1 231 12

Мелони обсудила с Мерцем "мирный план" США и гарантии безопасности для Украины

Мерц, Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры, в частности, обсудили американское предложение о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом сообщило правительство Италии, информирует Цензор.НЕТ.

Детали разговора

"В ходе разговора была подчеркнута важность поддержки текущих переговорных усилий и повторена конечная цель достижения справедливого и прочного мира в интересах Европы в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре сторонами было "положительно воспринято положение о надежных гарантиях безопасности, являющихся неотъемлемой частью более широкой европейской и трансатлантической стабильности, в соответствии с тем, что уже давно предлагает Италия".

В то же время в правительстве Италии подчеркнули, что другие элементы плана США были признаны заслуживающими дальнейшего изучения.

Там также добавили, что "контакты премьер-министра Мелони с основными лидерами", заинтересованными в урегулировании российско-украинской войны, "продолжатся в ближайшие часы и завтра", в частности в рамках саммита G20.

Читайте также: Зеленский обсудил с Макроном, Стармером и Мерцем "мирный план" США: Работаем над документом

План США

  • Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
  • СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
  • Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
  • Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.

Читайте также: Зеленский обсудил с Венсом и Дрисколлом план США по прекращению войны: "Команды готовы работать 24/7"

Италия (1715) Джорджа Мелони (155) Фридрих Мерц (278)
+2
21.11.2025 19:39 Ответить
Всі погодяться - лише би біженці і біженки поверталися додому! І "гора із пліч"
21.11.2025 19:35 Ответить
при капітуляції біженців стане в 3 рази більше
21.11.2025 20:39 Ответить
Зазначається, що у розмові сторонами було "позитивно сприйнято положення про надійні гарантії безпеки, що є невід'ємною частиною більш широкої європейської та трансатлантичної стабільності, відповідно до того, що вже давно пропонує Італія" НІ РАЗУ ІТАЛІЯ НЕ ПРОПОНУВАЛА НАДАТИ УКРАЇНІ ЧЛЕНСТВО В НАТО.А ВСЕ РЕШТУ НАІПАЛОВО СВІТОВИХ АФЕРИСТІВ , ЧИСТОЇ ВОДИ.,ЯКЕ УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД МАЄ ,З 2014 РОКУ
21.11.2025 19:38 Ответить
Ніхто й не каже, що Італія пропонувала членство в НАТО, бо нам його НІХТО не пропонує. Тоді що ти хочеш довести?
21.11.2025 20:03 Ответить
Це ТОБІ варто навчитись розуміти , які " надійні " гарантії пропонує Мелоні , для України ,крім НАТО.??? Якщо зрозумієш ,тоді нічого не потрібно доводити, а не розумієш,тоді і не варто
21.11.2025 20:28 Ответить
21.11.2025 19:39 Ответить
можна тільки додати до цього - Україна заради миру відмовилася воювати за Крим та Донбас із росією та підписала ганебні мінські домовленості.
В результаті все одно отримала велику війну.
І попереду ганьба ще важча ніж Мінськ..

21.11.2025 19:48 Ответить
На боці британців воювала Америка і СРСР, вона також мала ленд-ліз без жодних обмежень. На боці України не воює жодна країна, лендлізу немає, активи не конфісковано. Черчилль і Британія були в зовсім інших історичних умовах та обставинах, ніж Україна.
21.11.2025 20:06 Ответить
Це не його цитата, він такого не казав.
21.11.2025 20:04 Ответить
Який толок для України від балачок німців з італійцями?🤔
21.11.2025 19:41 Ответить
Є:
1. Що німеччіна що італія ніколи не допомагали Україні.
2. Що німеччіна що італія воювали проти Україні.
21.11.2025 19:53 Ответить
Рижий шизік відригнув маячяню Путіна, всі з розумним виглядом це обговорюють.
21.11.2025 20:18 Ответить
 
 