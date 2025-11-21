РУС
Путин говорит, что мирный план США из 28 пунктов "был модернизирован" после саммита на Аляске

путін

Диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном плане" США из 28 пунктов по урегулированию российско-украинской войны.

Его заявление цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

План США - "модернизированная" версия после Аляски

По словам Путина, мирный план Трампа обсуждался еще до встречи на Аляске, и США просили российскую сторону проявить гибкость в вопросе урегулирования войны.

Российский диктатор заявил, что нынешний план из 28 пунктов - это "модернизированная" версия после Аляски.

По словам главы Кремля, Россия получила это "мирное предложение" по "имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", но сейчас текст этого плана с РФ "предметно не обсуждается".

Он добавил, что этот "мирный план" может "быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

Кроме того, он заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам.

"Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предложенного США плана", - заявил кремлевский диктатор.

Читайте также: Трамп назвал 27 ноября дедлайном для принятия Украиной "мирного плана" США

План США

  • Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
  • СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
  • Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
  • Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.

путин владимир (32452) Трамп Дональд (7097)
А чому без Зеленського? Наскільки мені відомо, то без Порошенка за части його президенства про Україну без України не говорили. Що змінилося, лідер України, який в міжнародній політиці величезний нуль?
21.11.2025 20:03 Ответить
Просто рудого довбой@ба напрягли з луб'янки. Видно, що підгорає у кацапів.
21.11.2025 20:06 Ответить
Просто цікаво чим цей ,,мирний план,, відрізняється від плану ***** по ,,демілітарізації, денацифікації, де...де...де..,, України. Кольором та розміром аркушу на якому вони написані?
21.11.2025 20:04 Ответить
А чому без Зеленського? Наскільки мені відомо, то без Порошенка за части його президенства про Україну без України не говорили. Що змінилося, лідер України, який в міжнародній політиці величезний нуль?
21.11.2025 20:03 Ответить
зєля то така. чого без дєрьмака??
21.11.2025 20:04 Ответить
гарне питання!
21.11.2025 20:29 Ответить
Довбойоб,нарік,ось відповідь.Грає роль президента
21.11.2025 20:21 Ответить
Просто цікаво чим цей ,,мирний план,, відрізняється від плану ***** по ,,демілітарізації, денацифікації, де...де...де..,, України. Кольором та розміром аркушу на якому вони написані?
21.11.2025 20:04 Ответить
Просто рудого довбой@ба напрягли з луб'янки. Видно, що підгорає у кацапів.
21.11.2025 20:06 Ответить
Мені завжди було цікаво чому небідній людині вже такого поважного віку так важливо щоб ніхто не взнав за ,,гріхи молодості,, Та, курва, хай показують на весь світ як ти колись трахався з проститутками чи старшокласницями. Що був звичайним чоловіком, а не мурлом. Може там щось інше, а не сексуальні причини. Гроші ж на вилізання з банкрутств він десь брав. За що давали?
21.11.2025 20:11 Ответить
>> хай показують на весь світ як ти колись трахався з проститутками чи старшокласницями...

Це дитячі ігри у порівнянні з тим, що записане на "пльонках" кремлівського **********.

