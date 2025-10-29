Сокращение войск США в Европе не повлияет на проект "Стража Восточного фланга", - Еврокомиссия

Решение США сократить военный контингент в Румынии и некоторых других странах ЕС не изменит планов Евросоюза по реализации первой части оборонной программы "Стража восточного фланга" (Eastern Flank Watch) в 2026 году.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Что касается непосредственно войск, то, конечно, мы принимаем во внимание это заявление. Но, чтобы было совершенно ясно, это никоим образом не меняет наших планов по реализации дорожной карты по вопросам обороны, которую мы представили, а также четырех ключевых направлений, определенных в ней", - подчеркнул Ренье.

"Стража Восточного фланга"

По его словам, ЕС планирует запустить проект "Стража Восточного фланга" в первом квартале 2026 года, а к концу того же года - обеспечить его начальные операционные возможности.

"Конечно, мы принимаем к сведению это заявление, но у нас есть четкое видение и определенный курс по укреплению европейской обороноспособности", - добавил спикер.

Ренье также подчеркнул, что все оборонные инициативы Евросоюза реализуются в тесной координации с НАТО и союзниками по Альянсу.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европа в частном порядке начала готовиться к сокращению военного присутствия США.

Сегодня, 29 октября, стало известно о решении США сократить свой военный контингент в Румынии.

