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Новини Мирний план США
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Венс оприлюднив основні умови мирної угоди України та РФ

Венс опублікував три головні пункти можливої мирної угоди України й Росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав три ключові умови, які мають увійти до мирної угоди між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венс написав у Х.

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"Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", – написав він.

Ключові пункти мирної угоди між Україною та Росією від Венса

  • Припинити бойові дії та вбивства, водночас зберегти український суверенітет.
  • Досягти домовленості, яку зможуть прийняти як Київ, так і Москва.
  • Забезпечити максимальні гарантії, що конфлікт не спалахне знову.

Три пункти угоди

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

війна в Україні (8460) Джей Ді Венс (215)
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Топ коментарі
+39
"Максімальні гарантії" це максимальне нахлобучіво. В любий момент, що РФ, що (внезапно) срані ковбойці, забьют на це великий болт. Вот просто передумають. Чи просто забудуть. Механізмів завадити цьому немає в природі.
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22.11.2025 08:02 Відповісти
+37
Може виявитись, що ситуація більш складніша,ніж умовна "двушка".
Можливий варіант:
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22.11.2025 08:03 Відповісти
+37
віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ; - таким чином приведе до деморалізації нації на 1000 років, НІКОГО І НІКОЛИ Україна більше не мобілізує + там сотні тисяч наших людей

скорочення чисельності Збройних сил України; - щоб легше було нам погрожувати і атакувати другий раз

скорочення військової допомоги США; - це так чи так зроблять виродки кремля

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. - ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ НАЦІЇ. Я як україномовний точно поїду і не вернусь.

Умови всі ті що каже Путін. Хай смокче у нього старий член греба під..си. Як у Клінтона смокчуть так хай смокчуть і рузкім
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22.11.2025 08:04 Відповісти
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наші пункти - віддати нам Кубань Белгород Воронеж
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22.11.2025 08:13 Відповісти
То ти ще той "фрукт"!
"Фрукт", которий з Харкова, 48 років, кохається в історії ссср та зокрема постаті сталіна, працює ще в однокласниках та у вконтакті, плюс на проза-ру та лайв-журнал. Цікавий персонаж.
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22.11.2025 16:13 Відповісти
Буде кацапським ******** і питання по курщині. Читання дебільних кацапських книжок з історії не допоможе
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22.11.2025 20:44 Відповісти
Й далекий схід, наших там теж багато ще з часів срср.
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22.11.2025 17:52 Відповісти
Француз , який на відміну від місцевих дебілів вивчив українську мову, сказав що ці умови перетворюють Україну на Білорусь. Складно не погодитись
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22.11.2025 08:15 Відповісти
Да ні, не перетворюють! Перетворюють на Чечню.
1. Жодних забов'язань у Білорусі, чи Лукашенко, щодо вступу в НАТО не має, а в Україні буде;
2. Жодних забов'язань, щодо скорочення армії у Білорусі не буде, а в Україні будуть;
3. Жодних юридичних забов'язань, щодо державної мови, та церкви в Білорусі не має, а в Україні будуть;
4. Жодних втрат територій (визнаних США), в Білорусі не має, а в Україні будуть.
Так що, після підписання цього договору(а він скоріш за все буде підписаний), Україні в плані суверинітету, як Придністровю до Великобританії. Тому що, Лукашенко не дурак і на відміну від наших Ющенків/Порошенків/Зеленських все прекрасно розумів, та міг прорахувати свої дії на 3 кроки вперед.
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22.11.2025 10:55 Відповісти
Збав, Боже, від такого суверенітету, як у Біларусі. Це вже остаточно колонія параші. Тільки раби мріють про такого дурня у владі, як Лукашенко
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22.11.2025 11:12 Відповісти
Ну звісно, дурні! Інша справа розумні, обирають Ющенка/Януковича/Порошенко/Зеленського з усіма наслідками цього. З війною, втратою 20% землі, втратою 12-15 мільйонів людей, та падінням єкономіки до рівня 1970-х років минулого століття. Тут розумні.
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22.11.2025 11:18 Відповісти
То їдь до бульбашів і цілуй в дупу бацьку, смердиш тут сруцьким міром...
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22.11.2025 14:10 Відповісти
Можливо так і зроблю, коли відкриють кордони. Дякую за пораду. Якби не такі, як Петр Гарасимюк, хто вирішує за інших де їм жити та куди їхати, хто знає, можливо у нас і не трапилась би анексія Криму в 2014 році.
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22.11.2025 14:22 Відповісти
дуй нафер пока ще жив- душонка мразь
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22.11.2025 15:22 Відповісти
Спроби провернути анексію Криму росія робила ще а 1992-1995 рр. та в 2003 (конфлікт біля о. Тузла). росіяни ніколи не відмовлялись від своїх планів щодо України.
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22.11.2025 18:18 Відповісти
Тільки кацапський довобйоб який не розуміється на політиці та історії України може змішати до купи Ющенко Януковича та Порошенко. При цьому сам точно голосував за бубочку. Про гарного лукашенка розкажи тим білорусам що без вісті згинули десь по лісах/болотах через свою політичну позицію. Ти там теж був би, ящо вякнув щось на зразок свого висеру тут.
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22.11.2025 20:52 Відповісти
...навіть стократно гірше, чим белорусь: адже лука дотації, підкормку отримує, а Україна перетвориться на ресурс для пу
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22.11.2025 15:13 Відповісти
Напевно людина з таким важким дитинством втрачає людські якості і перетворюється на нелюда!
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22.11.2025 08:20 Відповісти
Ну так не тащіться від московських попів і їхньої мови, та й годі. Хтось заставляє?
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22.11.2025 08:26 Відповісти
Вірно . А не ходіть до церкви отбРосії . Виховуйте дітей своїх , а не включили мульти в ютубі і ростуть діти з малечку отбросами
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22.11.2025 08:39 Відповісти
Ще раз говорю, що закінчиться ця возня з перемовинами черговим пшиком. План трампа містить пункти які суперечать міжнародному праву, суверенітету й безпеці України, тож навіть зеля всциться на це погоджуватись.
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22.11.2025 08:38 Відповісти
Ще там якась маячня про те, що чи то росія має гарантувати, що не нападе на Європу, чи то навпаки. Піс діл нового тисячоліття від маститого чубатого пройдисвіта з 50-річним стажем успішного шахрайства...
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22.11.2025 15:50 Відповісти
чхати трамп хотів на міжнародне право, суверенітет й безпеку
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23.11.2025 02:49 Відповісти
"Розумні" люди, це ті які ідуть на умови терористів світового рівня і цинічно називають це реальністью, не згадуючи своїх зобов'язань по попереднім угодам.

Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", - написав він Джерело: https://censor.net/ua/n3586358
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22.11.2025 08:38 Відповісти
...якщо б надал тр, без обмежень по використанню, доста тамагавків, а Мерц Таурісів, а Макрон і Стаймер побільше своїх дальнобойних, яких так боїться пу, то війна б дуже швидко скінчилася...ще в 2022 році.

А на 4му році кривової війни і мужнього спротиву українців поневоленню вимагати від жертви капітуляції, виправдовуючи "першопричини" нападу пу... це що?

Про яке збереження укр суверинитету може йти мова, якщо пу наполягає на демілітаризації + якісь права рузкага язЫка і попів... та ще заборону українства, яке він називає націзмом, будучи сам махровим шовіністом зайвохромосомним...

націоналізм і нацизм - це антоними і всі це добре розуміють, але заплющують очі, як і на грубе порушення міжн права, уставу оон, женевських конвенуій...як тільки пу намекне, що вот вот дістане з широких штанів ядерний жупел...і жахне по всім... адже, навіщо йому цей світ, якщо цей світ не під рашею...
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22.11.2025 15:31 Відповісти
Венс мітить в президенти США.
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22.11.2025 08:43 Відповісти
Мінські угоди, кажете, погані були
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22.11.2025 08:54 Відповісти
Спочатку треба оприлюднити цей плЯн, щоб не давати приводу ні журналістам, ні чиновникам з депутатами фантазувати. А тоді вже патякати про розумних чи дурних. Це по перше. По друге невже венс не розуміє, що підпису однієї людини га уьому документі дуже замало, навіть підпису президента. Ще є парламент, який повинен раьифікувати той чи інший документ.
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22.11.2025 09:02 Відповісти
і Конституція України, якій цей док-м мусить відповідати і Конституц.суд...
а процесс внісення змін до Конституції...це не один тиждень, чи не обізнаний з цим містер Венс?

