Путин говорит, что мирный план США из 28 пунктов "был модернизирован" после саммита на Аляске

Диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном плане" США из 28 пунктов по урегулированию российско-украинской войны.

Его заявление цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

План США - "модернизированная" версия после Аляски

По словам Путина, мирный план Трампа обсуждался еще до встречи на Аляске, и США просили российскую сторону проявить гибкость в вопросе урегулирования войны.

Российский диктатор заявил, что нынешний план из 28 пунктов - это "модернизированная" версия после Аляски.

По словам главы Кремля, Россия получила это "мирное предложение" по "имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", но сейчас текст этого плана с РФ "предметно не обсуждается".

Он добавил, что этот "мирный план" может "быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

Кроме того, он заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам.

"Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предложенного США плана", - заявил кремлевский диктатор.

План США