Думаю, що є ще й величезна фінансова складова. Якщо не мільярди -- то сотні мільйонів $$$ точно, які руде мудило набуло "незаконним шляхом". Та й купа всього іншого....
21.11.2025 20:29 Ответить
Схоже що все таки він смоктав у Клінтона. Моніка лєвінскі може подати до суду за порушення авторських прав.
21.11.2025 21:55 Ответить
Коротше....Час забувати про цю ху#ню. Черговий вкид, який закінчиться нічим.
21.11.2025 20:04 Ответить
Тепер нарешті всі зрозуміли що це план капітуляції від пуйла?
А трампу, як шістці пуйла, просто наказано втілити цей план пуйла по знищенню України в життя.
В чітки терміни, до четверга
21.11.2025 20:05 Ответить
тобто до меріканського Дня Подяки. Сподіваюсь у Зелі вистачить мужності послати ******* на йух
21.11.2025 20:10 Ответить
Навряд чи у зелі вистачить духу не підписувати капітуляцію.
Він сцикло. Він навіть Єрмака боїться позбавитись, бо це його опікун.
Зеля не самостійний, що йому накажуть сильніші люди то він і виконає.
21.11.2025 20:16 Ответить
в найближчі часи побачимо
21.11.2025 20:22 Ответить
Нідписувати капітуляцію - це самогубство для нього, нiколи вiн на це не пiйде
21.11.2025 20:37 Ответить
Він краще покладе ще пару сотень тисяч набусячених. Адже США не дадуть нічого. А потім втече.
21.11.2025 20:55 Ответить
То план вашего сородича кушнера - он же зять трамла. Потому другой ваш сородич - витькофф про это обмолвился в Х. И зе его подпишет. Вопрос - 400 тыс украинцев за ваших миндичей погибли?
21.11.2025 20:18 Ответить
Не подобається капітуляційний план трампа-зе? Таке життя без ядерної та хімічної зброї, звикайте. Далі буде більше: нова війна русні проти України з тотальним вирішенням українського питання і холокостом українців. Головне, що у американців дупа не болить через українську ядерну зброю!
21.11.2025 20:08 Ответить
Ти вже все прорахував,"провидець"?
21.11.2025 20:13 Ответить
так, Україна або стане ядерною країною, або перестане існувати.
21.11.2025 20:18 Ответить
Піди прийми пігулки.
21.11.2025 21:01 Ответить
Молодець, підтримуєш політику рф про без'ядерний статус України, +5 рублів.
21.11.2025 21:12 Ответить
Тобі вже ніяке лікування не допоможе,ти кукухою поїхав на темі ядерної зброї.
21.11.2025 21:20 Ответить
Украине не холокост грозит, а судьба палестины. Рашисты ее мелкими кусками сожрут. Население будут либо истреблять либо изгонять с мест проживания. Один в один что сейчас на ближнем востоке происходит. Но украинцы все равно любят тех кто этот геноцид устраивает. Так бывает, когда во власть избирают не тех кто любит свою родину и свой народ, а граждан другой страны и из другого народа. Миндичгейт и Зе тому подтверждение.
21.11.2025 20:16 Ответить
не буде палестинізації України, буде або продовження війни до повної окупації України та знищення місцевого населення, або буде тимчасове перемир'я, щоб русня встигла підготуватися, а частина українців виїхати (серед них буду і я), потім той самий сценарій.
21.11.2025 20:20 Ответить
Незрозумів?
Навіщо тобі з Нідерландів покидати Україну?
І куди? В США на депортацію?
21.11.2025 20:24 Ответить
це VPN, фізично я в Україні.
21.11.2025 20:33 Ответить
А навіщо тобі VPN,ти що,"шпійон"?
21.11.2025 21:02 Ответить
для безпечного використання інтернетів, тобі теж раджу.
21.11.2025 21:06 Ответить
а чому не "до розпаду рФ"? І схоже ти давно же втік, або переховуєшся під прапором Нідерландів
21.11.2025 20:25 Ответить
Пане євгене ваш виїзд стане найбільшою катастрофою для України за останнє тисячоліття.
21.11.2025 20:28 Ответить
А майбутній геноцид українців тобі як, норм?
21.11.2025 20:49 Ответить
Так это и есть продолжение войны до полной оккупации Палестины-Украины. Руне дырявой нужна передышка, вот и планы продвигают. Мол сама виновата, что не давалась насилию - мы предлагали. Исраэль тоже грызет Палестину с 1949 года кусок за куском. С качественной пропагандой мол мы невиноватые, они сами на нас напали а мы оттяпали половину, а потом еще половину итд. Увы, украинцы свой шанс упустили.
21.11.2025 21:20 Ответить
На самміті педофілів обговорювався.
21.11.2025 20:15 Ответить
План,мирний,писав Трамп під диктовку пуйла.
21.11.2025 20:15 Ответить
Серед загальних вересків всякого лайна з приводу ультиматума Трумп-*****, різко виділяється голос людини - Юрія Швеця.

Знаєте, хто "сочініл" той докУмент? Ні за що не догадаєтесь.