Перший шаг до переговорів - це припинення вогню без яких би то ні було умов... це аксіома! І тр на цьому наполягав, але вде забув

Навіть, теоретично не можна уявити, що ЗСУ самі послаблюють свої позиції, віддають пу ще не окуповані ним території... і що далі. .задовольняють решту хотелок пу?!

Реальність такова: якщо в 2014 і в 2022 світовий коп і нато забоялись приструнити злодія... то забояться і в наступний раз погрози ядеркою і 3-ою світовою= ціна гарантій від тр занепокоєння...і... не стане Украхни- не стане проблеми і Нобель, ах Нобель...
Єдина гарантія безпеки України - озброєні до зубів ЗСУ.
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22.11.2025 15:44 Відповісти
Стосовно ЗСУ, як гаранта безпеки України та виживання її народу - згоден з вами.
Це стратегія.
А тактика? Як на практиці зберегти, достатньо посилити та озброїти ЗСУ "до зубів" ******** та ефективною зброєю проти армії агресора? Хто і як забезпечить та утримуватиме ЗСУ необмеженої чисельності? Мабуть ніхто, бо зробити це не реально. Чисельність ми, як і будь-яка країна мусимо обмежувати.
Тоді яка ж чисельність ЗСУ потрібна і яку ми можемо утримувати? порахувати, а може для мирного (передвоєнного) стану вистачить декілька сотен тис о.с. який здатна буде утримувати Україна своїм коштом і частково допомогою партнерів? З можливістю мобілізації резервістів у військовий час для збільшення чисельності. Мабуть потрібно почати з оптимізації чисельності ЗСУ, звільнити штат зайвих та нездатних, лишити мотивованих і придатних, повернути ос з СЗЧ, укомплектувати сили оборони, ЗСУ дійсно необхідним для відсічи агресору о.с., озброїти ******** зброєю, налагодити врешті решт ефективне управління оновленими ЗСУ. Це складне завдання.
Наприклад - 600 тис (з плану Трампа-28) - це ж величезна армія мирного часу для країни з 30 млн.населенням, і її ще потрібно утримувати, розраховуючи насамперед на власні ресурси.
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22.11.2025 19:02 Відповісти
Все так, але... коли цей мирний час настане? Без авіації і дальнобойної зброї, ПВО ...і ні туди і ні сюди. Чисельність і фах мають визначати військові. Що ми про це знаємо?
Без фін.підтримки друзів теж труба.
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22.11.2025 20:52 Відповісти
Якщо кацапську визнають державною, я виїду *****.
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22.11.2025 09:05 Відповісти
У Сраного фєчєбє нова методичка - "всі незгодні - виїзджайте".
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22.11.2025 10:38 Відповісти
Дайте цій "розумній людині" почитати стоси договорів ,угод, меморандумів щоб таки він зрозумів реальність,що підписувати та домовлятися ні з ким,все буде порушено, а те що він зараз бігає з трампом щось "вирішує" то мавп'яча праця,яка взагалі немає жодного сенсу.До речі на чималій частині цих документів стоять підписи різних керівників його держави, яка виявилась такою ж брехливою та безвідповідальною як і парашка.І ще ,тви ні разу не давали більше зброї,***********,грошей (тільки менше необхідного ) щоб стверджувати що це не спрацює, ви знову брешете.
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22.11.2025 09:12 Відповісти
Весь цей план - результат правління Україною кварталом95. Шоблою бездарних артистів розмовного жанру. Ото приймайте і жеріть. Ви того заслужили коли бігли на виборчі дільниці та кричали всираючись- вбив брата! свинарчуки! збагатився в тисячу разів! Безмозгле стадо баранів.
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22.11.2025 09:17 Відповісти
"Потужно"... Увесь Світ "голову ламає" як припинити цю війну, а Джей Ді, цей простий огайський хлопець, вже "знайшов рішення", і усього 3 таких простих і зрозумілих пункти.💪🤗😆🤣🤣🤣
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22.11.2025 09:19 Відповісти
Класика.Та це все ж було.
1938 рік,Мюнхенський зговір.
Не допустити повторення історії.
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22.11.2025 09:20 Відповісти
Просто тоді інтернету не було
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22.11.2025 09:23 Відповісти
Зєля, чому не палає тил Московії: НПЗ, електростанції, залізничні мости-перегони на єдиній кацапській залізничній гілці у бік Далекого Сходу, Китаю, підприємства ВПК Мордора, склади-аеродроми?,
чому розкошують скупчення сотень тисяч свинособачих хробаків у близькому тилу окупованих земель України грабуючи-гвалтуючи-вбиваючи українців?
чи у тебе на умі лише одне - врятувати фаворита дермака та нескінченно сцарювати на троні, а на Україну вам усім, зеленим мародерам-зрадникам, - насрати?!
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22.11.2025 09:24 Відповісти
дві ядерні країни диктують свої умови одній без'ядерній - якщо вам це не подобається, пропагуйте створення ядерної зброї, бо інакше ці капітуляційні вимоги будуть прийняті, рано чи пізно.
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22.11.2025 09:27 Відповісти
Вся інфо спотворена ,нема чого обмірковувати
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22.11.2025 09:29 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!
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22.11.2025 09:33 Відповісти
Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", - написав він. ТОБІ , ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ .НЕ ВИСТАРЧАЄ МОЗГІВ,ЩОБ ПОДУМАТИ , А ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ПРОРАШИСТСЬКІ АМЕРИКАНСЬКІ НИНІШНІ ШЛЮХИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ "ТРАМБОНА" ВІД РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ.КОТРІ ЖИЛИ В РЕАЛЬНОМУ СВІТІ В ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ???ДЕБІЛ ПЛЯТЬ(ЗА ЛАВРУШКІНИМ З 3,14ДЕРАЦІЇ)))
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22.11.2025 09:36 Відповісти
Коли дебіли приходять до влади наступає хаос і розруха!!! Це стосується як раші так і США ..ну а про Україну я взагалі мовчу.
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22.11.2025 09:36 Відповісти
якщо транс-ванс хоче виконати якісь "домовленості" перед москалями, то червоний прапор йому в сраку!
а Україну тут яким боком? після 1994, після 2014, після 2022 Україна не зобов'язана раковій ********* НІ-ЧО-ГО!
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22.11.2025 09:42 Відповісти
Світ повинен усвідомити, що США перестали бути лідером і є лише маріонеткою русні, Трамп - це найганебніший з усіх Президентів Америки за часів її існування, а Келлог, Венс, Віткофф та Рубіо - безглузді нікчеми. Мирний план Трампа - це папірець, до якого просто гидко доторкнутися, як до вживаного туалетного паперу. Головне завдання України полягає в тому, щоб не піддатися на політичний безсоромний шантаж Трампа.
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22.11.2025 09:59 Відповісти
В тцк когда?
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22.11.2025 15:31 Відповісти
Звідти питаєшь?
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22.11.2025 21:06 Відповісти
🤝J.D.Vens⚖️🗽🇺🇸🦅US🅰️*
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22.11.2025 10:00 Відповісти
Потужно
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22.11.2025 10:54 Відповісти
Дипломатія від США: забрати у жертви штани і віддати убивці який вже пограбував жертву ...В історію це війде і це ганебна дія США в протистоянні ссср і тепер рф
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22.11.2025 10:54 Відповісти
"Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану". Джерело: https://censor.net/ua/n3586358

