В Конгрессе США выступили против сокращения войск в Восточной Европе

Руководители комитетов по вопросам вооруженных сил Палаты представителей и Сената США – Майк Роджерс и Роджер Викер – выступили против передислокации части американского военного контингента в Восточной Европе.

Конгрессмены-республиканцы заявили, что "решительно выступают против" передислокации ротационной бригады в Румынии и инициированного Пентагоном процесса, "который может привести к дальнейшему сокращению американских войск в Восточной Европе".

Они напомнили, что президент США Дональд Трамп недавно пообещал не выводить американские войска из Европы.

"Президент прав в том, что расположение американских войск в Европе нужно менять, поскольку НАТО берет на себя дополнительную нагрузку, а характер войны меняется. Но это обновление должно быть широко скоординировано как внутри правительства США, так и с НАТО", – отмечают конгрессмены.

Роджерс и Викер также указывают, что анонсированное перевооружение Европы под давлением администрации Трампа требует времени, а преждевременный вывод американских войск с восточного фланга НАТО "подрывает эффект сдерживания и создает риск дальнейшей российской агрессии".

"К сожалению, решение Пентагона кажется нескоординированным и прямо противоречит стратегии президента", – заключают они.

Напоминаем, СМИ ранее сообщили, что США решили отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.