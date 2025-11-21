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Новини Мирний план США
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Трамп про мирну угоду: Якщо Зеленський не погодиться, їм доведеться продовжити боротьбу

Президент США заявив, що експорт РФ суттєво знизився

Президент США Дональд Трамп заявив, що США президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.

Про це очільник США заявив брифінгу із новообраним мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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На запитання, чи розмовляв він з Зеленським про мирний план для України з 28 пунктів, Трамп відповів:

"У нас є план. Те, що відбувається, жахливо. Це війна, якої ніколи не мало бути... Ми вважаємо, що маємо спосіб досягти миру. Він має це схвалити".

На запитання журналіста, що мирний план зазнав певної критики, Трамп відповів:

"Якщо йому (Зеленському, - ред.) не подобається ця угода, то, знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу".

Крім цього, Трамп згадав про суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого цього року, коли сказав Зеленському: "У вас немає карт".

"У якийсь момент йому доведеться щось прийняти. Пам’ятаєте, не так давно в Овальному кабінеті я сказав: "У вас немає для цього карт". Я успадкував цю війну. Я думав, що він мав би укласти угоду рік тому, два роки тому", - сказав Трамп. 

Читайте також: Путін каже, що мирний план США із 28 пунктів "був модернізований" після саміту на Алясці

Що передувало?

  • Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
  • ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
  • Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
  • Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
  • Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
  • Згодом президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила для України крайній термін до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має погодитися з 28-пунктним планом Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.

Читайте також: Європейські держави обговорюють пропозиції до "мирного плану" від США, - прем’єр Норвегії Стьоре

