Британія планує надати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, - The Telegraph
Велика Британія має намір запропонувати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО в межах мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України.
Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Як писали ЗМІ, президент Володимир Зеленський отримав окрему пропозицію від США щодо гарантій безпеки, яку підготували в межах 28-пунктного плану. У проєкті документа йдеться, що будь-яка майбутня "значна, навмисна і тривала збройна атака" Росії на Україну "буде розглядатися як атака, що загрожує миру і безпеці всієї трансатлантичної спільноти".
Згідно з цією пропозицією, США та їхні європейські союзники, серед яких Британія, Франція і Німеччина, мають реагувати на новий напад, включно з можливим застосуванням військової сили.
Медіа зазначають, що попри болісні поступки, які вимагає мирний план Трампа, він також містить безпрецедентну обіцянку - уперше американська адміністрація погоджується винести питання гарантій безпеки України на обговорення.
Як повідомив Axios з посиланням на американського чиновника, пропозицію ще мають узгодити з європейськими партнерами, і її зміст може зазнати змін. У Вашингтоні розглядають запропоновані гарантії як "велику перемогу" для Зеленського та для довгострокової безпеки України.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо, кегебе виявилось тупіше тупого!
і друга армія полізла на київ, а не маршем в калінград!