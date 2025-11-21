РУС
У Трампа хотят, чтобы Украина и РФ согласовали "мирный план" до конца 2025 года, - CNN

Мирный план: США хотят согласования до конца года

В администрации президента США хотят, чтобы Украина и Россия согласовали детали "мирного плана" до конца года.

Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания отмечают, что возобновление переговоров по войне в Украине стало приоритетом для Трампа в течение последних недель - вскоре после того, как США помогли в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Собеседники CNN утверждают, что Трамп хочет ускорить сроки завершения войны в Украине, надеясь завершить конфликт, который, как он когда-то публично заявил, будет легко решить.

Некоторые американские чиновники заявили, что администрация президента США хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении до конца года.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Ху-ху не хо-хо ? Такі посередники нам не потрібні.
21.11.2025 16:31 Ответить
коханці все зроблять за наказом *****

21.11.2025 16:31 Ответить
Не у білому домі в рудий паяц хоче. Бо він вже стільки воєн закінчив що навіть неможливо запам'ятати. Доні ти нікчема та позорисько колись великої Америки.
21.11.2025 16:31 Ответить
Як можна узгодити маячню, запропоновану сторонам з абсолютно протилежними цілями ? Нас безапеляційно прагнуть вбити, а ми беззастережно жадаємо вижити. Цю проблему може вирішити тільки дуєль, під час якої Україна повинна мати срібну кулю у вигляді далекобійних Томагоків в необмеженій кількості.
21.11.2025 16:32 Ответить
вместо томагавков естл потужные фламинги, то есть их нет... Так что плясать будем как скажут! Скажи спасибо прошлым ************, особенно последнему который закрыл ракетные программы
21.11.2025 16:41 Ответить
Нехай йому подякують 73% виборців, які проголосували у капітулянтському дурмані. Але наразі іншого президента не маємо. Мусимо воювати під проводом цього, залучаючи журналістський і громадський контроль.
21.11.2025 16:49 Ответить
Плювати що у трампа хочуть. Просто плювати. Трамп смоктав у клінтона. Цим все сказано.
21.11.2025 16:32 Ответить
добре , плювати на трампа . тоді розкажіть яким чином , ким і чим , воювати далі?
21.11.2025 16:39 Ответить
Це називається Сили Оборони України, дюндель. В них входять Збройні Сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Національна поліція
21.11.2025 16:46 Ответить
дурепа ану розкажи чому Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Національна поліція не в Покровську ?
21.11.2025 16:51 Ответить
Без західної допомоги вони нічого не нпвоюють.
21.11.2025 17:12 Ответить
Розкажіть тоді, як нам краще капітулювати? Раком? Боком? З прискоком?
21.11.2025 16:51 Ответить
не , воюваати до кордонів 1991го року , ви мабудь з фронта пишите?
21.11.2025 16:55 Ответить
створюєш ядерну і хімічну зброю, воюєш далі - але з публічним оголошенням, що у випадку прориву фронту, все це впаде на європейську частину рашки
21.11.2025 17:12 Ответить
Трампу пофіг на яких умов буде погоджено "мирний план".
Головне щоб було, а як, і що буде далі. Йому неважливо.
21.11.2025 16:32 Ответить
Вот такой ужас творится, когда люмпеновская прослойка выбирает монстра, несмотря на уголовную судимость, педофилию, открытую любовь к Рашке, связи с итальянской мафией, в обмен на обещание, что галлон бензина будет дешевле. А кто-то верил, что только в Украине люди могут выбрать орангутанга за гречку
21.11.2025 16:34 Ответить
Мирний план "узгоджується" у ці хвилини у Покровську, Куп'янську, біля Костянтинівки та у степах Запоріжжя.
21.11.2025 16:37 Ответить
Замиритися не можно воювати.
21.11.2025 16:38 Ответить
America Was Great Once...
21.11.2025 16:47 Ответить
пам'ятає було: у зєлєнского
тепер всі утюги виють: у трампа
21.11.2025 16:54 Ответить
А я хочу шоб ти здох руда паскудо.
21.11.2025 16:54 Ответить
А що американці нам можуть дати? Джевеліни всраті котрі втратили актуальність давно, чи Хаймарси і Екскалібури котрі заглушені 3 роки, попадають раз на рік.

США толком нічого не виробляє, 80% втрат противнику наноситься українськими дронами.
21.11.2025 17:28 Ответить
 
 