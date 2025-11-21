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Новини Мирний план США
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Європейські держави обговорюють пропозиції до "мирного плану" від США, - прем’єр Норвегії Стьоре

Стьоре: Європейські держави обговорюють власні пропозиції до "мирного плану" США

Європейські держави обговорює пропозиції до "мирного плану", який пропонують США.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у пʼятницю, 21 листопада в інтервʼю NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Європа готує свою пропозицію 

Він розповів, що європейські країни, які беруть участь у саміті G20 в ПАР, виступлять із європейською пропозицією щодо "плану миру" Трампа для України.

"По-перше, для країни віддати території, які вона контролює, практично за столом переговорів, суперечить конституції України",- сказав Стьоре.

Водночас політик додав, що мирна ініціатива США все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів, до чого Україна раніше ставилася позитивно.

"Цю можливість потрібно використати, але для цього європейці повинні об'єднатися і створити противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята", - сказав прем'єр-міністр Норвегії.

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План США

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Норвегія (912) Трамп Дональд (8906) Стере Йонас Гар (46)
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Франція і Британія допомогла Пакистану отримати ЯО.
чому б їм не зробити яо для України . ? Ведь усі турбуються про війну в ЄС . ЯО В УКРАЇНІ - надійний захист ЄС
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21.11.2025 22:33 Відповісти
У Трампа есть свой план для нас, у ***** есть (что почти одно и то же ну да ладно). Европейцы предлагают что-то там свое. А наш потужнич что-то вообще предлагает? У нас есть какой-то план? Или он просто тупо читает что ему на стол кладут?
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21.11.2025 22:38 Відповісти
Трамп скаже, хай Потужний підітреться своїм планом. І шо ти йому зробиш?
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21.11.2025 22:41 Відповісти
Ще можна згадати "самміт миру", декілька десятків "договорів про гарантії безпеки"...

P.s. А взагалі: "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України(с)"
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21.11.2025 23:22 Відповісти
Терміново треба к Трампу відправити поважних лікарів, хай дадуть пігулки, і прокапають бідолаху, а то йому схоже стало зле..
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21.11.2025 22:38 Відповісти
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21.11.2025 22:50 Відповісти
 
 