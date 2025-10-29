Командование армии США заявило, что сокращение американского контингента в Европе не изменит ситуацию с безопасностью в регионе

Командование армии США в Европе и Африке заявило, что намерения передислоцировать часть военного контингента из европейских стран "не изменят ситуацию с безопасностью в Европе".

Об этом говорится в заявлении командования, информирует Цензор.НЕТ.

Не вывод, а передислокация

Американские военные подтвердили планы по передислокации 2-й боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии на базу в штате Кентукки в рамках "тщательно спланированного процесса", инициированного главой Пентагона.

"Это не означает вывод американских войск из Европы или ослабление обязательств перед НАТО и по статье 5 Североатлантического договора. Наоборот, это положительный знак роста потенциала и ответственности Европы... Эта корректировка структуры сил не изменит ситуацию с безопасностью в Европе", - заверили в командовании армии США в Европе и Африке.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европа в частном порядке начала готовиться к сокращению военного присутствия США.

Сегодня, 29 октября, стало известно о решении США сократить свой военный контингент в Румынии.

