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Новини Іноземні військові в Україні
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Велика Британія готує війська для України на тлі нових переговорів США, - Bloomberg

Велика Британія визначила підрозділи та місця розгортання військ в Україні

Велика Британія визначила, які підрозділи та війська буде направлено в Україну у разі досягнення мирної угоди, а також де розмістяться їхні штаб-квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Зазначається,  що ці заходи відбуваються у рамках коаліції з 30 країн під керівництвом Великої Британії та Франції, спрямованої на підтримку України у процесі мирного врегулювання. Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що плани будуть узгоджені із союзниками та адаптовані до умов будь-якого майбутнього припинення вогню.

"Ми проводили розвідувальні операції в Україні, тому знаємо, які підрозділи ми використовуватимемо, як їх розгортатимемо та які ролі вони відіграватимуть", – сказав Гілі.

Підготовка до розгортання та навчання українських сил

Велика Британія має намір виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів на території України, зокрема для навчання українських військових безпосередньо всередині країни.

Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі з двозірковим британським офіцером. Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів і розмінування портів.

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"Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові. Вони також включатимуть можливість введення "британських військ в Україну, щоб допомогти забезпечити цей мир на довгострокову перспективу", – сказав Гілі.

Понад 100 млн фунтів на військову підтримку України

Паралельно військова делегація США веде переговори в Києві з метою відновлення мирних переговорів з Росією. Велика Британія висловила готовність підтримати ці зусилля, виділивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на початкові витрати для розміщення військ у разі підписання угоди про припинення вогню.

Розміщення підрозділів планується подалі від лінії фронту, щоб безпечно супроводжувати процес відновлення української армії та інфраструктури.

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Автор: 

Велика Британія (5968) військовослужбовці (5190) Гілі Джон (109)
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Топ коментарі
+8
США це аморальні виродки. Педофіли і учасники оргій, мозг яких повністю знищений коксом

як там трамп каже журналістці - "заткнись свиня"
А як венс каже - " а чому вам не обмінюватись культурами"

просто чудаки з психушки
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21.11.2025 09:16 Відповісти
+7
Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
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21.11.2025 09:26 Відповісти
+6
Все ушедшие в дезертирство, пардон, приношу извинения, СОЧ увидев это возвращаются на позиции. В Польше идет массовая запись в Легион. Америка начинает поставки Томогавков и Таурасов. Конфискуются кацапские деньги. Неизвестно где пропадает одна ядерная ракета. Америка вводит разрушительные санк
Я просыпаюсь от звона будильникп
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21.11.2025 09:34 Відповісти
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Так Трамп не хочет чтоб были войска НАТО
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21.11.2025 09:15 Відповісти
Тому "миррий" план Трампа не є реалістичним. Це просто фантазії рудого друга-клієнта педофіла Епштейна і хотєки збожеволілого вбивці кагебіста, а не реальний сирний план.
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21.11.2025 09:43 Відповісти
я так понял он сделал наброски типа как он видит завершение, передал Зеле, тот свои наброски даст и это передадут рашке и те свои заметки сделают и потом все поймут что завершить пока нелья войну и будут дальше воевать
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21.11.2025 09:53 Відповісти
США це аморальні виродки. Педофіли і учасники оргій, мозг яких повністю знищений коксом

як там трамп каже журналістці - "заткнись свиня"
А як венс каже - " а чому вам не обмінюватись культурами"

просто чудаки з психушки
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21.11.2025 09:16 Відповісти
Не США в Трамп.
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21.11.2025 09:28 Відповісти
Нууу, не один лише Трамп, а як мінімум - його діджей Венс і Вітьков. Насправді там ще є. Трсу правильно буде "частина США".
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21.11.2025 09:45 Відповісти
Так як і ЗЕлене лайно це не Україна так і Риже Лайно це не США!!! Це просто помилки цих великих народів
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21.11.2025 10:01 Відповісти
А угоду вони читали?

Ніяких військ членів НАТО.
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21.11.2025 09:16 Відповісти
Їм же якость треба зірвати переговори,то й чудять.
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21.11.2025 09:24 Відповісти
Вот гады не хотят чтоб Украина капитулировала
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21.11.2025 09:25 Відповісти
Хай бере перемагає, як не хоче.
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21.11.2025 09:37 Відповісти
ну не хочет он, хочет мира на рашкиных условиях и баста
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21.11.2025 09:55 Відповісти
Невже хтось може заборонити щірим патрыйотам перемогти.
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21.11.2025 10:01 Відповісти
Вот зараза ширые патриоты хотят перемоги но не могут, а ширые зрадойбы как ты хотят капитуляции и тоже не могут, парадокс какой то
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21.11.2025 10:05 Відповісти
Зрадойобів придумали патріоти. Треба ж видумати тих хто сере їм в шаровари та не дає перемогти.
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21.11.2025 10:48 Відповісти
И тут ********* мешают патриоты ) даже выдумали их )
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21.11.2025 10:53 Відповісти
А шо, в Україні патріотів нема ? Ядумав шо вони є в кажій прілічной країні.
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21.11.2025 11:26 Відповісти
Не выпустили и теперь обижен ?) Надо было через поля
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21.11.2025 11:31 Відповісти
Так а патріоти є,чи нема ?
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21.11.2025 12:12 Відповісти
Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
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21.11.2025 09:26 Відповісти
Воно на крайній випадок на таке й може погодитись, але за умови що його не будуть переслідувати, випустять за кордон й не будуть відкривати кримінальні справи..
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21.11.2025 09:31 Відповісти
Все ушедшие в дезертирство, пардон, приношу извинения, СОЧ увидев это возвращаются на позиции. В Польше идет массовая запись в Легион. Америка начинает поставки Томогавков и Таурасов. Конфискуются кацапские деньги. Неизвестно где пропадает одна ядерная ракета. Америка вводит разрушительные санк
Я просыпаюсь от звона будильникп
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21.11.2025 09:34 Відповісти
Було б супер! Найкращий варіант. Залишилось якось демократично позбутися зеленого гнома.
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21.11.2025 09:36 Відповісти
Шибениця?
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21.11.2025 09:55 Відповісти
Підігрують, все як завжди. Плани в усіх зовсім інші.
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21.11.2025 09:37 Відповісти
Та не будет никакого соглашения, это просто невозможно на сегодняшний день.
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21.11.2025 09:39 Відповісти
Колонии Британии разрослись так, что над ними никогда не заходит солнце.
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21.11.2025 10:22 Відповісти
Сцикопіхота
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21.11.2025 12:35 Відповісти
 
 