А чому ж Трамп не введе ці "реальні санкції" проти Росії зараз?
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22.11.2025 11:04 Відповісти
Дасть 50 днів!!! ... і забуде...
У дідо гольф, у дідо догляд за чубом... А ще треба Білий Дім доламати, і зробити там КІТЧ
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22.11.2025 13:39 Відповісти
...якщо б не ідея-фікс про Нобеля, а так вже цейтнот...підгорає конкретно...
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22.11.2025 21:28 Відповісти
Потому что нильзя. У Трампона и крысы с масквы одни и те же хозяева. Миндичи. У них свой план насчет Украины и украинского народа. Украинцы в этом плане всего лишь фуссфольк.
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22.11.2025 14:44 Відповісти
Таки крыса внушила пиндосам, что Украина это вымышленная страна. Крысиная басня про рюриков глубоко засела в тупых головах.
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22.11.2025 11:18 Відповісти
Максимальні гарантії типу "Будапештського меморандума", коли один гарант напав, інший голову в пісок сховав, а лише третій дотримується слів під якими підписався але, нажаль, не в повній мірі через дії перших двох пустословів.
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22.11.2025 11:41 Відповісти
інший не голову в пісок сховав, а підтримує 1го
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23.11.2025 02:52 Відповісти
Долітався.
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22.11.2025 12:07 Відповісти
Тільки дурні або відверті зрадники можуть казати, що шакала можна заспокоїти напоївши кров'ю молодого ягняти
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22.11.2025 13:00 Відповісти
Для опешного бота николая дикапольцева було б добре знати що Русь до русского ізика не має ні якого відношення від слова взагалі, це приблизно як гонорар і гонорея. А руский ізик завжди буде поводом рашистам для агресії " защита рузкоязичних," ми це постійно чуємо від #уцла і його свори. А твої 73% вже давно канули в лету, аби п'ята частина від них лишилась всі це розуміють, і ти добре це знаєш. Я дивлюсь вам ботам дещо змінили методички , і взагалі субота сьогодні щось ти за шибко активний , подвійна оплата чи що. І ще раз для зелених гнид повторюю що весь цей "план миру" написаний в кремлі і для рашистів як раніше так і зараз було принципово нав'язати русский язик і свою фсбшну так звану церкву а значить для України це не прийнятно.
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22.11.2025 13:18 Відповісти
Доста вже зануриватися в давню історію: реальність такова, що в 1922 р. Україна, як суверений суб'єкт створила разом з рашей той союз, до якого поступово "добровільно" приєдналися інши бувши нац окраїни расєйської імперії...

