Танкер з російською нафтою змінив курс у Балтійському морі після санкцій США, - Bloomberg

Танкер Furia, який перевозив російську сиру нафту до Індії, змінив маршрут і зараз простоює в Балтійському морі після посилення санкцій США проти Москви.

Як зазначається, танкер рухався на захід протокою між Данією та Німеччиною, коли 28 жовтня розвернувся та різко сповільнив хід. Судно перевозить вантаж сирої нафти Urals, проданий компанією Роснефть.

Розворот у протоці Фемарн-бельт стався через тиждень після запровадження санкцій США проти Роснефті та Лукойлу. Міністерство фінансів США заявило, що операції з цими компаніями мають бути завершені до 21 листопада.

За даними Kpler та Vortexa, 20 жовтня танкер Furia вивіз майже 730 000 барелів Urals з російського порту Приморськ. Спочатку пунктом призначення було Сікку (Індія, штат Гуджарат), де розташовані приватний нафтопереробний завод Reliance Industries та державна Bharat Petroleum. Очікувана дата прибуття - середина листопада.

Пізніше судно змінило графік і вказало Порт-Саїд (Єгипет) як пункт прибуття до середини наступного місяця. Такий маршрут часто використовується танкерами, що перетинають Суецький канал, і кінцевий пункт може змінюватися після проходу каналу.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

