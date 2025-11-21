Британия планирует предоставить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО, - The Telegraph

Великобритания намерена предложить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках мирного плана администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Как писали СМИ, президент Владимир Зеленский получил отдельное предложение от США по гарантиям безопасности, которое подготовили в рамках 28-пунктного плана. В проекте документа говорится, что любая будущая "значительная, преднамеренная и длительная вооруженная атака" России на Украину "будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности всего трансатлантического сообщества".

Согласно этому предложению, США и их европейские союзники, среди которых Великобритания, Франция и Германия, должны реагировать на новое нападение, включая возможное применение военной силы.

Медиа отмечают, что, несмотря на болезненные уступки, которые требует мирный план Трампа, он также содержит беспрецедентное обещание - впервые американская администрация соглашается вынести вопрос гарантий безопасности Украины на обсуждение.

Как сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника, предложение еще должны согласовать с европейскими партнерами, и его содержание может претерпеть изменения. В Вашингтоне рассматривают предложенные гарантии как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

