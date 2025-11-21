Великобритания готовит войска для Украины на фоне новых переговоров США, - Bloomberg

Великобритания определила, какие подразделения и войска будут направлены в Украину в случае достижения мирного соглашения, а также где будут размещены их штаб-квартиры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что эти меры принимаются в рамках коалиции из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, направленной на поддержку Украины в процессе мирного урегулирования. Министр обороны Джон Гилли подчеркнул, что планы будут согласованы с союзниками и адаптированы к условиям любого будущего прекращения огня.

"Мы проводили разведывательные операции в Украине, поэтому знаем, какие подразделения мы будем использовать, как их развертывать и какие роли они будут играть", – сказал Гилли.

Подготовка к развертыванию и обучению украинских сил

Великобритания намерена выделить ресурсы для быстрого развертывания своих подразделений на территории Украины, в частности - для обучения украинских военных непосредственно внутри страны.

Координация действий многонациональных войск будет осуществляться через группу во главе с двухзвездным британским офицером. Планы также включают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.

"Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы. Они также будут включать возможность ввода "британских войск в Украину, чтобы помочь обеспечить этот мир в долгосрочной перспективе", - сказал Гилли.

Более 100 млн фунтов на военную поддержку Украины

Параллельно военная делегация США ведет переговоры в Киеве с целью возобновления мирных переговоров с Россией. Великобритания выразила готовность поддержать эти усилия, выделив более 100 миллионов фунтов стерлингов на первоначальные расходы для размещения войск в случае подписания соглашения о прекращении огня.

Размещение подразделений планируется подальше от линии фронта, чтобы безопасно сопровождать процесс восстановления украинской армии и инфраструктуры.