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) США (26685) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+47
Війна це жахливо! Але ти руде падло не кажеш, якщо росія не погодиться вивести війська з України і припинити агресію проти суверенної держави, то я введу такі санкції, що очі на лоба полізуть у пуйла. Ти руда тварина тиснеш на Україну, бо стопудово агент кремля.
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21.11.2025 23:45 Відповісти
+33
По факту, Трамп, майже одразу, коли виграв вибори, зупинив майже всю допомогу Україні.
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21.11.2025 23:49 Відповісти
+33
І гадив з допомогою Україні ще при Байдені.
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21.11.2025 23:51 Відповісти
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по собі не міряй...
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22.11.2025 09:51 Відповісти
Потужные победуны не хотят мира. Значит воюем дальше пока не прорвут фронт. А его рано или поздно прорвут, потому что людей не хватает, ибо потужные не спешат тцк посещать, они готовы вовевать нв диване за бокалом пенного. Они же не лохи?
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22.11.2025 02:11 Відповісти
Не подобається опір українського народу окупантам?
Мотай тоді в свою рашку і там патякай про прорив фронту, ітд.
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22.11.2025 02:53 Відповісти
Когда в тцк, потужнич?
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22.11.2025 15:52 Відповісти
интересно, чем Хйла не устроил будапештский меморандум, договор о дружбе, хельсинский акт, женевские конвенции, минск-1 что он потом за минск-2 взялся. и что изменится сейчас. надо приписать 29 пунктом что Трамп и компания в случае невыполнения Хйлом сделает харакири уйдет в отставку, досрочно. чисто по приколу. может тогда пунктов поубавится и сам "посредник" что-то приличное начнет выдавать, и на пожелания\законы избирателей смотреть, а не сплошную хйловскую дичь транслировать зачем-то.
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22.11.2025 02:53 Відповісти
Світан https://www.youtube.com/watch?v=Rn8BslTAN40 виймає банан толерантності з порожнини. Наскільки міцною треба бути породою, щоб крізь роки доганять прописні істини.
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22.11.2025 04:54 Відповісти
О, згадали про Ютуб-воїна Світана
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22.11.2025 11:13 Відповісти
Свитан совковая ************,которая повторяет Кремль Пропаганду! Ноль знаний,ноль понятия в чем то и на фронт ни ногой,а другие не на Канале 24 или Фабрике Новин звезда!Уважающие себя люди слушают или Кривоноса или Бутусова к примеру!
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22.11.2025 11:28 Відповісти
Комік-аферист сам почав цю гру з "мирними планами". Гастролював по всьому світу зі своїм балаганом. Прикидався миротворцем, астанавiтелем війни. Всі знали що це циркове шоу з клоунами. Тепер став маріонеткою у власному балагані.
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22.11.2025 05:37 Відповісти
Лиш нафта москальська по 36,лиш бензиновий дефіцит,лиш атапітєльний сезон...і тут рудий рятує рашку(Падло,щоб ти здох до 27((
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22.11.2025 05:40 Відповісти
***** мав 10 яи 12 пунутів,а тут прийшов Трампонич і зробив аж 27 пущє прєжнєва(((
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22.11.2025 05:41 Відповісти
І ze-міндічгейт і Трампа з його командою об'єднує одне - і те і те кацапом смердить!
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22.11.2025 05:51 Відповісти
Вау, яка глубока мисль! Якщо ви не приймете план, то будете продовжувати боротьбу! І як він до такого додумався? Цікаво сам чи хтось підказав? Я чогось думаю що сам не міг, то мабуть КЕП підказав
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22.11.2025 06:19 Відповісти
Ну что делать все равно придётся вам бороться выбивать их со своей территории а подругому не как остановить войну отдать территориию это значит обратить себя на новую войну лет через 8 или 10 , крым это показал уже не захотели отбивать получили Донбасс, Донбасс минские соглашения не захотели отбивать получили 2022 год , сейчас сдаться отдать территориию значит опять война через какое-то время и намного сильнее уже будет
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22.11.2025 06:56 Відповісти
Ультиматум це... гном Краснов Дональд... Вже ніхто сьогодні з політиків не скаже що тобі вже наплювати на свого другггга хкуйла... Ви разом..або краще ти знизу а хкуйло тебе підгоняє пугою..Текст не змінився весняного ультиматума або того що рашка нам в Стамбулі підсовувала 22 році.. Як там твоя Мелашка...??? Ви там чули що ваш друггг хкуло сотворив в Тернополі??? Да вам все покуй... Тебе ж в будапешті не було...Клінтон був і Єльцін..Але сьогодні тобі хочеться Київ знову в будапешт затягнути..Щоб поглумитися над жертвою агресії
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22.11.2025 07:11 Відповісти
Клінтон йому не розповів, пони донні на флейті в нього грав.
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22.11.2025 08:44 Відповісти
Только выход на границы 1991 года для Украины больше нечего Украине не поможет никакие договорености , все это только оттянит новую война на несколько лет
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22.11.2025 07:12 Відповісти
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хватит что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
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22.11.2025 07:14 Відповісти
Я за !У нас в Германии очень много мужиков из Украины и молодых и по старше!
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22.11.2025 11:29 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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22.11.2025 07:21 Відповісти
Хорошо хоть не угрожает нанести по Украине ракетный удар а вообще ситуация интересная, плен этот дурноватый конечно же принят не будет в любом случае а вот зачем этот сумасшедший план был вкинут от тут интереснее всего, кому это было нужнее всего и если чуток извилинами пошевелить то получится что именно Зеленскому, чтобы погасить коррупционную волну и вновь стать лидером непоколебимой нации.
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22.11.2025 07:34 Відповісти
Менi одне зрозумiло, шо рудий ступень намагаеться втопити зеленого... Одне не зрозумiло, зелений - занадто злопам`ятний, то ж коли вiн вибухне? Тре завангувати той час, бо той час у дiйствi буде на користь .уйлушi... Але ж бо, треба нам приготуватися до того, та знiвелювати для цапостану любу користь з того.
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22.11.2025 08:32 Відповісти
Я вважвю, що в такий спосіб Дохла Білка досягає двох цілей:
По-перше, 21 листопада він мусив дати ход санкціям проти Лукойлу та Роснефті, а він дуже цього не хотів;
А по-друге, він відволікає увагу від "файлів Епштейна", бо депутатка приведена до присяги, все підписано та проголосовано, та ще й так одностайно, що і вето йому не світить. Він спробував був засекретити на рівні діючого слідства проти демократів, але там теж щось пішло не так.
І тоді на допомогу прийшов друг х*йло та цей план! Тепер весь світ буде займатися цією маячнею, а не рудим педофілом!
ІМХО, зрозуміло.
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22.11.2025 11:13 Відповісти
він може і не вводити санкції, до цього часу в грудні, підприємства Лукойлу будуть скуплені американськими компаніями. Так ярдів багато заплатять, але зате зуміють захопити ринок.
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22.11.2025 11:44 Відповісти
Спасибi мешканцям Кривбасу, за Атанаса з Батангасу.
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22.11.2025 08:22 Відповісти
Fuck Trump 🖕
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22.11.2025 08:27 Відповісти
Ми будемо забиватись до останнього українця, а зелена банда буде збагачуватись і втіче як все розвалиться!
Слава ТЦК!
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22.11.2025 08:34 Відповісти
Це притча ухилянта. Та вони мають дякувати тому , кого вибрали не царювати, а вцарювати.
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22.11.2025 08:44 Відповісти
То ви підтримуєте розкрадання в енергетиці, обороні та на будівництві фортифікацій, внаслідок чого половина країни сидить без світла, а військовим нічим відбиватись та нікуди відступати?
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22.11.2025 09:59 Відповісти
Ви вважаєте, що бійці на фронті (які зараз захищають Вас і Ваших близьких) теж "підтримують розкрадання..."?
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22.11.2025 10:12 Відповісти
Ви в армії були? Ще за Порошенка там ніхто нікого не питав, а зараз, як усюди керує руський сирський наша армія це звичайний совок, і всім плювати підтримує хтось щось чи ні.
Мова йшла про те, що у нас вже були мінські угоди, де ми зобов'язались робити купу всього наприклад заводити представників ордло у ВР, але нічого з того не робили.
Зараз те саме, ми маємо усюди кивати головою та піддакувати що на все згодні, а вже на ділі робити так як нам треба, і точно не вставати у позу.
Натомість бачимо купу зрадофілів, які волають що ті угоди повна капітуляція.
Ну як ми порушимо угоди то тоді що, росія нападе? А зараз ми з ким воюємо, з марсіанами?
Нам потрібен хоч якийсь період затишку щоб змінити тих бандитів у владі, інакше точно буде кінець. Сумно, що більшість людей цього не розуміють. Певно це ті самі 73%.
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22.11.2025 10:58 Відповісти
Піддакувати і робити що нам треба вважаю гарною програмою.
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22.11.2025 11:11 Відповісти
Умови спеціально робили такі, щоб Зе відмовився, а Трамп тепер "миває руки".
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22.11.2025 08:37 Відповісти
Розвивайте свою думку далi... Мовляв, вмие руки ... та ввiмкне нейтральну передачу, чи продовжить заробляти на вiйнi?
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22.11.2025 08:47 Відповісти
Та запевніть, будь ласка, цю капризну дитинку, що отримає вона свого вождєленного Нобеля в разі підтримки України і якщо суворо накаже зло, замість його заохочування!

