Мир в Украине возможен только при участии Киева, - фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что справедливый и устойчивый мир возможен только с участием Украины и при поддержке партнеров ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте фон дер Ляйен в Х.
"Мы работаем над справедливым и устойчивым миром с Украиной и для Украины вместе с нашими друзьями и партнерами. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и четко осознаем, что без Украины об Украине ничего не должно быть", - написала глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что Европа стояла рядом с Украиной перед лицом российской агрессии с первого дня.
Также фон дер Ляйен добавила, что следующими шагами будет встреча европейских лидеров на полях G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Схерть ***** і оркам! Слава Україні!!
Смерть ****** з московітами, їх в Україні, з 2014 року, ****** прикопав уже майже 2.000.000 орків!! Пригожин з герасимом і тютіною, можуть підтвердити!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!