрожує миру і безпеці всієї трансатлантичної спільноти".

Згідно з цією пропозицією, США та їхні європейські союзники, серед яких Британія, Франція і Німеччина, мають реагувати на новий напад, включно з можливим застосуванням військової сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будь-яка пропозиція щодо мирної угоди з Росією повинна мати згоду України, - Стармер

Медіа зазначають, що попри болісні поступки, які вимагає мирний план Трампа, він також містить безпрецедентну обіцянку - уперше американська адміністрація погоджується винести питання гарантій безпеки України на обговорення.

Як повідомив Axios з посиланням на американського чиновника, пропозицію ще мають узгодити з європейськими партнерами, і її зміст може зазнати змін. У Вашингтоні розглядають запропоновані гарантії як "велику перемогу" для Зеленського та для довгострокової безпеки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готує війська для України на тлі нових переговорів США, - Bloomberg

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian