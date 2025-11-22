Конгрессмен-демократ Виндман о "мирном плане" Трампа: "Уступка Кремлю"
Конгрессмен-демократ Евгений Виндман прокомментировал предложенный администрацией Дональда Трампа "мирный план" по прекращению войны России против Украины, назвав его фактической уступкой Кремлю.
Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
Территориальный вопрос
Комментируя обнародованные в СМИ детали "мирного плана" администрации Трампа, Виндман подчеркнул, что сценарий с замораживанием боевых действий фактически означает передачу России территорий, которые она не смогла захватить военным путем.
"Я не изучал мирный план подробно, но из того, что вижу, это замораживание линий. По сути, если речь идет обо всей территории Донецкой и Луганской областей, это фактически дарение россиянам дополнительной территории, которую они не способны захватить на поле боя", - сказал американский законодатель.
Он считает, что полное замораживание ситуации в Украине является "абсолютно неприемлемой позицией".
"Это, по сути, мирный план, переданный Владимиром Путиным Дональду Трампу, который требует капитуляции — неприемлемо", — говорит Виндман.
Гарантии безопасности
Комментируя идею гарантий безопасности, которые якобы должны предоставить США и страны НАТО, Виндман подчеркнул, что такие гарантии должны быть "железобетонными".
Иначе Кремль воспользуется паузой, чтобы восстановить силы и снова атаковать через несколько лет, создав прямую угрозу восточному флангу НАТО.
Сокращение ВСУ
Прокомментировал конгрессмен и пункт о вероятном сокращении украинской армии.
"Единственной гарантией свободы и суверенитета Украины является украинская армия. Вот что я могу сказать по этому поводу", - добавил Виндман.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
- Впоследствии президент Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила для Украины крайний срок до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна согласиться с 28-пунктным планом Белого дома по прекращению войны России против Украины.
«Mирний план» від США покликаний «Поставити на паузу введення американцями санкцій.
Розсварити США та ЄС. Внести негативний дискурс всередині України (де 18% громадян готові на підписання будь-чого, що зупинить війну). Активізувати вчергове діалог Трампа і Путіна. Врятувати від конфіскації заморожені російські активи».
Зараз українські аналітики сходяться на думці, що документ недарма зʼявився саме зараз. 21 листопада мають остаточно набути чинності санкції Трампа проти російського нафтового сектору.
Росія, вочевидь, намагається відтермінувати їх, зокрема і за допомогою таких планів, які демонструють її нібито готовність до переговорів.
«Якщо Зеленський не погоджується на цей план, це непогана можливість звинуватити його у неконструктивності й під цим соусом відкласти запровадження санкцій проти Російської Федерації.
Якщо Зеленський погоджується із обговоренням цього плану, це непоганий привід відкласти санкції проти Російської Федерації під приводом початку мирного процесу і швидкого закінчення російсько-української війни».
Євген Віндман, демократ і колишній підполковник армії, який був звільнений за свою роль інформатора під час першого імпічменту Трампа, переміг республіканця Дерріка Андерсона.
родом з Києва
.
хоча б тому, як буде іменуватись згідно цьому плану саме буйло:
"царь московскій, казанскій-рязанскій, князь полухерсонскій-полузапорожскій, арендатор чєтверть дамбасскій"
руззький народ такий тітул нє поймьот.
ну й решта пунктів так само, особливо про істрєбітєлі НАТО в Польщі !!
схоже, цей план писали спеціально, щоб Україна відмовилась
але, з якою метою ?
НУ ЩО можна сказати в даній ситуації - коли банкрутуєш ТРЕБА ПІДНИМАТИ СТАВКИ
ЗЕЛЕНСКИЙ - не жуй соплі- бійте активно по хремлю, щоб раша застигла у шоці ‼️
І БИТИ ТРЕБА ВЖЕ СЬОГОДНІ