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Новини Мирний план США
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Путін каже, що мирний план США із 28 пунктів "був модернізований" після саміту на Алясці

путін

Диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву щодо "мирного плану" США з 28 пунктів щодо врегулювання російсько-української війни.

Його заяву цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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План США - "модернізована" версія після Аляски

За словами Путіна, мирний план Трампа обговорювався ще до зустрічі на Алясці, і США просили російську сторону проявити гнучкість у питанні врегулювання війни.

Російський диктатор заявив, що нинішній план з 28 пунктів - це "модернізована" версія після Аляски.

За словами глави Кремля, Росія отримала цю "мирну пропозицію" за "наявними каналами взаємодії з американською адміністрацією", але наразі текст цього плану з РФ "предметно не обговорюється".

Він додав, що цей "мирний план" може "бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання".

Крім цього, він заявив, що Росія нібито готова до мирних перемовин.

"Росія готова до мирних переговорів та вирішення проблем мирним шляхом, проте це потребує предметного обговорення всіх деталей запропонованого США плану", - заявив кремлівський диктатор. 

Читайте також: Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану" США

План США

Читайте також: США погрожують зупинити поставки зброї, якщо Україна не підпише "мирний план" до 27 листопада, - Reuters

Автор: 

путін володимир (25436) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+22
А чому без Зеленського? Наскільки мені відомо, то без Порошенка за части його президенства про Україну без України не говорили. Що змінилося, лідер України, який в міжнародній політиці величезний нуль?
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21.11.2025 20:03 Відповісти
+18
Просто цікаво чим цей ,,мирний план,, відрізняється від плану ***** по ,,демілітарізації, денацифікації, де...де...де..,, України. Кольором та розміром аркушу на якому вони написані?
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21.11.2025 20:04 Відповісти
+18
Просто рудого довбой@ба напрягли з луб'янки. Видно, що підгорає у кацапів.
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21.11.2025 20:06 Відповісти
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А чому без Зеленського? Наскільки мені відомо, то без Порошенка за части його президенства про Україну без України не говорили. Що змінилося, лідер України, який в міжнародній політиці величезний нуль?
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21.11.2025 20:03 Відповісти
зєля то така. чого без дєрьмака??
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21.11.2025 20:04 Відповісти
гарне питання!
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21.11.2025 20:29 Відповісти
Довбойоб,нарік,ось відповідь.Грає роль президента
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21.11.2025 20:21 Відповісти
Просто цікаво чим цей ,,мирний план,, відрізняється від плану ***** по ,,демілітарізації, денацифікації, де...де...де..,, України. Кольором та розміром аркушу на якому вони написані?
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21.11.2025 20:04 Відповісти
Просто рудого довбой@ба напрягли з луб'янки. Видно, що підгорає у кацапів.
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21.11.2025 20:06 Відповісти
Мені завжди було цікаво чому небідній людині вже такого поважного віку так важливо щоб ніхто не взнав за ,,гріхи молодості,, Та, курва, хай показують на весь світ як ти колись трахався з проститутками чи старшокласницями. Що був звичайним чоловіком, а не мурлом. Може там щось інше, а не сексуальні причини. Гроші ж на вилізання з банкрутств він десь брав. За що давали?
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21.11.2025 20:11 Відповісти
>> хай показують на весь світ як ти колись трахався з проститутками чи старшокласницями...

Це дитячі ігри у порівнянні з тим, що записане на "пльонках" кремлівського **********.

