Велика Британія готує війська для України на тлі нових переговорів США, - Bloomberg

Велика Британія визначила, які підрозділи та війська буде направлено в Україну у разі досягнення мирної угоди, а також де розмістяться їхні штаб-квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що ці заходи відбуваються у рамках коаліції з 30 країн під керівництвом Великої Британії та Франції, спрямованої на підтримку України у процесі мирного врегулювання. Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що плани будуть узгоджені із союзниками та адаптовані до умов будь-якого майбутнього припинення вогню.

"Ми проводили розвідувальні операції в Україні, тому знаємо, які підрозділи ми використовуватимемо, як їх розгортатимемо та які ролі вони відіграватимуть", – сказав Гілі.

Підготовка до розгортання та навчання українських сил

Велика Британія має намір виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів на території України, зокрема для навчання українських військових безпосередньо всередині країни.

Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі з двозірковим британським офіцером. Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів і розмінування портів.

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"Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові. Вони також включатимуть можливість введення "британських військ в Україну, щоб допомогти забезпечити цей мир на довгострокову перспективу", – сказав Гілі.

Понад 100 млн фунтів на військову підтримку України

Паралельно військова делегація США веде переговори в Києві з метою відновлення мирних переговорів з Росією. Велика Британія висловила готовність підтримати ці зусилля, виділивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на початкові витрати для розміщення військ у разі підписання угоди про припинення вогню.

Розміщення підрозділів планується подалі від лінії фронту, щоб безпечно супроводжувати процес відновлення української армії та інфраструктури.

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