Венс оприлюднив основні умови мирної угоди України та РФ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав три ключові умови, які мають увійти до мирної угоди між Україною та Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венс написав у Х.
"Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", – написав він.
Ключові пункти мирної угоди між Україною та Росією від Венса
- Припинити бойові дії та вбивства, водночас зберегти український суверенітет.
- Досягти домовленості, яку зможуть прийняти як Київ, так і Москва.
- Забезпечити максимальні гарантії, що конфлікт не спалахне знову.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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"Фрукт", которий з Харкова, 48 років, кохається в історії ссср та зокрема постаті сталіна, працює ще в однокласниках та у вконтакті, плюс на проза-ру та лайв-журнал. Цікавий персонаж.
1. Жодних забов'язань у Білорусі, чи Лукашенко, щодо вступу в НАТО не має, а в Україні буде;
2. Жодних забов'язань, щодо скорочення армії у Білорусі не буде, а в Україні будуть;
3. Жодних юридичних забов'язань, щодо державної мови, та церкви в Білорусі не має, а в Україні будуть;
4. Жодних втрат територій (визнаних США), в Білорусі не має, а в Україні будуть.
Так що, після підписання цього договору(а він скоріш за все буде підписаний), Україні в плані суверинітету, як Придністровю до Великобританії. Тому що, Лукашенко не дурак і на відміну від наших Ющенків/Порошенків/Зеленських все прекрасно розумів, та міг прорахувати свої дії на 3 кроки вперед.
Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", - написав він Джерело: https://censor.net/ua/n3586358
А на 4му році кривової війни і мужнього спротиву українців поневоленню вимагати від жертви капітуляції, виправдовуючи "першопричини" нападу пу... це що?
Про яке збереження укр суверинитету може йти мова, якщо пу наполягає на демілітаризації + якісь права рузкага язЫка і попів... та ще заборону українства, яке він називає націзмом, будучи сам махровим шовіністом зайвохромосомним...
націоналізм і нацизм - це антоними і всі це добре розуміють, але заплющують очі, як і на грубе порушення міжн права, уставу оон, женевських конвенуій...як тільки пу намекне, що вот вот дістане з широких штанів ядерний жупел...і жахне по всім... адже, навіщо йому цей світ, якщо цей світ не під рашею...
а процесс внісення змін до Конституції...це не один тиждень, чи не обізнаний з цим містер Венс?
Перший шаг до переговорів - це припинення вогню без яких би то ні було умов... це аксіома! І тр на цьому наполягав, але вде забув
Навіть, теоретично не можна уявити, що ЗСУ самі послаблюють свої позиції, віддають пу ще не окуповані ним території... і що далі. .задовольняють решту хотелок пу?!
Реальність такова: якщо в 2014 і в 2022 світовий коп і нато забоялись приструнити злодія... то забояться і в наступний раз погрози ядеркою і 3-ою світовою= ціна гарантій від тр занепокоєння...і... не стане Украхни- не стане проблеми і Нобель, ах Нобель...
Єдина гарантія безпеки України - озброєні до зубів ЗСУ.
Це стратегія.
А тактика? Як на практиці зберегти, достатньо посилити та озброїти ЗСУ "до зубів" ******** та ефективною зброєю проти армії агресора? Хто і як забезпечить та утримуватиме ЗСУ необмеженої чисельності? Мабуть ніхто, бо зробити це не реально. Чисельність ми, як і будь-яка країна мусимо обмежувати.
Тоді яка ж чисельність ЗСУ потрібна і яку ми можемо утримувати? порахувати, а може для мирного (передвоєнного) стану вистачить декілька сотен тис о.с. який здатна буде утримувати Україна своїм коштом і частково допомогою партнерів? З можливістю мобілізації резервістів у військовий час для збільшення чисельності. Мабуть потрібно почати з оптимізації чисельності ЗСУ, звільнити штат зайвих та нездатних, лишити мотивованих і придатних, повернути ос з СЗЧ, укомплектувати сили оборони, ЗСУ дійсно необхідним для відсічи агресору о.с., озброїти ******** зброєю, налагодити врешті решт ефективне управління оновленими ЗСУ. Це складне завдання.
Наприклад - 600 тис (з плану Трампа-28) - це ж величезна армія мирного часу для країни з 30 млн.населенням, і її ще потрібно утримувати, розраховуючи насамперед на власні ресурси.
Без фін.підтримки друзів теж труба.
1938 рік,Мюнхенський зговір.
Не допустити повторення історії.
чому розкошують скупчення сотень тисяч свинособачих хробаків у близькому тилу окупованих земель України грабуючи-гвалтуючи-вбиваючи українців?
чи у тебе на умі лише одне - врятувати фаворита дермака та нескінченно сцарювати на троні, а на Україну вам усім, зеленим мародерам-зрадникам, - насрати?!
