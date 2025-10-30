Французька армія спростувала фейк про нібито розгортання 2000 солдатів в Україні

Армія Франції спростувала неправдиву інформацію російської зовнішньої розвідки про нібито підготовку до розгортання 2000 французьких солдатів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства збройних сил Франції.

За даними відомства, після російської розвідки неправдиву інформацію поширили агентство ТАСС, проросійські та конспірологічні акаунти у соцмережах X і Facebook, а також телеграм-канали.

Мета дезінформації РФ

Французькі військові пояснили, що такі повідомлення мають на меті представити навчання збройних сил як провокацію або викликати побоювання щодо ескалації конфлікту. Це частина стратегій РФ, спрямованих на перекручення ролей агресора і захисника.

Реальна причина переміщень військ

Міністерство також зазначило, що посилені військові переміщення Європою пов’язані з навчаннями НАТО "Розширення бригади" (DACIAN FALL). Франція відправила техніку та особовий склад до кількох країн Європи для тимчасового перетворення багатонаціонального батальйону в Румунії на бригаду, яка нині бере участь у навчаннях.

