У Трампа хотят, чтобы Украина и РФ согласовали "мирный план" до конца 2025 года, - CNN

В администрации президента США хотят, чтобы Украина и Россия согласовали детали "мирного плана" до конца года.

Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания отмечают, что возобновление переговоров по войне в Украине стало приоритетом для Трампа в течение последних недель - вскоре после того, как США помогли в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Собеседники CNN утверждают, что Трамп хочет ускорить сроки завершения войны в Украине, надеясь завершить конфликт, который, как он когда-то публично заявил, будет легко решить.

Некоторые американские чиновники заявили, что администрация президента США хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении до конца года.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

