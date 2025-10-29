Сокращение контингента США не повлияет на безопасность Европы, - Минобороны Франции
Министерство обороны Франции заявило, что защита восточного фланга НАТО останется стабильной и надежной, несмотря на сокращение американских войск в регионе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, в Париже заверили, что изменения не повлияют на уровень безопасности в Европе.
Такое заявление сделали после того, как США подтвердили сокращение численности своего контингента, дислоцируемого в Румынии.
Французское оборонное ведомство подчеркнуло, что союзники по НАТО тесно сотрудничают, чтобы гарантировать надежность совместной обороны.
"Мы вместе с США и партнерами на восточном фланге работаем над тем, чтобы коллективная безопасность оставалась прочной. Она такой и будет", - заявили во французском Минобороны.
В Париже добавили, что Альянс продолжает адаптировать свои силы к новым вызовам и остается готовым реагировать на любые угрозы.
Президент Румынии прокомментировал планы США сократить военное присутствие
Между тем президент Румынии Никушор Дан заявил, что решение США частично вывести войска с территории страны вернет их численность к уровню, который был до начала полномасштабной войны в Украине.
По его словам, присутствие американских военных в Румынии остается стабильным, а сокращение компенсируется усилением европейских сил и модернизацией оснащения.
Он также заверил, что стратегическое партнерство между Румынией и США остается неизменным.
Американские военные базы на территории страны продолжат функционировать, а передача техники будет продолжаться.
США выводят часть войск из Румынии
Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.
"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.
