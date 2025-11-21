Європейські держави обговорюють пропозиції до "мирного плану" від США, - прем’єр Норвегії Стьоре

Європейські держави обговорює пропозиції до "мирного плану", який пропонують США.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у пʼятницю, 21 листопада в інтервʼю NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Європа готує свою пропозицію

Він розповів, що європейські країни, які беруть участь у саміті G20 в ПАР, виступлять із європейською пропозицією щодо "плану миру" Трампа для України.

"По-перше, для країни віддати території, які вона контролює, практично за столом переговорів, суперечить конституції України",- сказав Стьоре.

Водночас політик додав, що мирна ініціатива США все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів, до чого Україна раніше ставилася позитивно.

"Цю можливість потрібно використати, але для цього європейці повинні об'єднатися і створити противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята", - сказав прем'єр-міністр Норвегії.

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План США

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