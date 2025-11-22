РУС
Новости Мирный план Трампа
Конгрессмен-демократ Виндман о "мирном плане" Трампа: "Уступка Кремлю"

Віндман

Конгрессмен-демократ Евгений Виндман прокомментировал предложенный администрацией Дональда Трампа "мирный план" по прекращению войны России против Украины, назвав его фактической уступкой Кремлю.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Территориальный вопрос

Комментируя обнародованные в СМИ детали "мирного плана" администрации Трампа, Виндман подчеркнул, что сценарий с замораживанием боевых действий фактически означает передачу России территорий, которые она не смогла захватить военным путем.

"Я не изучал мирный план подробно, но из того, что вижу, это замораживание линий. По сути, если речь идет обо всей территории Донецкой и Луганской областей, это фактически дарение россиянам дополнительной территории, которую они не способны захватить на поле боя", - сказал американский законодатель.

Он считает, что полное замораживание ситуации в Украине является "абсолютно неприемлемой позицией".

"Это, по сути, мирный план, переданный Владимиром Путиным Дональду Трампу, который требует капитуляции — неприемлемо", — говорит Виндман.

Гарантии безопасности

Комментируя идею гарантий безопасности, которые якобы должны предоставить США и страны НАТО, Виндман подчеркнул, что такие гарантии должны быть "железобетонными".

Иначе Кремль воспользуется паузой, чтобы восстановить силы и снова атаковать через несколько лет, создав прямую угрозу восточному флангу НАТО.

Читайте также: Мелони обсудила с Мерцем "мирный план" США и гарантии безопасности для Украины

Сокращение ВСУ

Прокомментировал конгрессмен и пункт о вероятном сокращении украинской армии.

"Единственной гарантией свободы и суверенитета Украины является украинская армия. Вот что я могу сказать по этому поводу", - добавил Виндман.

Читайте также: Путин говорит, что мирный план США из 28 пунктов "был модернизирован" после саммита на Аляске

Что предшествовало?

  • Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
  • СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
  • Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
  • Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
  • Впоследствии президент Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила для Украины крайний срок до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна согласиться с 28-пунктным планом Белого дома по прекращению войны России против Украины.

Читайте также: Мерц обсудил с Трампом "мирный план" по урегулированию войны в Украине

Radio France internationale

«Mирний план» від США покликаний «Поставити на паузу введення американцями санкцій.
Розсварити США та ЄС. Внести негативний дискурс всередині України (де 18% громадян готові на підписання будь-чого, що зупинить війну). Активізувати вчергове діалог Трампа і Путіна. Врятувати від конфіскації заморожені російські активи».
Зараз українські аналітики сходяться на думці, що документ недарма зʼявився саме зараз. 21 листопада мають остаточно набути чинності санкції Трампа проти російського нафтового сектору.
Росія, вочевидь, намагається відтермінувати їх, зокрема і за допомогою таких планів, які демонструють її нібито готовність до переговорів.
«Якщо Зеленський не погоджується на цей план, це непогана можливість звинуватити його у неконструктивності й під цим соусом відкласти запровадження санкцій проти Російської Федерації.
Якщо Зеленський погоджується із обговоренням цього плану, це непоганий привід відкласти санкції проти Російської Федерації під приводом початку мирного процесу і швидкого закінчення російсько-української війни».
Цікавий приклад ЯК США ЗДАЛИ ВЬЕТНАМ кацапам
ЦЕ У США ТАКИЙ СТИЛЬ - кидати союзників
«Один из крупнейших локальных вооружённых конфликтов второй половины https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX века. Это была вторая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B Индокитайских войн, которая официально велась между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Северным и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Южным Вьетнамом. Северный Вьетнам поддерживали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA Советский Союз, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китайhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-Toledo_Blade_320,000_Chinese_troops-71 [71] и другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC коммунистические союзники; Южный Вьетнам поддерживали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединённые Штатыи другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC антикоммунистические союзникиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-72 [72]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-73 [73]. Война считается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 опосредованной войной времён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Холодной войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-74 [74]. Война длилась почти 20 лет, а прямое участие Соединённых Штатов закончилось в 1973 году. Конфликт также перекинулся на соседние государства, усугубив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B5 гражданскую войну в Лаосе и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5 Камбодже, закончившуюся тем, что к 1975 году все три страны присоединились к социалистическому лагерю. ‼️После того как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 конгресс США запретил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D войскам ООН и США поддерживать Юг, Южный Вьетнам был поглощен социалистическим Севером.»
Ясно що одобрил. Він його писав
Цікавий приклад ЯК США ЗДАЛИ ВЬЕТНАМ кацапам
ЦЕ У США ТАКИЙ СТИЛЬ - кидати союзників
«Один из крупнейших локальных вооружённых конфликтов второй половины https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX века. Это была вторая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B Индокитайских войн, которая официально велась между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Северным и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Южным Вьетнамом. Северный Вьетнам поддерживали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA Советский Союз, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китайhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-Toledo_Blade_320,000_Chinese_troops-71 [71] и другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC коммунистические союзники; Южный Вьетнам поддерживали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединённые Штатыи другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC антикоммунистические союзникиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-72 [72]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-73 [73]. Война считается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 опосредованной войной времён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Холодной войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5#cite_note-74 [74]. Война длилась почти 20 лет, а прямое участие Соединённых Штатов закончилось в 1973 году. Конфликт также перекинулся на соседние государства, усугубив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B5 гражданскую войну в Лаосе и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5 Камбодже, закончившуюся тем, что к 1975 году все три страны присоединились к социалистическому лагерю. ‼️После того как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 конгресс США запретил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D войскам ООН и США поддерживать Юг, Южный Вьетнам был поглощен социалистическим Севером.»
Военные преступления НФОЮВ и Северного Вьетнама

