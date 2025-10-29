Сокращение контингента США не повлияет на безопасность Европы, - Минобороны Франции

Министерство обороны Франции заявило, что защита восточного фланга НАТО останется стабильной и надежной, несмотря на сокращение американских войск в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, в Париже заверили, что изменения не повлияют на уровень безопасности в Европе.

Такое заявление сделали после того, как США подтвердили сокращение численности своего контингента, дислоцируемого в Румынии.

Французское оборонное ведомство подчеркнуло, что союзники по НАТО тесно сотрудничают, чтобы гарантировать надежность совместной обороны.

"Мы вместе с США и партнерами на восточном фланге работаем над тем, чтобы коллективная безопасность оставалась прочной. Она такой и будет", - заявили во французском Минобороны.

В Париже добавили, что Альянс продолжает адаптировать свои силы к новым вызовам и остается готовым реагировать на любые угрозы.

Президент Румынии прокомментировал планы США сократить военное присутствие

Между тем президент Румынии Никушор Дан заявил, что решение США частично вывести войска с территории страны вернет их численность к уровню, который был до начала полномасштабной войны в Украине.

По его словам, присутствие американских военных в Румынии остается стабильным, а сокращение компенсируется усилением европейских сил и модернизацией оснащения.

Он также заверил, что стратегическое партнерство между Румынией и США остается неизменным.

Американские военные базы на территории страны продолжат функционировать, а передача техники будет продолжаться.

США выводят часть войск из Румынии

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

