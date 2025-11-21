Британия планирует предоставить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО, - The Telegraph
Великобритания намерена предложить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках мирного плана администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины.
Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Как писали СМИ, президент Владимир Зеленский получил отдельное предложение от США по гарантиям безопасности, которое подготовили в рамках 28-пунктного плана. В проекте документа говорится, что любая будущая "значительная, преднамеренная и длительная вооруженная атака" России на Украину "будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности всего трансатлантического сообщества".
Согласно этому предложению, США и их европейские союзники, среди которых Великобритания, Франция и Германия, должны реагировать на новое нападение, включая возможное применение военной силы.
Медиа отмечают, что, несмотря на болезненные уступки, которые требует мирный план Трампа, он также содержит беспрецедентное обещание - впервые американская администрация соглашается вынести вопрос гарантий безопасности Украины на обсуждение.
Как сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника, предложение еще должны согласовать с европейскими партнерами, и его содержание может претерпеть изменения. В Вашингтоне рассматривают предложенные гарантии как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
А може самий час їх НАДАТИ І НЕГАЙНО?!
За...баои ваші обіцянки цяцянки, куколди!!!
бо, кегебе виявилось тупіше тупого!
і друга армія полізла на київ, а не маршем в калінград!