У Литві заявили, що чисельність американських військових не змінюється

У Вільнюсі запевнили, що рішення США щодо скорочення військового контингенту в Румунії не вплине на присутність американських військових у Литві.

"Інформація про рішення США щодо їхніх солдатів у Румунії не має відношення до Литви. Щодо розміщення американських солдатів у Литві нічого не змінюється", - йдеться у письмовій відповіді пресслужби президента Литви Гітанаса Науседи.

У виданні нагадали, що в Литві постійно дислокується батальйонна бойова група ротаційних сил США, яка є частиною системи колективної безпеки НАТО на східному фланзі Альянсу.

США виводять частину військ з Румунії

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

