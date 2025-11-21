Трамп про мирну угоду: Якщо Зеленський не погодиться, їм доведеться продовжити боротьбу
Президент США Дональд Трамп заявив, що США президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.
Про це очільник США заявив брифінгу із новообраним мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чи розмовляв він з Зеленським про мирний план для України з 28 пунктів, Трамп відповів:
"У нас є план. Те, що відбувається, жахливо. Це війна, якої ніколи не мало бути... Ми вважаємо, що маємо спосіб досягти миру. Він має це схвалити".
На запитання журналіста, що мирний план зазнав певної критики, Трамп відповів:
"Якщо йому (Зеленському, - ред.) не подобається ця угода, то, знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу".
Крім цього, Трамп згадав про суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого цього року, коли сказав Зеленському: "У вас немає карт".
"У якийсь момент йому доведеться щось прийняти. Пам’ятаєте, не так давно в Овальному кабінеті я сказав: "У вас немає для цього карт". Я успадкував цю війну. Я думав, що він мав би укласти угоду рік тому, два роки тому", - сказав Трамп.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
- Згодом президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила для України крайній термін до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має погодитися з 28-пунктним планом Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.
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Мотай тоді в свою рашку і там патякай про прорив фронту, ітд.
будапештский меморандум, договор о дружбе, хельсинский акт, женевские конвенции, минск-1 что он потом за минск-2 взялся. и что изменится сейчас. надо приписать 29 пунктом что Трамп и компания в случае невыполнения Хйлом сделает харакириуйдет в отставку, досрочно. чисто по приколу. может тогда пунктов поубавится и сам "посредник" что-то приличное начнет выдавать, и на пожелания\законы избирателей смотреть, а не сплошную хйловскую дичь транслировать зачем-то.
По-перше, 21 листопада він мусив дати ход санкціям проти Лукойлу та Роснефті, а він дуже цього не хотів;
А по-друге, він відволікає увагу від "файлів Епштейна", бо депутатка приведена до присяги, все підписано та проголосовано, та ще й так одностайно, що і вето йому не світить. Він спробував був засекретити на рівні діючого слідства проти демократів, але там теж щось пішло не так.
І тоді на допомогу прийшов друг х*йло та цей план! Тепер весь світ буде займатися цією маячнею, а не рудим педофілом!
ІМХО, зрозуміло.
Слава ТЦК!
Мова йшла про те, що у нас вже були мінські угоди, де ми зобов'язались робити купу всього наприклад заводити представників ордло у ВР, але нічого з того не робили.
Зараз те саме, ми маємо усюди кивати головою та піддакувати що на все згодні, а вже на ділі робити так як нам треба, і точно не вставати у позу.
Натомість бачимо купу зрадофілів, які волають що ті угоди повна капітуляція.
Ну як ми порушимо угоди то тоді що, росія нападе? А зараз ми з ким воюємо, з марсіанами?
Нам потрібен хоч якийсь період затишку щоб змінити тих бандитів у владі, інакше точно буде кінець. Сумно, що більшість людей цього не розуміють. Певно це ті самі 73%.
Нагадайте тр за розмови світових лілерів з пу за длінним столом, коли пу казав, що то в нього учения, а не подготовка до агрессії... адже по суті Україна на той момент була по факту демілітаризована і асфальт укладала, квіти на клумбах саджала, а не ракети виготовляла.
Пригадайте мінськ1 і другий, коли > 20 тис.порушень з боку раши зафіксувала моніторінгова група європейців і що?
Безкарність призвела до кривавої війни, край якій не покласти новими плюшками, які у пу лише апетит розпалюють... досвід Мюнхена довів чим всі ці "перемовини-угоди" зі злодієм кінчаються... Освенценом, Дахау, Бухенвальдом