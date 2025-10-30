УКР
Новини
Французька армія спростувала фейк про нібито розгортання 2000 солдатів в Україні

Армія Франції спростувала неправдиву інформацію російської зовнішньої розвідки про нібито підготовку до розгортання 2000 французьких солдатів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства збройних сил Франції.

За даними відомства, після російської розвідки неправдиву інформацію поширили агентство ТАСС, проросійські та конспірологічні акаунти у соцмережах X і Facebook, а також телеграм-канали.

Мета дезінформації РФ

Французькі військові пояснили, що такі повідомлення мають на меті представити навчання збройних сил як провокацію або викликати побоювання щодо ескалації конфлікту. Це частина стратегій РФ, спрямованих на перекручення ролей агресора і захисника.

Реальна причина переміщень військ

Міністерство також зазначило, що посилені військові переміщення Європою пов’язані з навчаннями НАТО "Розширення бригади" (DACIAN FALL). Франція відправила техніку та особовий склад до кількох країн Європи для тимчасового перетворення багатонаціонального батальйону в Румунії на бригаду, яка нині бере участь у навчаннях.

Насправді , їхня мета - змусити вас виправдовуватись і щось пояснювати ... що ви і зробили !
30.10.2025 14:19 Відповісти
Кто бы сомневался?
Нация,которая позволила шагать нацистам по ЕЛИСЕЙСКИМ ПОЛЯМ
Говорит много
Делает мало
А еще очень любит кацапов
Точнее , дико боится
30.10.2025 14:19 Відповісти
ну й навіщо?
цілий тиждень, можна б було обсмоктувати.
30.10.2025 14:21 Відповісти
Та четвертий рік гарантії безпеки прекрасно працюють, нащо поспішати)
30.10.2025 14:22 Відповісти
Правильно, все, кому положено, знают, шо развернуто 2000 британцев. "Воевать " с НАТО не так просто).
30.10.2025 14:43 Відповісти
Англомовные обзывают трусливых людей "французами".
30.10.2025 14:46 Відповісти
>> або викликати побоювання щодо ескалації...

Знесення цілих міст з лиця Землі касапами -- та, фігня, не ескалація.

А введення 2000 французів в Україну стало б major escalation!!!!1
30.10.2025 14:59 Відповісти
Розгорталка не відросла. До такого ступеня сцикуни, що виправдовуються через будь-який кацапський вкид. Навіть багатозначно промовчати бояться.
30.10.2025 15:29 Відповісти
і нафіга воно їм, французам, нагадувати про себе.. про те, які вони вояки попередньої війни?
...хоч не доведеться ЗСУ ще й їх охороняти..
