Мелони обсудила с Мерцем "мирный план" США и гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры, в частности, обсудили американское предложение о прекращении войны РФ против Украины.

Детали разговора

"В ходе разговора была подчеркнута важность поддержки текущих переговорных усилий и повторена конечная цель достижения справедливого и прочного мира в интересах Европы в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре сторонами было "положительно воспринято положение о надежных гарантиях безопасности, являющихся неотъемлемой частью более широкой европейской и трансатлантической стабильности, в соответствии с тем, что уже давно предлагает Италия".

В то же время в правительстве Италии подчеркнули, что другие элементы плана США были признаны заслуживающими дальнейшего изучения.

Там также добавили, что "контакты премьер-министра Мелони с основными лидерами", заинтересованными в урегулировании российско-украинской войны, "продолжатся в ближайшие часы и завтра", в частности в рамках саммита G20.

План США