Думаю, що є ще й величезна фінансова складова. Якщо не мільярди -- то сотні мільйонів $$$ точно, які руде мудило набуло "незаконним шляхом". Та й купа всього іншого....
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21.11.2025 20:29 Відповісти
Схоже що все таки він смоктав у Клінтона. Моніка лєвінскі може подати до суду за порушення авторських прав.
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21.11.2025 21:55 Відповісти
Коротше....Час забувати про цю ху#ню. Черговий вкид, який закінчиться нічим.
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21.11.2025 20:04 Відповісти
Тепер нарешті всі зрозуміли що це план капітуляції від пуйла?
А трампу, як шістці пуйла, просто наказано втілити цей план пуйла по знищенню України в життя.
В чітки терміни, до четверга
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21.11.2025 20:05 Відповісти
тобто до меріканського Дня Подяки. Сподіваюсь у Зелі вистачить мужності послати ******* на йух
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21.11.2025 20:10 Відповісти
Навряд чи у зелі вистачить духу не підписувати капітуляцію.
Він сцикло. Він навіть Єрмака боїться позбавитись, бо це його опікун.
Зеля не самостійний, що йому накажуть сильніші люди то він і виконає.
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21.11.2025 20:16 Відповісти
в найближчі часи побачимо
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21.11.2025 20:22 Відповісти
Нідписувати капітуляцію - це самогубство для нього, нiколи вiн на це не пiйде
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21.11.2025 20:37 Відповісти
Він краще покладе ще пару сотень тисяч набусячених. Адже США не дадуть нічого. А потім втече.
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21.11.2025 20:55 Відповісти
То план вашего сородича кушнера - он же зять трамла. Потому другой ваш сородич - витькофф про это обмолвился в Х. И зе его подпишет. Вопрос - 400 тыс украинцев за ваших миндичей погибли?
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21.11.2025 20:18 Відповісти
Не подобається капітуляційний план трампа-зе? Таке життя без ядерної та хімічної зброї, звикайте. Далі буде більше: нова війна русні проти України з тотальним вирішенням українського питання і холокостом українців. Головне, що у американців дупа не болить через українську ядерну зброю!
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21.11.2025 20:08 Відповісти
Ти вже все прорахував,"провидець"?
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21.11.2025 20:13 Відповісти
так, Україна або стане ядерною країною, або перестане існувати.
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21.11.2025 20:18 Відповісти
Піди прийми пігулки.
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21.11.2025 21:01 Відповісти
Молодець, підтримуєш політику рф про без'ядерний статус України, +5 рублів.
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21.11.2025 21:12 Відповісти
Тобі вже ніяке лікування не допоможе,ти кукухою поїхав на темі ядерної зброї.
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21.11.2025 21:20 Відповісти
Украине не холокост грозит, а судьба палестины. Рашисты ее мелкими кусками сожрут. Население будут либо истреблять либо изгонять с мест проживания. Один в один что сейчас на ближнем востоке происходит. Но украинцы все равно любят тех кто этот геноцид устраивает. Так бывает, когда во власть избирают не тех кто любит свою родину и свой народ, а граждан другой страны и из другого народа. Миндичгейт и Зе тому подтверждение.
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21.11.2025 20:16 Відповісти
не буде палестинізації України, буде або продовження війни до повної окупації України та знищення місцевого населення, або буде тимчасове перемир'я, щоб русня встигла підготуватися, а частина українців виїхати (серед них буду і я), потім той самий сценарій.
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21.11.2025 20:20 Відповісти
Незрозумів?
Навіщо тобі з Нідерландів покидати Україну?
І куди? В США на депортацію?
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21.11.2025 20:24 Відповісти
це VPN, фізично я в Україні.
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21.11.2025 20:33 Відповісти
А навіщо тобі VPN,ти що,"шпійон"?
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21.11.2025 21:02 Відповісти
для безпечного використання інтернетів, тобі теж раджу.
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21.11.2025 21:06 Відповісти
а чому не "до розпаду рФ"? І схоже ти давно же втік, або переховуєшся під прапором Нідерландів
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21.11.2025 20:25 Відповісти
Пане євгене ваш виїзд стане найбільшою катастрофою для України за останнє тисячоліття.
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21.11.2025 20:28 Відповісти
А майбутній геноцид українців тобі як, норм?
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21.11.2025 20:49 Відповісти
Так это и есть продолжение войны до полной оккупации Палестины-Украины. Руне дырявой нужна передышка, вот и планы продвигают. Мол сама виновата, что не давалась насилию - мы предлагали. Исраэль тоже грызет Палестину с 1949 года кусок за куском. С качественной пропагандой мол мы невиноватые, они сами на нас напали а мы оттяпали половину, а потом еще половину итд. Увы, украинцы свой шанс упустили.
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21.11.2025 21:20 Відповісти
На самміті педофілів обговорювався.
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21.11.2025 20:15 Відповісти
План,мирний,писав Трамп під диктовку пуйла.
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21.11.2025 20:15 Відповісти
Серед загальних вересків всякого лайна з приводу ультиматума Трумп-*****, різко виділяється голос людини - Юрія Швеця.

Знаєте, хто "сочініл" той докУмент? Ні за що не догадаєтесь.

Швець каже, що це взагалі були два шахраї та йолопи - трумпів зятьок Кушнер та забудовник-спекулянт Вітьков з сторони Трумпа і Дмитрієв від *****. Рубіо ж висловився про папірець, що він лише привід для обговорення. Швець не вірить, що досвідчений Рубіо міг мати якесь пряме відношення до "тугаменту".

Сам Швець якби в передмові до коментарів написав:

"Друзья, "тайный план" США-РФ, который вчера внезапно всплыл в СМИ, - это не дипломатия и не стратегия. Это шум, запущенный в идеальный момент - ровно в тот день, когда Конгресс потребовал полного раскрытия материалов по делу Эпштейна.

Структура документа противоречит всем заявлениям США за последние сутки, разрушает международное право и выглядит как PR-дымовая завеса. Кремль попытался сыграть в подмену повестки, подключив медиаторскую «компашку» без полномочий."

Слухайте, зрештою. Там у нього є і про воєнні "успіхи" кацапів з оглядом відповідної статті в The Economist.
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21.11.2025 20:33 Відповісти
схоже на капітуляцію за грузинським сценарієм. чи ні?
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21.11.2025 20:16 Відповісти
...набагато гірше, адже дорівнє знищенню держави
Україна і геноциду українців.

Головний признак держави - це кордони і здатність їх захистити...якщо демілітаризувати ЗСУ, то всі інши пункти друго- третєрядні...адже пу без спротиву дуже швидко отримає все про що мріяв і приросши укр ресурсами + зняттям санкцій... посуне далі в заможну Європу, вбивати і грабувати...

