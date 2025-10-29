Командування армії США заявило, що скорочення американського контингенту в Європі не змінить безпекову ситуацію в регіоні

Командування армії США у Європі та Африці заявило, що наміри передислокувати частину військового контингенту з європейських країн "не змінять безпекову ситуацію в Європі".

Про це сказано в заяві командування, інформує Цензор.НЕТ.

Не виведення, а передислокація

Американські військові підтвердили плани щодо передислокації 2-ї бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі у межах "ретельно спланованого процесу", ініційованого очільником Пентагону.

"Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею 5 Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи... Це коригування структури сил не змінить безпекову ситуацію в Європі",- запевнили в командуванні армії США у Європі та Африці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Європа приватно почала готуватися до скорочення військової присутності США.

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо про рішення США скоротити свій військовий контингент у Румунії.

Читайте також: Скорочення військ США у Європі не вплине на проєкт "Варта Східного флангу", - Єврокомісія