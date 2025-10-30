В Литве заявили, что численность американских военных не меняется

В Вильнюсе заверили, что решение США о сокращении военного контингента в Румынии не повлияет на присутствие американских военных в Литве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Delfi.

"Информация о решении США относительно их солдат в Румынии не имеет отношения к Литве. В отношении размещения американских солдат в Литве ничего не меняется", - говорится в письменном ответе пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы.

В издании напомнили, что в Литве постоянно дислоцируется батальонная боевая группа ротационных сил США, которая является частью системы коллективной безопасности НАТО на восточном фланге Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США выступили против сокращения войск в Восточной Европе

США выводят часть войск из Румынии

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что НАТО будет тестировать новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