але, як було записано в декларації, з правом добровільного відокремлення влоть до самовизначення...

Нарешті, в Біловерзькій Пущі срср почив в обозі, крапка. За розлучення Україна заплатила сполна, відмовівшись від чималих активів срср..

Мова, родинні зв'язки та ін. Да, були ще за Ярослава Мудрого і що?

Україна серед засновниць оон, визнана сувереною незалежною державою всім світом і рашей зокрема... і що зараз?

пу волає, що вільна Україна - це плацдарм нато для...?! нападу на расєю і він був вимушений на превентивний удар. .. і ...на черзі коридор в Кеннингберг - исконно рузкий град?!

Що за маячня? А зараз тр каже, що зі шлунку пу вже шматки України не дістати, проковтнув пу їх і щоб якось, на деякий час, вгамувати апетит людожера, йому треба ще підбросити пару лакомих шматочків України разом з громадянами... які пу записав в сваю канститруцію... і видаляти не збирається, адже на меті вся Україна, яку він роззброєною за допомогою тр, візьме невдовзі голими руками.

Але, не відбудеться цей гешефт. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля.
Згинуть наши вороженьки!
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22.11.2025 21:23 Відповісти
Дуже сумно що в наш час розпоряджається людськими долями якась крашена тупа ху#ня.
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22.11.2025 13:24 Відповісти
Маячня ні про що !!
В статуті оон теж сказано за все хороше і проти всього плохого! І з Потужною повагою до міжнародно права блаблабла, з повагою до міжнародно мизнаних кордонів блаблабла
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22.11.2025 13:37 Відповісти
США вже натиснули на нас і забрали ЯЗ, ще хочете з ними мати домовленості?
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22.11.2025 14:21 Відповісти
Три пункти Венса "за все хорошее против всего плохого"
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22.11.2025 14:23 Відповісти
Странный шабесгой. Почему же он и прочие слуши исраэльского народа так рьяно защищают право исраэльтян геноцидить палестинцев и отбирать у них землю? Или это другое? Коррупционерам из Украины пора освободить место для патриотических украинцев. Это должна быть война за Родину, за выживание. Сейчас она представляется как какой-то местечковый конфликт, на котором граждане исраэля зарабатывают огномные деньги. А украинцы просто погибают на фронте.
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22.11.2025 14:43 Відповісти
Ці 3 умови - це вже щось прийнятне.
А ті 28 можете засунути за щоку дмітрієву.
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22.11.2025 15:21 Відповісти
https://t.me/yigal_levin/90291 YIGAL LEVIN

Ситуация на фронте российско-украинской войны на 2023 год и на сегодня - стратегический уровень.

Есть такой прием, один из первых которому нас обучали: для объективного анализа влезь в калоши абсолютно стороннего (но компетентного) наблюдателя.

