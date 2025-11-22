Венс оприлюднив основні умови мирної угоди України та РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав три ключові умови, які мають увійти до мирної угоди між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венс написав у Х.

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"Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", – написав він.

Ключові пункти мирної угоди між Україною та Росією від Венса

Припинити бойові дії та вбивства, водночас зберегти український суверенітет.

Досягти домовленості, яку зможуть прийняти як Київ, так і Москва.

Забезпечити максимальні гарантії, що конфлікт не спалахне знову.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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