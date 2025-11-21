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Новини Мирний план США Гарантії безпеки
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Британія планує надати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, - The Telegraph

Британія

Велика Британія має намір запропонувати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО в межах мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Як писали ЗМІ, президент Володимир Зеленський отримав окрему пропозицію від США щодо гарантій безпеки, яку підготували в межах 28-пунктного плану. У проєкті документа йдеться, що будь-яка майбутня "значна, навмисна і тривала збройна атака" Росії на Україну "буде розглядатися як атака, що загрожує миру і безпеці всієї трансатлантичної спільноти".

Згідно з цією пропозицією, США та їхні європейські союзники, серед яких Британія, Франція і Німеччина, мають реагувати на новий напад, включно з можливим застосуванням військової сили.

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Медіа зазначають, що попри болісні поступки, які вимагає мирний план Трампа, він також містить безпрецедентну обіцянку - уперше американська адміністрація погоджується винести питання гарантій безпеки України на обговорення.

Як повідомив Axios з посиланням на американського чиновника, пропозицію ще мають узгодити з європейськими партнерами, і її зміст може зазнати змін. У Вашингтоні розглядають запропоновані гарантії як "велику перемогу" для Зеленського та для довгострокової безпеки України.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Велика Британія (5968) НАТО (7220) гарантії безпеки (466)
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Топ коментарі
+6
Таке враження, що у цілому Світі лише британці мають честь та гідність...
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21.11.2025 16:08 Відповісти
+4
це, коли, у разі нападу, всі збираються та консультуються?
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21.11.2025 15:58 Відповісти
+4
Так у нас британських "гарантій" по самі вуха; дівати вже нікуди, ще з 94-го року!
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21.11.2025 16:00 Відповісти
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Надати негайно, починаючи з 2019 року зробити це не давав Зеленський, який брехав, що нападу не буде, відмовлявся їхати на саміт НАТО і тягнув українців подивитися в очі Пуйла.
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21.11.2025 16:13 Відповісти
це, коли, у разі нападу, всі збираються та консультуються?
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21.11.2025 15:58 Відповісти
Щоб не було нападу,потрібно інколи думати.
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21.11.2025 16:01 Відповісти
хай нато молиться всім своїм богам!!!
бо, кегебе виявилось тупіше тупого!
і друга армія полізла на київ, а не маршем в калінград!
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21.11.2025 16:25 Відповісти
Так у нас британських "гарантій" по самі вуха; дівати вже нікуди, ще з 94-го року!
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21.11.2025 16:00 Відповісти
На планування було три з половиною роки. Наразі час надавати гарантії, далекобійну зброю і грубі гроші.
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21.11.2025 16:02 Відповісти
ще один Пилип з конопель.. Воно і видно що з Трампом в один голосок гавкають... Безпека коли Україну шаткують??? Підпісь пісь сянти будапештські..
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21.11.2025 16:03 Відповісти
тампон обіцянки роздає направо і наліво, і так само їх забирає, і каже, що не пам'ятає, що говорив. Це капітляція. Трампон-такий же гандон, як і *****.
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21.11.2025 16:04 Відповісти
Будапешт-2 Україні не потрібен.
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21.11.2025 16:06 Відповісти
Звичайно, звичайно, нійкращий варіант від Зеленського це Оман 1 і Стамбул 2.
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21.11.2025 16:14 Відповісти
******, ти на якому напрямку воюєш?
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22.11.2025 13:36 Відповісти
Таке враження, що у цілому Світі лише британці мають честь та гідність...
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21.11.2025 16:08 Відповісти
Штати показали всій планеті чого варті зовнішні "гарантії" "сильних світу цього". Хто може "гарантувати" що "гарантії" подіють в потрібний момент? Що "гарантії" взагалі будь-коли подіють? Будуть кивати в сторону США - якщо їм можна, то і нам теж можна. Ну от самі прикиньте якщо найбагатша і сильна в військовому плані країна відмовляється від боротьби з світовим злом то більш слабкі країни цим завжди можуть виправдовувати себе. "Друга армія світу" виявилась фейковою, "світовий поліцейський" спільником злочинця, а тепер спитайте себе чи все в порядку з НАТО і ЄС які все більше нагадують "партизанський загін з зрадниками"... Проблему потрібно вирішувати "тут і зараз", а не "колись" з "якось воно буде"...
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21.11.2025 16:25 Відповісти
Британці наші незмінні друзі, подяка.
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21.11.2025 16:26 Відповісти
Тільки скільки за ці "гарантії" треба буде віддати територій та від чого відмовитися...До того, в ,що путлєр вже погодився?? Отож.
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21.11.2025 16:46 Відповісти
Фуфломіцин: а зараз ШО вам заважає, якшо загроза і так не мине??
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21.11.2025 16:50 Відповісти
Обіцянки - можливо, якщо й т.п., лайно.
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21.11.2025 17:07 Відповісти
10 ядерних ракет і пускові установки до них,самий кращий варіант гарантій,і не треба сцяти що гопнік шось там зробить!
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21.11.2025 17:49 Відповісти
Никто никогда не даст 100% гарантий. Даже у членов НАТО нет гарантий что за них другие впишутся как это прописано в 5й статье. Только своя армия, оружие, впк, экономика. Как там у нас с эти за последние годы? Отож(
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21.11.2025 19:35 Відповісти
 
 