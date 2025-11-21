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Новини Мирний план США
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Мелоні обговорила з Мерцом "мирний план" США та гарантії безпеки для України

Мерц, Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери, зокрема, обговорили американську пропозицію щодо припинення війни РФ проти України.

Про це повідомив уряд Італії, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови 

"Під час розмови було наголошено на важливості підтримки поточних переговорних зусиль та повторено кінцеву мету досягнення справедливого та тривалого миру в інтересах Європи в цілому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у розмові сторонами було "позитивно сприйнято положення про надійні гарантії безпеки, що є невід'ємною частиною більш широкої європейської та трансатлантичної стабільності, відповідно до того, що вже давно пропонує Італія".

Водночас в уряді Італії наголосили, що інші елементи плану США були визнані такими, що заслуговують на подальше вивчення.

Там також додали, що "контакти прем'єр-міністерки Мелоні з основними лідерами", зацікавленими у врегулюванні російсько-української війни, "продовжаться найближчими годинами та завтра", зокрема в межах саміту G20.

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План США

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Автор: 

Італія (1692) Мелоні Джорджа (229) Мерц Фрідріх (447)
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Топ коментарі
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21.11.2025 19:39 Відповісти
+2
при капітуляції біженців стане в 3 рази більше
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21.11.2025 20:39 Відповісти
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Всі погодяться - лише би біженці і біженки поверталися додому! І "гора із пліч"
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21.11.2025 19:35 Відповісти
при капітуляції біженців стане в 3 рази більше
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21.11.2025 20:39 Відповісти
Зазначається, що у розмові сторонами було "позитивно сприйнято положення про надійні гарантії безпеки, що є невід'ємною частиною більш широкої європейської та трансатлантичної стабільності, відповідно до того, що вже давно пропонує Італія" НІ РАЗУ ІТАЛІЯ НЕ ПРОПОНУВАЛА НАДАТИ УКРАЇНІ ЧЛЕНСТВО В НАТО.А ВСЕ РЕШТУ НАІПАЛОВО СВІТОВИХ АФЕРИСТІВ , ЧИСТОЇ ВОДИ.,ЯКЕ УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД МАЄ ,З 2014 РОКУ
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21.11.2025 19:38 Відповісти
Ніхто й не каже, що Італія пропонувала членство в НАТО, бо нам його НІХТО не пропонує. Тоді що ти хочеш довести?
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21.11.2025 20:03 Відповісти
Це ТОБІ варто навчитись розуміти , які " надійні " гарантії пропонує Мелоні , для України ,крім НАТО.??? Якщо зрозумієш ,тоді нічого не потрібно доводити, а не розумієш,тоді і не варто
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21.11.2025 20:28 Відповісти
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21.11.2025 19:39 Відповісти
можна тільки додати до цього - Україна заради миру відмовилася воювати за Крим та Донбас із росією та підписала ганебні мінські домовленості.
В результаті все одно отримала велику війну.
І попереду ганьба ще важча ніж Мінськ..

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21.11.2025 19:48 Відповісти
На боці британців воювала Америка і СРСР, вона також мала ленд-ліз без жодних обмежень. На боці України не воює жодна країна, лендлізу немає, активи не конфісковано. Черчилль і Британія були в зовсім інших історичних умовах та обставинах, ніж Україна.
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21.11.2025 20:06 Відповісти
Це не його цитата, він такого не казав.
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21.11.2025 20:04 Відповісти
Який толок для України від балачок німців з італійцями?🤔
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21.11.2025 19:41 Відповісти
Є:
1. Що німеччіна що італія ніколи не допомагали Україні.
2. Що німеччіна що італія воювали проти Україні.
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21.11.2025 19:53 Відповісти
Рижий шизік відригнув маячяню Путіна, всі з розумним виглядом це обговорюють.
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21.11.2025 20:18 Відповісти
 
 