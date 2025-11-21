Трамп про мирну угоду: Якщо Зеленський не погодиться, їм доведеться продовжити боротьбу

Президент США Дональд Трамп заявив, що США президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.

Про це очільник США заявив брифінгу із новообраним мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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На запитання, чи розмовляв він з Зеленським про мирний план для України з 28 пунктів, Трамп відповів:

"У нас є план. Те, що відбувається, жахливо. Це війна, якої ніколи не мало бути... Ми вважаємо, що маємо спосіб досягти миру. Він має це схвалити".

На запитання журналіста, що мирний план зазнав певної критики, Трамп відповів:

"Якщо йому (Зеленському, - ред.) не подобається ця угода, то, знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу".

Крім цього, Трамп згадав про суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого цього року, коли сказав Зеленському: "У вас немає карт".

"У якийсь момент йому доведеться щось прийняти. Пам’ятаєте, не так давно в Овальному кабінеті я сказав: "У вас немає для цього карт". Я успадкував цю війну. Я думав, що він мав би укласти угоду рік тому, два роки тому", - сказав Трамп.

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