Скорочення контингенту США не вплине на безпеку Європи, - Міноборони Франції

Міністерство оборони Франції заявило, що захист східного флангу НАТО залишиться стабільним і надійним, попри скорочення американських військ у регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP, у Парижі запевнили, що зміни не вплинуть на рівень безпеки в Європі.

Таку заяву зробили після того, як США підтвердили зменшення чисельності свого контингенту, який дислокується у Румунії.

Французьке оборонне відомство наголосило, що союзники по НАТО тісно співпрацюють, щоб гарантувати надійність спільної оборони.

"Ми разом із США та партнерами на східному фланзі працюємо над тим, щоб колективна безпека залишалася міцною. Вона такою і буде", - заявили у французькому Міноборони.

У Парижі додали, що Альянс продовжує адаптувати свої сили до нових викликів і залишається готовим реагувати на будь-які загрози.

Президент Румунії прокоментував плани США скоротити військову присутність

Тим часом президент Румунії Нікушор Дан заявив, що рішення США частково вивести війська з території країни поверне їхню чисельність до рівня, який був до початку повномасштабної війни в Україні.

За його словами, присутність американських військових у Румунії залишається стабільною, а скорочення компенсується посиленням європейських сил і модернізацією оснащення.

Він також запевнив, що стратегічне партнерство між Румунією та США залишається незмінним.

Американські військові бази на території країни продовжать функціонувати, а передача техніки триватиме.

США виводять частину військ з Румунії

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

