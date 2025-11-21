РУС
Британия планирует предоставить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО, - The Telegraph

Великобритания намерена предложить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках мирного плана администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Как писали СМИ, президент Владимир Зеленский получил отдельное предложение от США по гарантиям безопасности, которое подготовили в рамках 28-пунктного плана. В проекте документа говорится, что любая будущая "значительная, преднамеренная и длительная вооруженная атака" России на Украину "будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности всего трансатлантического сообщества".

Согласно этому предложению, США и их европейские союзники, среди которых Великобритания, Франция и Германия, должны реагировать на новое нападение, включая возможное применение военной силы.

Медиа отмечают, что, несмотря на болезненные уступки, которые требует мирный план Трампа, он также содержит беспрецедентное обещание - впервые американская администрация соглашается вынести вопрос гарантий безопасности Украины на обсуждение.

Как сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника, предложение еще должны согласовать с европейскими партнерами, и его содержание может претерпеть изменения. В Вашингтоне рассматривают предложенные гарантии как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Великобритания (5194) НАТО (10503) гарантии безопасности (312)
Топ комментарии
+5
Шмара,хлєбальник закрий!Україна існує завдяки допомозі і попри зраду Ішака!!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:00 Ответить
+3
Планує?!
А може самий час їх НАДАТИ І НЕГАЙНО?!
За...баои ваші обіцянки цяцянки, куколди!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 15:57 Ответить
+3
Так у нас британських "гарантій" по самі вуха; дівати вже нікуди, ще з 94-го року!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:00 Ответить
Планує?!
А може самий час їх НАДАТИ І НЕГАЙНО?!
За...баои ваші обіцянки цяцянки, куколди!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 15:57 Ответить
Шмара,хлєбальник закрий!Україна існує завдяки допомозі і попри зраду Ішака!!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:00 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 16:08 Ответить
Надати негайно, починаючи з 2019 року зробити це не давав Зеленський, який брехав, що нападу не буде, відмовлявся їхати на саміт НАТО і тягнув українців подивитися в очі Пуйла.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:13 Ответить
це, коли, у разі нападу, всі збираються та консультуються?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:58 Ответить
Щоб не було нападу,потрібно інколи думати.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:01 Ответить
хай нато молиться всім своїм богам!!!
бо, кегебе виявилось тупіше тупого!
і друга армія полізла на київ, а не маршем в калінград!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:25 Ответить
Так у нас британських "гарантій" по самі вуха; дівати вже нікуди, ще з 94-го року!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:00 Ответить
На планування було три з половиною роки. Наразі час надавати гарантії, далекобійну зброю і грубі гроші.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:02 Ответить
ще один Пилип з конопель.. Воно і видно що з Трампом в один голосок гавкають... Безпека коли Україну шаткують??? Підпісь пісь сянти будапештські..
показать весь комментарий
21.11.2025 16:03 Ответить
тампон обіцянки роздає направо і наліво, і так само їх забирає, і каже, що не пам'ятає, що говорив. Це капітляція. Трампон-такий же гандон, як і *****.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:04 Ответить
Що тут за боти повилазили?Хлєбальники заваліть!Комусь щось не подобається,ідіть під Банкову вимагайте у потужного урюки тупоголові.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:06 Ответить
Будапешт-2 Україні не потрібен.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:06 Ответить
Звичайно, звичайно, нійкращий варіант від Зеленського це Оман 1 і Стамбул 2.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:14 Ответить
Таке враження, що у цілому Світі лише британці мають честь та гідність...
показать весь комментарий
21.11.2025 16:08 Ответить
Штати показали всій планеті чого варті зовнішні "гарантії" "сильних світу цього". Хто може "гарантувати" що "гарантії" подіють в потрібний момент? Що "гарантії" взагалі будь-коли подіють? Будуть кивати в сторону США - якщо їм можна, то і нам теж можна. Ну от самі прикиньте якщо найбагатша і сильна в військовому плані країна відмовляється від боротьби з світовим злом то більш слабкі країни цим завжди можуть виправдовувати себе. "Друга армія світу" виявилась фейковою, "світовий поліцейський" спільником злочинця, а тепер спитайте себе чи все в порядку з НАТО і ЄС які все більше нагадують "партизанський загін з зрадниками"... Проблему потрібно вирішувати "тут і зараз", а не "колись" з "якось воно буде"...
показать весь комментарий
21.11.2025 16:25 Ответить
Британці наші незмінні друзі, подяка.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:26 Ответить
Тільки скільки за ці "гарантії" треба буде віддати територій та від чого відмовитися...До того, в ,що путлєр вже погодився?? Отож.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:46 Ответить
Фуфломіцин: а зараз ШО вам заважає, якшо загроза і так не мине??
показать весь комментарий
21.11.2025 16:50 Ответить
Обіцянки - можливо, якщо й т.п., лайно.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:07 Ответить
 
 