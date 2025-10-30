РУС
Французская армия опровергла фейк о якобы развертывании 2000 солдат в Украине

Армия Франции опровергла ложную информацию российской внешней разведки о якобы подготовке к развертыванию 2000 французских солдат в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства вооруженных сил Франции.

По данным ведомства, после российской разведки ложную информацию распространили агентство ТАСС, пророссийские и конспирологические аккаунты в соцсетях X и Facebook, а также телеграмм-каналы.

Цель дезинформации РФ

Французские военные объяснили, что такие сообщения имеют целью представить учения вооруженных сил как провокацию или вызвать опасения по поводу эскалации конфликта. Это часть стратегий РФ, направленных на перекручивание ролей агрессора и защитника.

Реальная причина перемещений войск

Министерство также отметило, что усиленные военные перемещения по Европе связаны с учениями НАТО "Расширение бригады" (DACIAN FALL). Франция отправила технику и личный состав в несколько стран Европы для временного преобразования многонационального батальона в Румынии в бригаду, которая сейчас участвует в учениях.

Насправді , їхня мета - змусити вас виправдовуватись і щось пояснювати ... що ви і зробили !
30.10.2025 14:19 Ответить
Кто бы сомневался?
Нация,которая позволила шагать нацистам по ЕЛИСЕЙСКИМ ПОЛЯМ
Говорит много
Делает мало
А еще очень любит кацапов
Точнее , дико боится
30.10.2025 14:19 Ответить
ну й навіщо?
цілий тиждень, можна б було обсмоктувати.
30.10.2025 14:21 Ответить
Та четвертий рік гарантії безпеки прекрасно працюють, нащо поспішати)