а тр... головне Нобеля отримати + заробити...іншої мотивації тр немає, уви. Мораль, право, загально-людськи цінності... для коммерсанта пустий звук, важливо за безцінь, краще за даром заволодіти і по захмарній ціні продати і свій жирний зиск отримати...все інше для тр лірика
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22.11.2025 08:40 Відповісти
Гнати в шию тупого наріка,ця куєта дякуючи йому.Далі буде тільки гірше.Ввімкніть мозок дебіли!!
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21.11.2025 20:23 Відповісти
Рудий педофіл розуміє що склґоріш за все до 2030 року або здохне або остаточно втратить розум.Коротше йому все одно.
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21.11.2025 20:25 Відповісти
Зашкварений лідор підпише все, що дасть трумп, може тільки побрикається трохи для відмазки
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21.11.2025 20:26 Відповісти
Не підпише!
+ потрібно голосування в ВР, зміна Конституції...
Не буде цього!
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22.11.2025 08:24 Відповісти
Пригадуєте, опублікований десь в 2020 році список головних чиновницьких посад в державі, починаючи з посади президента? Кожній посаді відповідала конкретна особа та її національність. На превеликий жаль я не зберіг цей список, але пам*ятаю, що тільки десь 15% в загальній кількості перерахованих посад займали українці. Всі інші - рузскіє та інших національностей. Та й то, серед наявних в списку начебто українців фігурували типи, подібні до голови ВР Стефанчука Бегемотовича! Якого я українцем не вважаю!

На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б проукраїнською.

І от тепер маємо результат! Почалось все з "вагнер-гейту", про який деменційний народ-населення вже й забув, і продовжилось нинішнім "міндіч-гейтом". Будуть ще й інші. Неодмінно!
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21.11.2025 20:29 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/816938-viddati-donbas-stav-vidomiy-tekst-mirnogo-planu-trampa-iz-28-punktiv Знайшов в жовтій пресі оці 28 пунктів.... капітуляції
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21.11.2025 20:34 Відповісти
Президент США Дональд Трамп одобрил новый план прекращения войны России с Украиной, состоящий из 28 пунктов и разработанный Белым домом при консультациях с российским представителем Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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21.11.2025 20:34 Відповісти
******, коли ти вже здохнеш?
кацапи хочуть пафосного заховання твоєї смердючої тушки!
Гори в аду і весь твій рід до сьомого коліна!
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21.11.2025 20:36 Відповісти
Если это мирный план , то что такое капитуляция. Все будет Украина!
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21.11.2025 20:37 Відповісти
Коли вже цього чорта вбють, скільки воно біди принесло ,де той Бог що кровожерлива істота існує ?де спец. служби які малиб знищити цю нациську паскуду ?
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21.11.2025 20:55 Відповісти
То той самий план капітуляції від параші що і раніше тільки збільшений до 28 пунктів щоб запудрти мізки , а основні принципові хотелки рашистів ті самі.
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21.11.2025 20:58 Відповісти
Мирный план ***** и Трампона Трампакса не пройдет!!! Не впихнуть не впихуемое!!!🤪😂😮‍💨😆🤣😵‍💫🤗
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21.11.2025 20:59 Відповісти
два під* філа на Алесці ,домовилися розірвати Україну , без великих напрягів для русні та США та комфортно для 🤡 ... і це зеленське чмо вичікує ,як зробити українців ще раз...
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21.11.2025 22:14 Відповісти
модернізований ударом по будинку в Тернополі.як можна проклясти вже тисячі раз проклятих ? побажати щоб це відбулось найшвидше.
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22.11.2025 07:49 Відповісти
пу чесно каже, що готовий миттєво прийняти капітуляцію України і отримати "мирним" шляхом ВСЕ те, чого не спромігся досягти за вже 4й рік, а по суті 11й рік кривавої війни і тр прагне задовольнити свого гарного друзяку в обмін но Нобеля і гроши гроши ...гешефти

А за що українці кров проливали?

Без міцних озброєнних ЗСУ Україна зникне як держава, а вціліли громадяни, як вже сказали кремлини, в кількості не менш як 7 млн., будуть депортовані на перевиховання сибир розбудовувати ...

Такий по суті план тр-пу...
а далі... прибалтам, полякам і ін.приготуватись... адже після сняття санкцій, пу, використовуючи зах технології і конче потрібну йому продукцію, знов продаючи свою нафту з газом і ін. встане на ноги... і посуне далі... хто його тоді зупине? Адже, модернізованой ЯЗ, як і конвенціональной, у пу стане більше і безкарність буде надихати... адже...пу впевнений, що зайвохромосомні - владики світу...якій мусить або підкоритися, або бути знищенним

Чи є сила і воля у світової спільноти зупинити і розчавити це зло?
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22.11.2025 08:20 Відповісти
Всё решается на поле боя, дипломатия фиксирует результат.
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22.11.2025 09:13 Відповісти
 
 