https://commons.wikimedia.org/wiki/File***********************.jpg?uselang=ru Похороны 300 неопознанных жертв резни в Хюэ 1968 годаПартизаны НФОЮВ часто прибегали к насилию, если местное население отказывалось им помогать:
Ви-си (активисты НФОЮВ) применяли замечательную стратегию устрашения. То есть если ты человек убеждений и считаешь террор законным политическим оружием, стратегия была замечательная. Они подрывали кредит доверия правительства и парализовали население путём избирательных ликвидаций. Избирательных зверских акций... Кишки наружу выпустят, жену с детьми у тебя на глазах изнасилуют, ребёнка убьют. Видели мы такое... Буквально вытаскивали у человека внутренности из живота, потом живот распарывали. Хуже всего при этом то, что человек умирает не сразу. Женщины... Там вообще предела не было.(чому дивуватись, якщо там кацапи командували - У КАЦАПІВ ОДИН СТИЛЬ - гвалтувати та вбивати )

- свидетельство Брюса Лолора, сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦРУ, работавшего в Южном Вьетнаме
бо американськи громадяни не розуміли
за що їм там вмирати у джунглях
на протилежній половині земної кулі 🤣
Ні, там інша історія. Навіщо вмирати в джунглях з пукавкою, коли в тебе є купа Б-52 ? Але! Тодішній президент США спочатку забрав собі право визначати цілі для стратегичної авіаціі. А потім ставив завдання бомбити якісь другорядні об'єкти, замість по-справжньому критичних військових локацій. Коли йому наважувалися ставити питання, він викручувався як зараз: в мене така стратегія // то не на часі // срусскіє обідяться на нападут, бо ж ескалація. Я, мовляв, що роблю. Отже, зграї бомберів літали вхолосту, та бомбили абищо, тоді як військо комуністів, інфраструктура та об'єкти почували себе дуже добре, та робили що хотіли. В підсумку вони, не дивно, перемогли. А президент США та його посіпаки кліпали очима: давайте закінчувати кровопролиття, навіщо американцям гинути в джунглях. І закінчили. Перемогою комуністів. Все як зараз.
Якщо це не той Віндман, що полковник, то треба присвоїти звання капітана.
це той підполковник !

Євген Віндман, демократ і колишній підполковник армії, який був звільнений за свою роль інформатора під час першого імпічменту Трампа, переміг республіканця Дерріка Андерсона.
родом з Києва
путин одобрил план трампа по урегулированию конфликта на Украине

.
Ясно що одобрил. Він його писав
план не те що мутний, він - дебільний, написаний на колєнке пьяними рєшалами !

хоча б тому, як буде іменуватись згідно цьому плану саме буйло:

"царь московскій, казанскій-рязанскій, князь полухерсонскій-полузапорожскій, арендатор чєтверть дамбасскій"

руззький народ такий тітул нє поймьот.

ну й решта пунктів так само, особливо про істрєбітєлі НАТО в Польщі !!

схоже, цей план писали спеціально, щоб Україна відмовилась
але, з якою метою ?
Там треба виключити пункт про обмеження для зсу, (все рівно їх ніхто дотримуватись не буде), і більш рівноцінно обміняти залишки донбасу. Решта все чепуха.
це фактично дарування росіянам додаткової території, яку вони не здатні захопити на полі бою",- сказав американський законодавець. Джерело: https://censor.net/ua/n3586350
‼️
НУ ЩО можна сказати в даній ситуації - коли банкрутуєш ТРЕБА ПІДНИМАТИ СТАВКИ
ЗЕЛЕНСКИЙ - не жуй соплі- бійте активно по хремлю, щоб раша застигла у шоці ‼️
І БИТИ ТРЕБА ВЖЕ СЬОГОДНІ
Бити він буде кварталівців, за те, що "спалилися" на корупції.
Єдиною думкою, яку треба зараз вбивати в Трампа, це те, що територію ******** рф треба дробити на кілька менших. Так Трамп зможе претендувати на рятівника світу, який знищив саму першопричину конфліктів. Так буде вигідне і США, бо вони стануть найбільшою країною і зможуть знов стати величними. Світ має вже зараз скласти план, хто яку територію недоімперії буде контролювати. А американці зараз мають розмірковувати як взяти під контроль ядерну зброю росії. А усі увещівання Трампа про те, що Україна хоче жити, рудому недоумку до дупи. Він цинічна і брехлива істота.
Агресивний режим, який зруйнував усю систему європейської безпеки, перетворив на руїни загальноєвропейський дім, - це кремлівський режим Путіна. Його умиротворення означає його перемогу. Його перемога - продовження агресії. Отже, сили народів, які бажають миру в Європі, мають бути сконцентровані на ліквідації агресивного режиму в Москві.
Та кацапи купили рижого.
Реде чучело хоче Нобелівку, йому насрати, що буде через рік.
Так є нормальні люди не всі американці руді доні
