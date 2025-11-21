Мелоні обговорила з Мерцом "мирний план" США та гарантії безпеки для України
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери, зокрема, обговорили американську пропозицію щодо припинення війни РФ проти України.
Про це повідомив уряд Італії, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Під час розмови було наголошено на важливості підтримки поточних переговорних зусиль та повторено кінцеву мету досягнення справедливого та тривалого миру в інтересах Європи в цілому", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у розмові сторонами було "позитивно сприйнято положення про надійні гарантії безпеки, що є невід'ємною частиною більш широкої європейської та трансатлантичної стабільності, відповідно до того, що вже давно пропонує Італія".
Водночас в уряді Італії наголосили, що інші елементи плану США були визнані такими, що заслуговують на подальше вивчення.
Там також додали, що "контакти прем'єр-міністерки Мелоні з основними лідерами", зацікавленими у врегулюванні російсько-української війни, "продовжаться найближчими годинами та завтра", зокрема в межах саміту G20.
План США
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
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В результаті все одно отримала велику війну.
І попереду ганьба ще важча ніж Мінськ..
1. Що німеччіна що італія ніколи не допомагали Україні.
2. Що німеччіна що італія воювали проти Україні.