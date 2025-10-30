В Литве заявили, что численность американских военных не меняется
В Вильнюсе заверили, что решение США о сокращении военного контингента в Румынии не повлияет на присутствие американских военных в Литве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Delfi.
"Информация о решении США относительно их солдат в Румынии не имеет отношения к Литве. В отношении размещения американских солдат в Литве ничего не меняется", - говорится в письменном ответе пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы.
В издании напомнили, что в Литве постоянно дислоцируется батальонная боевая группа ротационных сил США, которая является частью системы коллективной безопасности НАТО на восточном фланге Альянса.
США выводят часть войск из Румынии
Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.
"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что НАТО будет тестировать новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента.
