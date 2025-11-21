Путін каже, що мирний план США із 28 пунктів "був модернізований" після саміту на Алясці
Диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву щодо "мирного плану" США з 28 пунктів щодо врегулювання російсько-української війни.
Його заяву цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.
План США - "модернізована" версія після Аляски
За словами Путіна, мирний план Трампа обговорювався ще до зустрічі на Алясці, і США просили російську сторону проявити гнучкість у питанні врегулювання війни.
Російський диктатор заявив, що нинішній план з 28 пунктів - це "модернізована" версія після Аляски.
За словами глави Кремля, Росія отримала цю "мирну пропозицію" за "наявними каналами взаємодії з американською адміністрацією", але наразі текст цього плану з РФ "предметно не обговорюється".
Він додав, що цей "мирний план" може "бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання".
Крім цього, він заявив, що Росія нібито готова до мирних перемовин.
"Росія готова до мирних переговорів та вирішення проблем мирним шляхом, проте це потребує предметного обговорення всіх деталей запропонованого США плану", - заявив кремлівський диктатор.
План США
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
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Це дитячі ігри у порівнянні з тим, що записане на "пльонках" кремлівського **********.
Думаю, що є ще й величезна фінансова складова. Якщо не мільярди -- то сотні мільйонів $$$ точно, які руде мудило набуло "незаконним шляхом". Та й купа всього іншого....
А трампу, як шістці пуйла, просто наказано втілити цей план пуйла по знищенню України в життя.
В чітки терміни, до четверга
Він сцикло. Він навіть Єрмака боїться позбавитись, бо це його опікун.
Зеля не самостійний, що йому накажуть сильніші люди то він і виконає.
Навіщо тобі з Нідерландів покидати Україну?
І куди? В США на депортацію?
Знаєте, хто "сочініл" той докУмент? Ні за що не догадаєтесь.
Швець каже, що це взагалі були два шахраї та йолопи - трумпів зятьок Кушнер та забудовник-спекулянт Вітьков з сторони Трумпа і Дмитрієв від *****. Рубіо ж висловився про папірець, що він лише привід для обговорення. Швець не вірить, що досвідчений Рубіо міг мати якесь пряме відношення до "тугаменту".
Сам Швець якби в передмові до коментарів написав:
"Друзья, "тайный план" США-РФ, который вчера внезапно всплыл в СМИ, - это не дипломатия и не стратегия. Это шум, запущенный в идеальный момент - ровно в тот день, когда Конгресс потребовал полного раскрытия материалов по делу Эпштейна.
Структура документа противоречит всем заявлениям США за последние сутки, разрушает международное право и выглядит как PR-дымовая завеса. Кремль попытался сыграть в подмену повестки, подключив медиаторскую «компашку» без полномочий."
Слухайте, зрештою. Там у нього є і про воєнні "успіхи" кацапів з оглядом відповідної статті в The Economist.
Україна і геноциду українців.
Головний признак держави - це кордони і здатність їх захистити...якщо демілітаризувати ЗСУ, то всі інши пункти друго- третєрядні...адже пу без спротиву дуже швидко отримає все про що мріяв і приросши укр ресурсами + зняттям санкцій... посуне далі в заможну Європу, вбивати і грабувати...
а тр... головне Нобеля отримати + заробити...іншої мотивації тр немає, уви. Мораль, право, загально-людськи цінності... для коммерсанта пустий звук, важливо за безцінь, краще за даром заволодіти і по захмарній ціні продати і свій жирний зиск отримати...все інше для тр лірика
+ потрібно голосування в ВР, зміна Конституції...
Не буде цього!
На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б проукраїнською.
І от тепер маємо результат! Почалось все з "вагнер-гейту", про який деменційний народ-населення вже й забув, і продовжилось нинішнім "міндіч-гейтом". Будуть ще й інші. Неодмінно!
кацапи хочуть пафосного заховання твоєї смердючої тушки!
Гори в аду і весь твій рід до сьомого коліна!
А за що українці кров проливали?
Без міцних озброєнних ЗСУ Україна зникне як держава, а вціліли громадяни, як вже сказали кремлини, в кількості не менш як 7 млн., будуть депортовані на перевиховання сибир розбудовувати ...
Такий по суті план тр-пу...
а далі... прибалтам, полякам і ін.приготуватись... адже після сняття санкцій, пу, використовуючи зах технології і конче потрібну йому продукцію, знов продаючи свою нафту з газом і ін. встане на ноги... і посуне далі... хто його тоді зупине? Адже, модернізованой ЯЗ, як і конвенціональной, у пу стане більше і безкарність буде надихати... адже...пу впевнений, що зайвохромосомні - владики світу...якій мусить або підкоритися, або бути знищенним
Чи є сила і воля у світової спільноти зупинити і розчавити це зло?