Виведення військ США з Європи
609 5

У Конгресі США виступили проти скорочення військ у Східній Європі

конгрес,сша

Очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США – Майк Роджерс і Роджер Вікер – виступили проти передислокації частини американського військового контингенту у Східній Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Конгресмени-республіканці заявили, що "рішуче виступають проти" передислокації ротаційної бригади у Румунії та ініційованого Пентагоном процесу, "що може призвести до подальшого скорочення американських військ у Східній Європі".

Вони нагадали, що президент США Дональд Трамп нещодавно пообіцяв не виводити американські війська з Європи.

"Президент має рацію, що розташування американських військ у Європі потрібно змінювати, оскільки НАТО бере на себе додаткове навантаження, а характер війни змінюється. Але це оновлення має бути широко скоординоване як всередині уряду США, так і з НАТО", – зазначають конгресмени.

Роджерс і Вікер також вказують, що анонсоване переозброєння Європи під тиском адміністрації Трампа потребує часу, а передчасне виведення американських військ зі східного флангу НАТО "підриває ефект стримування і створює ризик подальшої російської агресії".

"На жаль, рішення Пентагону видається нескоординованим і прямо суперечить стратегії президента", – підсумовують вони.

Нагадуємо, ЗМІ раніше повідомили, що США вирішили відкликати близько 800 військових з Румунії, також планується скорочення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

 

Європа (2111) Конгрес США (1266) США (24679)
Виступили два сенатори, а заголовок звучить так, мов увесь Конгрес!
показати весь коментар
29.10.2025 21:26 Відповісти
А тромб на вас ложив брудного куя.
На всіх 435 депутатів і 100 сенаторів.
Подивимося як ви це вчергове проковтнете.
показати весь коментар
29.10.2025 21:28 Відповісти
Вы статью прочитали? И сколько же депутатов выступило против решения Трампа?
показати весь коментар
29.10.2025 22:19 Відповісти
Тромб на всіх клав. На тих хто за, на тих хто проти.
показати весь коментар
29.10.2025 22:28 Відповісти
Вам в черепную коробку он тоже "наклав"? Как ваше недовольство трампом соотносится с новостью и плюрализмом мнений в США?
показати весь коментар
29.10.2025 22:44 Відповісти
 
 