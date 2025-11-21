Європейські держави обговорюють пропозиції до "мирного плану" від США, - прем’єр Норвегії Стьоре
Європейські держави обговорює пропозиції до "мирного плану", який пропонують США.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у пʼятницю, 21 листопада в інтервʼю NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.
Європа готує свою пропозицію
Він розповів, що європейські країни, які беруть участь у саміті G20 в ПАР, виступлять із європейською пропозицією щодо "плану миру" Трампа для України.
"По-перше, для країни віддати території, які вона контролює, практично за столом переговорів, суперечить конституції України",- сказав Стьоре.
Водночас політик додав, що мирна ініціатива США все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів, до чого Україна раніше ставилася позитивно.
"Цю можливість потрібно використати, але для цього європейці повинні об'єднатися і створити противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята", - сказав прем'єр-міністр Норвегії.
План США
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
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чому б їм не зробити яо для України . ? Ведь усі турбуються про війну в ЄС . ЯО В УКРАЇНІ - надійний захист ЄС
P.s. А взагалі: "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України(с)"