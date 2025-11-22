РУС
Мир в Украине возможен только при участии Киева, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о мирном процессе: без Украины ничего не о Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что справедливый и устойчивый мир возможен только с участием Украины и при поддержке партнеров ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте фон дер Ляйен в Х.

"Мы работаем над справедливым и устойчивым миром с Украиной и для Украины вместе с нашими друзьями и партнерами. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и четко осознаем, что без Украины об Украине ничего не должно быть", - написала глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что Европа стояла рядом с Украиной перед лицом российской агрессии с первого дня.

Также фон дер Ляйен добавила, что следующими шагами будет встреча европейских лидеров на полях G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

До 27го ще далеко,тому Україні варто вразити 28 цілей в рашці та на окупованих територіях)Бажано " жирних цілей")
22.11.2025 08:19 Ответить
Європейці явно в курсі що тупий народ любить вухами.
22.11.2025 08:22 Ответить
Московіти запарєбрікавиє, вони такі, та правий!!
Схерть ***** і оркам! Слава Україні!!
22.11.2025 09:16 Ответить
Якого тоді біса ви купуєте газ у росії шаленими темпами?Єто другое?
22.11.2025 08:25 Ответить
Так хіба тільки газ? Все купують,від алмазів,до добрив.
22.11.2025 09:10 Ответить
https://hromadske.ua/heopolityka/255140-ssha-vydaly-litsenziiu-uhorshchyni-dlia-budivnytstva-aes-paksh-2-u-iakomu-bere-uchast-rf?traffic_source=ukr.net США видали ліцензію Угорщині для будівництва АЕС «Пакш-2», у якому бере участь рфhttps://hromadske.ua/heopolityka/255140-ssha-vydaly-litsenziiu-uhorshchyni-dlia-budivnytstva-aes-paksh-2-u-iakomu-bere-uchast-rf?traffic_source=ukr.net Працює
22.11.2025 08:32 Ответить
Почули фондер Ляен
22.11.2025 08:40 Ответить
В України немає часу на ваші зборища, гинуть люди
22.11.2025 08:57 Ответить
Вилізло ще одне шобло
22.11.2025 09:03 Ответить
Дякуємо Главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та країнам ЄС, за підтримку Українців і України!!
Смерть ****** з московітами, їх в Україні, з 2014 року, ****** прикопав уже майже 2.000.000 орків!! Пригожин з герасимом і тютіною, можуть підтвердити!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
22.11.2025 09:21 Ответить
Може не Києва а Тельавіву з урахуванням того куди вже побігла частина щурів))
22.11.2025 09:22 Ответить
 
 