У ЄС обурені пунктами "мирного плану" США щодо використання росактивів, - Politico
Європейські дипломати та чиновники з обуренням реагують на пропозиції "мирного плану" США щодо використання росактивів. У ЄС вважають, що пропозиції США можуть підірвати переговори, які Євросоюз веде щодо використання цих активів для позики Україні.
Про це пише видання Politico з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Обурення в ЄС
Видання зазначає, що переговори в Брюсселі щодо використання росактивів зараз перебувають на "надзвичайно делікатному етапі" доопрацювання юридичного тексту, який дозволить використовувати заморожені кошти для надання позики Україні.
Однак новий "мирний план" США із 28 пунктів містить конкуруючу ідею використання цих же активів для відновлення України під американським керівництвом, за якого США отримають 50% прибутку від цієї діяльності.
Низка дипломатів та чиновників ЄС побоюються, що пропозиція посланця президента США Стіва Віткоффа зруйнує шанси на узгодження пропозиції про росактиви між державами Євросоюзу. Європейські лідери сподівалися завершити угоду про "репараційний кредит" наступного місяця.
Колишній французький чиновник сказав, що ідея Віткоффа, "звичайно, скандальна".
Один високопосадовець ЄС у розмові з Politico зневажливо відреагував на американську пропозицію, сказавши, що Трамп не має повноважень розморожувати активи, що розташовані в Європі.
Інший посадовець ЄС сказав, що "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра".
План США
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
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ліліпут завжди веде війну із-за грошей - "деньгіделатьнадо - курочкапозернишку"
Україна захищається щоби вижити.
Рецепт непоразки України один - у війні ліліпут не повине отримати жодної вигоди - а лише убитки.
Не купується Україна - олігархи купуються, але цього мало.
Про що з тобою стерильним балакати? Ніпрощо.
В Українців є вибір або мати шанс боротися за свою свободу, або померти в ліліпутінських крематоріях.
В любому випадку - це буде до останньої краплі крові.
Наївно думати що ліліпут буде роздавати пряники свідкам своїх злочинів.
Абхазія - це невизнана держава і її росія не включила до себе...
Санкцій та позовів із за Абхазії до росії немає.
Йому це достатньо.
Але думаю, знищення грузинів для нього це питання часу - він поки зайнятий виживанням та війною з Україною.
... це залежить від настрою маньяка ліліпута - з якої він ноги встав з аквадіскотєки в Геленжіку.
Я ж тобі пишу - грузинів він поки не спалив, але це не точно що так буде і далі...
Тих же чеченців за словами кадирова - ліліпут спалив 100 000...
Зрозумів нє?
..., або коли марія шеломова послала владіміра старшого нах ще в лєнінграді на корм голодующім...
Україна не купується бо ліліпут не зміг її купити.
Що ще?
рудий хай розлабиться
.
https://www.facebook.com/lesya.holoyad/?locale=uk_UA
.
Треба допомагати, щоб до вас вона не дійшла,принаймні у гібридному варіанті.
Але припинити війну можуть лише Штати і це вже публічно всі говорять, питання лише в пунктах.
не всосали урок?
ніколи ні на кого нe полаягайся - озброюйся,
а то завжди є можливість,
шо черговий доня прийде і почне діктувати свої умови,
а ти шморг по карманах, а піздалєта нема...
«План Трампа» з 28 пунктів - лайтова компіляція та навмисний вкид «хотєлок» москви та Венса-Уіткоффа. З прицілом на подальший розвиток подій у руслі «рай від пекла» або «продай козу». Він по низці пунктів не співпадає з пропозиціями, які привіз до Києва Дрисколл.
Справжній план (а він дійсно існує у пілотному варіанті) Рубіо, починаючи з завтрашнього дня, має намір обговорювати з європейцями - це те, чому найбільше пручалась Москва.
Європейці нас здавати не налаштовані. Хоча останні події в Україні їх дуже напружують, і пояснювати виборцям необхідність подальшої допомоги Києву європейським лідерам тепер буде набагато складніше.
Трампу припікає, і дедлайн підписання рамкової угоди про припинення вогню він дійсно поставив - але не Thanksgiving Day, як стверджують ЗМІ, а Christmas. Путін про це знає. І знає, який буде батіг, і який буде пряник. Тиск на Київ теж чиниться, і він значно посилився після початку Міндічгейту.
ну грайте далі в цю гру...
яку навіть і не питає ніхто,
а виставляють їй умови - велика заслуга зелених мародерів.
як не крути, а 2019й і 73 веселих довбогарїв таки ввійдуть в історію України.
Трампон дає українцям "мирний план" і лякає холодною зимою як *****.
Вгадайте з двох раз кому більше вдячні тупорилі хохлодауни?
Не бійтеся ...смердячого грязного . Тріперного .руZZкаго ***...
кінчений трампон ПОСТІЙНО БРЕШЕ, що сша ніби-то втратили 300 млрд. доларів "допомагаючи" Україні. Хоча в реальності там і 100 млрд. не набереться, і ще й всі гроші пішли пєндоським виробникам зброї, а Україні поставили тільки старі залишки зі складів.
Висновок: пєндоси хочуть вкрасти кацапські 300 млрд!
третина ТРИЛЬЙОНА доларів, це вам не хухри-мухри....