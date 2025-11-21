Мелони обсудила с Мерцем "мирный план" США и гарантии безопасности для Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры, в частности, обсудили американское предложение о прекращении войны РФ против Украины.
Об этом сообщило правительство Италии
Детали разговора
"В ходе разговора была подчеркнута важность поддержки текущих переговорных усилий и повторена конечная цель достижения справедливого и прочного мира в интересах Европы в целом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре сторонами было "положительно воспринято положение о надежных гарантиях безопасности, являющихся неотъемлемой частью более широкой европейской и трансатлантической стабильности, в соответствии с тем, что уже давно предлагает Италия".
В то же время в правительстве Италии подчеркнули, что другие элементы плана США были признаны заслуживающими дальнейшего изучения.
Там также добавили, что "контакты премьер-министра Мелони с основными лидерами", заинтересованными в урегулировании российско-украинской войны, "продолжатся в ближайшие часы и завтра", в частности в рамках саммита G20.
План США
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
