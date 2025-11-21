Путін каже, що мирний план США із 28 пунктів "був модернізований" після саміту на Алясці

Диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву щодо "мирного плану" США з 28 пунктів щодо врегулювання російсько-української війни.

Його заяву цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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План США - "модернізована" версія після Аляски

За словами Путіна, мирний план Трампа обговорювався ще до зустрічі на Алясці, і США просили російську сторону проявити гнучкість у питанні врегулювання війни.

Російський диктатор заявив, що нинішній план з 28 пунктів - це "модернізована" версія після Аляски.

За словами глави Кремля, Росія отримала цю "мирну пропозицію" за "наявними каналами взаємодії з американською адміністрацією", але наразі текст цього плану з РФ "предметно не обговорюється".

Він додав, що цей "мирний план" може "бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання".

Крім цього, він заявив, що Росія нібито готова до мирних перемовин.

"Росія готова до мирних переговорів та вирішення проблем мирним шляхом, проте це потребує предметного обговорення всіх деталей запропонованого США плану", - заявив кремлівський диктатор.

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План США

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