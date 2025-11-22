Конгрессмен-демократ Виндман о "мирном плане" Трампа: "Уступка Кремлю"

Конгрессмен-демократ Евгений Виндман прокомментировал предложенный администрацией Дональда Трампа "мирный план" по прекращению войны России против Украины, назвав его фактической уступкой Кремлю.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Территориальный вопрос

Комментируя обнародованные в СМИ детали "мирного плана" администрации Трампа, Виндман подчеркнул, что сценарий с замораживанием боевых действий фактически означает передачу России территорий, которые она не смогла захватить военным путем.

"Я не изучал мирный план подробно, но из того, что вижу, это замораживание линий. По сути, если речь идет обо всей территории Донецкой и Луганской областей, это фактически дарение россиянам дополнительной территории, которую они не способны захватить на поле боя", - сказал американский законодатель.

Он считает, что полное замораживание ситуации в Украине является "абсолютно неприемлемой позицией".

"Это, по сути, мирный план, переданный Владимиром Путиным Дональду Трампу, который требует капитуляции — неприемлемо", — говорит Виндман.

Гарантии безопасности

Комментируя идею гарантий безопасности, которые якобы должны предоставить США и страны НАТО, Виндман подчеркнул, что такие гарантии должны быть "железобетонными".

Иначе Кремль воспользуется паузой, чтобы восстановить силы и снова атаковать через несколько лет, создав прямую угрозу восточному флангу НАТО.

Сокращение ВСУ

Прокомментировал конгрессмен и пункт о вероятном сокращении украинской армии.

"Единственной гарантией свободы и суверенитета Украины является украинская армия. Вот что я могу сказать по этому поводу", - добавил Виндман.

Что предшествовало?

