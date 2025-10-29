Скорочення військ США у Європі не вплине на проєкт "Варта Східного флангу", - Єврокомісія

Рішення США зменшити військовий контингент у Румунії та деяких інших країнах ЄС не змінить планів Євросоюзу щодо реалізації першої частини оборонної програми "Варта Східного флангу" (Eastern Flank Watch) у 2026 році.

"Що стосується безпосередньо військ, то, звісно, ми беремо до уваги цю заяву. Але, щоб було цілком зрозуміло, це жодним чином не змінює наших планів щодо реалізації дорожньої карти з питань оборони, яку ми представили, а також чотирьох ключових напрямів, визначених у ній", - наголосив Реньє.

"Варта Східного флангу"

За його словами, ЄС планує запустити проєкт "Варта Східного флангу" у першому кварталі 2026 року, а до кінця того ж року - забезпечити його початкові операційні спроможності.

"Звісно, ми беремо до відома цю заяву, але в нас є чітке бачення та визначений курс щодо зміцнення європейської обороноздатності", - додав речник.

Реньє також підкреслив, що всі оборонні ініціативи Євросоюзу реалізуються у тісній координації з НАТО та союзниками по Альянсу.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Європа приватно почала готуватися до скорочення військової присутності США.

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо про рішення США скоротити свій військовий контингент у Румунії.

