У Трампа хотят, чтобы Украина и РФ согласовали "мирный план" до конца 2025 года, - CNN
В администрации президента США хотят, чтобы Украина и Россия согласовали детали "мирного плана" до конца года.
Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.
Источники издания отмечают, что возобновление переговоров по войне в Украине стало приоритетом для Трампа в течение последних недель - вскоре после того, как США помогли в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
Собеседники CNN утверждают, что Трамп хочет ускорить сроки завершения войны в Украине, надеясь завершить конфликт, который, как он когда-то публично заявил, будет легко решить.
Некоторые американские чиновники заявили, что администрация президента США хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении до конца года.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