Нагадайте тр за розмови світових лілерів з пу за длінним столом, коли пу казав, що то в нього учения, а не подготовка до агрессії... адже по суті Україна на той момент була по факту демілітаризована і асфальт укладала, квіти на клумбах саджала, а не ракети виготовляла.
Пригадайте мінськ1 і другий, коли > 20 тис.порушень з боку раши зафіксувала моніторінгова група європейців і що?

Безкарність призвела до кривавої війни, край якій не покласти новими плюшками, які у пу лише апетит розпалюють... досвід Мюнхена довів чим всі ці "перемовини-угоди" зі злодієм кінчаються... Освенценом, Дахау, Бухенвальдом
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22.11.2025 09:08 Відповісти
Надіюсь, що всі пишуть з передової, звичайно крім мене і фронт не просідає
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22.11.2025 09:09 Відповісти
Тримаємо стрій, браття та сестри!!! Ні кроку назад, позаду Єрмак 💪💪💪
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22.11.2025 09:15 Відповісти
Одному мені здалося, що вчора ця новина була викладена дещо по іншому?
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22.11.2025 09:27 Відповісти
**** ти руда
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22.11.2025 09:48 Відповісти
а є вибір ? якщо не боротися кацапи нас з'їдять
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22.11.2025 10:19 Відповісти
Гад та підор.
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22.11.2025 15:25 Відповісти
нам так і так доведеться продовжити боротьбу.
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22.11.2025 17:33 Відповісти
Трампон підАр, смоктав у Клінтона і Обами
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22.11.2025 18:21 Відповісти
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