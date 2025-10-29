У Конгресі США виступили проти скорочення військ у Східній Європі

Очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США – Майк Роджерс і Роджер Вікер – виступили проти передислокації частини американського військового контингенту у Східній Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Конгресмени-республіканці заявили, що "рішуче виступають проти" передислокації ротаційної бригади у Румунії та ініційованого Пентагоном процесу, "що може призвести до подальшого скорочення американських військ у Східній Європі".

Вони нагадали, що президент США Дональд Трамп нещодавно пообіцяв не виводити американські війська з Європи.

"Президент має рацію, що розташування американських військ у Європі потрібно змінювати, оскільки НАТО бере на себе додаткове навантаження, а характер війни змінюється. Але це оновлення має бути широко скоординоване як всередині уряду США, так і з НАТО", – зазначають конгресмени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування армії США заявило, що скорочення американського контингенту в Європі не змінить безпекову ситуацію в регіоні

Роджерс і Вікер також вказують, що анонсоване переозброєння Європи під тиском адміністрації Трампа потребує часу, а передчасне виведення американських військ зі східного флангу НАТО "підриває ефект стримування і створює ризик подальшої російської агресії".

"На жаль, рішення Пентагону видається нескоординованим і прямо суперечить стратегії президента", – підсумовують вони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадуємо, ЗМІ раніше повідомили, що США вирішили відкликати близько 800 військових з Румунії, також планується скорочення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині.