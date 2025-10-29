Танкер с российской нефтью изменил курс в Балтийском море после санкций США, - Bloomberg

Танкер Furia, который перевозил российскую сырую нефть в Индию, изменил маршрут и сейчас простаивает в Балтийском море после ужесточения санкций США против Москвы.

Как отмечается, танкер двигался на запад по проливу между Данией и Германией, когда 28 октября развернулся и резко замедлил ход. Судно перевозит груз сырой нефти Urals, проданный компанией Роснефть.

Разворот в проливе Фемарн-бельт произошел через неделю после введения санкций США против Роснефти и Лукойла. Министерство финансов США заявило, что операции с этими компаниями должны быть завершены до 21 ноября.

По данным Kpler и Vortexa, 20 октября танкер Furia вывез почти 730 000 баррелей Urals из российского порта Приморск. Изначально пунктом назначения был Сикку (Индия, штат Гуджарат), где расположены частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries и государственный Bharat Petroleum. Ожидаемая дата прибытия — середина ноября.

Позже судно изменило график и указало Порт-Саид (Египет) как пункт прибытия до середины следующего месяца. Такой маршрут часто используется танкерами, пересекающими Суэцкий канал, и конечный пункт может меняться после прохода канала.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

