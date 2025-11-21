Мелоні обговорила з Мерцом "мирний план" США та гарантії безпеки для України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери, зокрема, обговорили американську пропозицію щодо припинення війни РФ проти України.

Про це повідомив уряд Італії, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Під час розмови було наголошено на важливості підтримки поточних переговорних зусиль та повторено кінцеву мету досягнення справедливого та тривалого миру в інтересах Європи в цілому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у розмові сторонами було "позитивно сприйнято положення про надійні гарантії безпеки, що є невід'ємною частиною більш широкої європейської та трансатлантичної стабільності, відповідно до того, що вже давно пропонує Італія".

Водночас в уряді Італії наголосили, що інші елементи плану США були визнані такими, що заслуговують на подальше вивчення.

Там також додали, що "контакти прем'єр-міністерки Мелоні з основними лідерами", зацікавленими у врегулюванні російсько-української війни, "продовжаться найближчими годинами та завтра", зокрема в межах саміту G20.

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План США

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