У ЄС обурені пунктами "мирного плану" США щодо використання росактивів, - Politico

Європейські дипломати та чиновники з обуренням реагують на пропозиції "мирного плану" США щодо використання росактивів. У ЄС вважають, що пропозиції США можуть підірвати переговори, які Євросоюз веде щодо використання цих активів для позики Україні.

Про це пише видання Politico з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

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Обурення в ЄС

Видання зазначає, що переговори в Брюсселі щодо використання росактивів зараз перебувають на "надзвичайно делікатному етапі" доопрацювання юридичного тексту, який дозволить використовувати заморожені кошти для надання позики Україні.

Однак новий "мирний план" США із 28 пунктів містить конкуруючу ідею використання цих же активів для відновлення України під американським керівництвом, за якого США отримають 50% прибутку від цієї діяльності.

Низка дипломатів та чиновників ЄС побоюються, що пропозиція посланця президента США Стіва Віткоффа зруйнує шанси на узгодження пропозиції про росактиви між державами Євросоюзу. Європейські лідери сподівалися завершити угоду про "репараційний кредит" наступного місяця.

Колишній французький чиновник сказав, що ідея Віткоффа, "звичайно, скандальна".

Один високопосадовець ЄС у розмові з Politico зневажливо відреагував на американську пропозицію, сказавши, що Трамп не має повноважень розморожувати активи, що розташовані в Європі.

Інший посадовець ЄС сказав, що "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра".

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План США

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