РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8062 посетителя онлайн
Новости Вывод войск США из Европы
666 5

В Конгрессе США выступили против сокращения войск в Восточной Европе

конгресс,сша

Руководители комитетов по вопросам вооруженных сил Палаты представителей и Сената США – Майк Роджерс и Роджер Викер – выступили против передислокации части американского военного контингента в Восточной Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Конгрессмены-республиканцы заявили, что "решительно выступают против" передислокации ротационной бригады в Румынии и инициированного Пентагоном процесса, "который может привести к дальнейшему сокращению американских войск в Восточной Европе".

Они напомнили, что президент США Дональд Трамп недавно пообещал не выводить американские войска из Европы.

"Президент прав в том, что расположение американских войск в Европе нужно менять, поскольку НАТО берет на себя дополнительную нагрузку, а характер войны меняется. Но это обновление должно быть широко скоординировано как внутри правительства США, так и с НАТО", – отмечают конгрессмены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование армии США заявило, что сокращение американского контингента в Европе не изменит ситуацию с безопасностью в регионе

Роджерс и Викер также указывают, что анонсированное перевооружение Европы под давлением администрации Трампа требует времени, а преждевременный вывод американских войск с восточного фланга НАТО "подрывает эффект сдерживания и создает риск дальнейшей российской агрессии".

"К сожалению, решение Пентагона кажется нескоординированным и прямо противоречит стратегии президента", – заключают они.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напоминаем, СМИ ранее сообщили, что США решили отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Автор: 

Европа (2117) Конгресс США (1270) США (28190)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виступили два сенатори, а заголовок звучить так, мов увесь Конгрес!
показать весь комментарий
29.10.2025 21:26 Ответить
А тромб на вас ложив брудного куя.
На всіх 435 депутатів і 100 сенаторів.
Подивимося як ви це вчергове проковтнете.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:28 Ответить
Вы статью прочитали? И сколько же депутатов выступило против решения Трампа?
показать весь комментарий
29.10.2025 22:19 Ответить
Тромб на всіх клав. На тих хто за, на тих хто проти.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:28 Ответить
Вам в черепную коробку он тоже "наклав"? Как ваше недовольство трампом соотносится с новостью и плюрализмом мнений в США?
показать весь комментарий
29.10.2025 22:44 Ответить
 
 