а Україну тут яким боком? після 1994, після 2014, після 2022 Україна не зобов'язана раковій ********* НІ-ЧО-ГО!
А чому ж Трамп не введе ці "реальні санкції" проти Росії зараз?
У дідо гольф, у дідо догляд за чубом... А ще треба Білий Дім доламати, і зробити там КІТЧ
але, як було записано в декларації, з правом добровільного відокремлення влоть до самовизначення...
Нарешті, в Біловерзькій Пущі срср почив в обозі, крапка. За розлучення Україна заплатила сполна, відмовівшись від чималих активів срср..
Мова, родинні зв'язки та ін. Да, були ще за Ярослава Мудрого і що?
Україна серед засновниць оон, визнана сувереною незалежною державою всім світом і рашей зокрема... і що зараз?
пу волає, що вільна Україна - це плацдарм нато для...?! нападу на расєю і він був вимушений на превентивний удар. .. і ...на черзі коридор в Кеннингберг - исконно рузкий град?!
Що за маячня? А зараз тр каже, що зі шлунку пу вже шматки України не дістати, проковтнув пу їх і щоб якось, на деякий час, вгамувати апетит людожера, йому треба ще підбросити пару лакомих шматочків України разом з громадянами... які пу записав в сваю канститруцію... і видаляти не збирається, адже на меті вся Україна, яку він роззброєною за допомогою тр, візьме невдовзі голими руками.
Але, не відбудеться цей гешефт. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля.
Згинуть наши вороженьки!
В статуті оон теж сказано за все хороше і проти всього плохого! І з Потужною повагою до міжнародно права блаблабла, з повагою до міжнародно мизнаних кордонів блаблабла
А ті 28 можете засунути за щоку дмітрієву.
Ситуация на фронте российско-украинской войны на 2023 год и на сегодня - стратегический уровень.
Есть такой прием, один из первых которому нас обучали: для объективного анализа влезь в калоши абсолютно стороннего (но компетентного) наблюдателя.
Например, если через 50 лет эту карту увидит японский историк или, еще лучше, чилийский, например (Япония все-таки на стороне Украины была), - компетентный и грамотный историк, - и при этом еще и увидит цифры, что Россия потратила и потеряла для таких "приобретений", он однозначно назовет это военным провалом, крахом, вопиющей некомпетентностью и национальной импотенцией.
Да, украинским солдатам, которые потеряли в этих бесконечных посадках и селах своих друзей, здоровье и нервы, - не легче от этого, но стратегический уровень - это не про солдата, он вообще не про людей.
Стратегия и политика - это всегда про большие цифры, мощности, процессы, потенциал, возможности.
Человек в стратегии - это только сумма множеств, ресурс; впрочем, на военном языке это так и называется - человеческие ресурсы.
И да, внимание: я не собираюсь здесь писать дисклеймеры с оговорками, что у Украины тоже все хреново или и то хуже. Это и так знает и понимает любой украинец лучше вашего и нашего; я эту карту привожу, чтобы указать на совершенно иное.
Вот эти буквально нулевые приобретения при более чем одном миллионе общих потерь ВС РФ, где несколько сот тысяч - именно убитые (это уже задокументированные факты), как и сожженные тысячи единиц боевой техники, похеренная российская экономика и финансы, а также остальные общие потери Москвы - и все это при том, что у Украины: сотни тысяч дезертиров, "помощь" по чайной ложке от партнеров, провалы в мобилизации, организационные проблемы в армии и т. д.
То есть это то, чего Москва смогла добиться, воюя с такими Силами обороны Украины.
А какая бы картина была, если хоть малость, но исправить ситуацию: бустануть, прикрыть русскую ипсоху, прикрыть "помощь" партнеров (особенно американцев), заменив на реальную помощь, исправить хотя бы 20% от проблем с дезертирами, мобилизацией, организацией?
Вы думаете, США этого не понимают (и европейцы тоже, но там отдельная песня)? Еще как понимают: они прямо сейчас, когда ситуация вот такая, какую вы видите на карте, принуждают Украину к договору, близкому по форме и сути к капитуляции.
Принуждают не потому, что Украина слабая. Если бы она была слабой, то перед вами была бы совершенно иная карта. А потому что Россия вопиюще слабая и некомпетентная.
В этом и суть этого принуждения: за счет украинцев, чтобы они заплатили за эту русскую глупость и кровавую идиотию.
Мне кажется, именно на это киевские дипломаты должны будут указать на этой неделе в переговорах с США и Европой.
Не в том смысле, что, мол, смотрите, Россия слаба, давайте ее добивать - там никто Россию добивать не планировал и не планирует (а наоборот). А в том смысле: мол, мы все понимаем, здрасте, спасибо, но за лохов нас держать не надо.
Это основнoе. Все остальнoе - пыль.