Швець каже, що це взагалі були два шахраї та йолопи - трумпів зятьок Кушнер та забудовник-спекулянт Вітьков з сторони Трумпа і Дмитрієв від *****. Рубіо ж висловився про папірець, що він лише привід для обговорення. Швець не вірить, що досвідчений Рубіо міг мати якесь пряме відношення до "тугаменту".

Сам Швець якби в передмові до коментарів написав:

"Друзья, "тайный план" США-РФ, который вчера внезапно всплыл в СМИ, - это не дипломатия и не стратегия. Это шум, запущенный в идеальный момент - ровно в тот день, когда Конгресс потребовал полного раскрытия материалов по делу Эпштейна.

Структура документа противоречит всем заявлениям США за последние сутки, разрушает международное право и выглядит как PR-дымовая завеса. Кремль попытался сыграть в подмену повестки, подключив медиаторскую «компашку» без полномочий."

Слухайте, зрештою. Там у нього є і про воєнні "успіхи" кацапів з оглядом відповідної статті в The Economist.
21.11.2025 20:33 Ответить
схоже на капітуляцію за грузинським сценарієм. чи ні?
21.11.2025 20:16 Ответить
Гнати в шию тупого наріка,ця куєта дякуючи йому.Далі буде тільки гірше.Ввімкніть мозок дебіли!!
21.11.2025 20:23 Ответить
Рудий педофіл розуміє що склґоріш за все до 2030 року або здохне або остаточно втратить розум.Коротше йому все одно.
21.11.2025 20:25 Ответить
Зашкварений лідор підпише все, що дасть трумп, може тільки побрикається трохи для відмазки
21.11.2025 20:26 Ответить
Пригадуєте, опублікований десь в 2020 році список головних чиновницьких посад в державі, починаючи з посади президента? Кожній посаді відповідала конкретна особа та її національність. На превеликий жаль я не зберіг цей список, але пам*ятаю, що тільки десь 15% в загальній кількості перерахованих посад займали українці. Всі інші - рузскіє та інших національностей. Та й то, серед наявних в списку начебто українців фігурували типи, подібні до голови ВР Стефанчука Бегемотовича! Якого я українцем не вважаю!

На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б проукраїнською.

І от тепер маємо результат! Почалось все з "вагнер-гейту", про який деменційний народ-населення вже й забув, і продовжилось нинішнім "міндіч-гейтом". Будуть ще й інші. Неодмінно!
21.11.2025 20:29 Ответить
https://sport.ua/uk/news/816938-viddati-donbas-stav-vidomiy-tekst-mirnogo-planu-trampa-iz-28-punktiv Знайшов в жовтій пресі оці 28 пунктів.... капітуляції
21.11.2025 20:34 Ответить
Президент США Дональд Трамп одобрил новый план прекращения войны России с Украиной, состоящий из 28 пунктов и разработанный Белым домом при консультациях с российским представителем Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
21.11.2025 20:34 Ответить
******, коли ти вже здохнеш?
кацапи хочуть пафосного заховання твоєї смердючої тушки!
Гори в аду і весь твій рід до сьомого коліна!
21.11.2025 20:36 Ответить
Если это мирный план , то что такое капитуляция. Все будет Украина!
21.11.2025 20:37 Ответить
Коли вже цього чорта вбють, скільки воно біди принесло ,де той Бог що кровожерлива істота існує ?де спец. служби які малиб знищити цю нациську паскуду ?
21.11.2025 20:55 Ответить
То той самий план капітуляції від параші що і раніше тільки збільшений до 28 пунктів щоб запудрти мізки , а основні принципові хотелки рашистів ті самі.
21.11.2025 20:58 Ответить
Мирный план ***** и Трампона Трампакса не пройдет!!! Не впихнуть не впихуемое!!!🤪😂😮‍💨😆🤣😵‍💫🤗
21.11.2025 20:59 Ответить
два під* філа на Алесці ,домовилися розірвати Україну , без великих напрягів для русні та США та комфортно для 🤡 ... і це зеленське чмо вичікує ,як зробити українців ще раз...
21.11.2025 22:14 Ответить
 
 