Например, если через 50 лет эту карту увидит японский историк или, еще лучше, чилийский, например (Япония все-таки на стороне Украины была), - компетентный и грамотный историк, - и при этом еще и увидит цифры, что Россия потратила и потеряла для таких "приобретений", он однозначно назовет это военным провалом, крахом, вопиющей некомпетентностью и национальной импотенцией.

Да, украинским солдатам, которые потеряли в этих бесконечных посадках и селах своих друзей, здоровье и нервы, - не легче от этого, но стратегический уровень - это не про солдата, он вообще не про людей.

Стратегия и политика - это всегда про большие цифры, мощности, процессы, потенциал, возможности.

Человек в стратегии - это только сумма множеств, ресурс; впрочем, на военном языке это так и называется - человеческие ресурсы.

И да, внимание: я не собираюсь здесь писать дисклеймеры с оговорками, что у Украины тоже все хреново или и то хуже. Это и так знает и понимает любой украинец лучше вашего и нашего; я эту карту привожу, чтобы указать на совершенно иное.

Вот эти буквально нулевые приобретения при более чем одном миллионе общих потерь ВС РФ, где несколько сот тысяч - именно убитые (это уже задокументированные факты), как и сожженные тысячи единиц боевой техники, похеренная российская экономика и финансы, а также остальные общие потери Москвы - и все это при том, что у Украины: сотни тысяч дезертиров, "помощь" по чайной ложке от партнеров, провалы в мобилизации, организационные проблемы в армии и т. д.

То есть это то, чего Москва смогла добиться, воюя с такими Силами обороны Украины.

А какая бы картина была, если хоть малость, но исправить ситуацию: бустануть, прикрыть русскую ипсоху, прикрыть "помощь" партнеров (особенно американцев), заменив на реальную помощь, исправить хотя бы 20% от проблем с дезертирами, мобилизацией, организацией?

Вы думаете, США этого не понимают (и европейцы тоже, но там отдельная песня)? Еще как понимают: они прямо сейчас, когда ситуация вот такая, какую вы видите на карте, принуждают Украину к договору, близкому по форме и сути к капитуляции.

Принуждают не потому, что Украина слабая. Если бы она была слабой, то перед вами была бы совершенно иная карта. А потому что Россия вопиюще слабая и некомпетентная.

В этом и суть этого принуждения: за счет украинцев, чтобы они заплатили за эту русскую глупость и кровавую идиотию.

Мне кажется, именно на это киевские дипломаты должны будут указать на этой неделе в переговорах с США и Европой.

Не в том смысле, что, мол, смотрите, Россия слаба, давайте ее добивать - там никто Россию добивать не планировал и не планирует (а наоборот). А в том смысле: мол, мы все понимаем, здрасте, спасибо, но за лохов нас держать не надо.

Это основнoе. Все остальнoе - пыль.
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22.11.2025 15:36 Відповісти
найбільш печальне в цій історії, що ми ще й винні 500млрд дол. за те, що перемололи скільки кацапських "ресурсів" в брухт і прах
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22.11.2025 21:12 Відповісти
Раз так то за законами кримінального жанру треба влаштувати очну ставку Венсу і Єрмаку, власне для того він в США вже і їде.
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22.11.2025 16:22 Відповісти
Хай венс із трампом віддадуть Аляску в обмін на путінський "мир" в Україні. А ми на це подивимось. Другими жертвувати легко. Торгаші ....
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22.11.2025 18:48 Відповісти
У вигаданій країні? Що це дурило верзе?
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22.11.2025 19:46 Відповісти
Якщо Венса поголити, то він буде схожим на ********* з церковного хору...
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22.11.2025 19:54 Відповісти
пусть он идёт ***** прокремлёвский ***** вместе со своим трампом и всей его бандой!хуй им а не Украина!
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22.11.2025 20:47 Відповісти
Про одну умову забув цей крашений. На якій мотузці він особисто буде висіти.
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22.11.2025 20:49 Відповісти
Пійшов нах..
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22.11.2025 20:58 Відповісти
пнх рижокацапи смердячі.
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22.11.2025 21:53 Відповісти
оце напомажене ЧМО вважає себе розумним.. ??!!
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22.11.2025 22:48 Відповісти
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