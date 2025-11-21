Путин говорит, что мирный план США из 28 пунктов "был модернизирован" после саммита на Аляске
Диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном плане" США из 28 пунктов по урегулированию российско-украинской войны.
Его заявление цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.
План США - "модернизированная" версия после Аляски
По словам Путина, мирный план Трампа обсуждался еще до встречи на Аляске, и США просили российскую сторону проявить гибкость в вопросе урегулирования войны.
Российский диктатор заявил, что нынешний план из 28 пунктов - это "модернизированная" версия после Аляски.
По словам главы Кремля, Россия получила это "мирное предложение" по "имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", но сейчас текст этого плана с РФ "предметно не обсуждается".
Он добавил, что этот "мирный план" может "быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".
Кроме того, он заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам.
"Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предложенного США плана", - заявил кремлевский диктатор.
План США
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
Це дитячі ігри у порівнянні з тим, що записане на "пльонках" кремлівського **********.
Думаю, що є ще й величезна фінансова складова. Якщо не мільярди -- то сотні мільйонів $$$ точно, які руде мудило набуло "незаконним шляхом". Та й купа всього іншого....
А трампу, як шістці пуйла, просто наказано втілити цей план пуйла по знищенню України в життя.
В чітки терміни, до четверга
Він сцикло. Він навіть Єрмака боїться позбавитись, бо це його опікун.
Зеля не самостійний, що йому накажуть сильніші люди то він і виконає.
Навіщо тобі з Нідерландів покидати Україну?
І куди? В США на депортацію?
Знаєте, хто "сочініл" той докУмент? Ні за що не догадаєтесь.
Швець каже, що це взагалі були два шахраї та йолопи - трумпів зятьок Кушнер та забудовник-спекулянт Вітьков з сторони Трумпа і Дмитрієв від *****. Рубіо ж висловився про папірець, що він лише привід для обговорення. Швець не вірить, що досвідчений Рубіо міг мати якесь пряме відношення до "тугаменту".
Сам Швець якби в передмові до коментарів написав:
"Друзья, "тайный план" США-РФ, который вчера внезапно всплыл в СМИ, - это не дипломатия и не стратегия. Это шум, запущенный в идеальный момент - ровно в тот день, когда Конгресс потребовал полного раскрытия материалов по делу Эпштейна.
Структура документа противоречит всем заявлениям США за последние сутки, разрушает международное право и выглядит как PR-дымовая завеса. Кремль попытался сыграть в подмену повестки, подключив медиаторскую «компашку» без полномочий."
Слухайте, зрештою. Там у нього є і про воєнні "успіхи" кацапів з оглядом відповідної статті в The Economist.
На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б проукраїнською.
І от тепер маємо результат! Почалось все з "вагнер-гейту", про який деменційний народ-населення вже й забув, і продовжилось нинішнім "міндіч-гейтом". Будуть ще й інші. Неодмінно!
кацапи хочуть пафосного заховання твоєї смердючої тушки!
Гори в аду і весь твій рід до сьомого коліна!