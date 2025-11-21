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Новини Мирний план США Використання заморожених активів РФ
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У ЄС обурені пунктами "мирного плану" США щодо використання росактивів, - Politico

У ЄС виникло обурення щодо положень "мирного плану" США про конфіскацію або використання російських коштів

Європейські дипломати та чиновники з обуренням реагують на пропозиції "мирного плану" США щодо використання росактивів. У ЄС вважають, що пропозиції США можуть підірвати переговори, які Євросоюз веде щодо використання цих активів для позики Україні. 

Про це пише видання Politico з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

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Обурення в ЄС 

Видання зазначає, що переговори в Брюсселі щодо використання росактивів зараз перебувають на "надзвичайно делікатному етапі" доопрацювання юридичного тексту, який дозволить використовувати заморожені кошти для надання позики Україні.

Однак новий "мирний план" США із 28 пунктів містить конкуруючу ідею використання цих же активів для відновлення України під американським керівництвом, за якого США отримають 50% прибутку від цієї діяльності.

Низка дипломатів та чиновників ЄС побоюються, що пропозиція посланця президента США Стіва Віткоффа зруйнує шанси на узгодження пропозиції про росактиви між державами Євросоюзу. Європейські лідери сподівалися завершити угоду про "репараційний кредит" наступного місяця.

Колишній французький чиновник сказав, що ідея Віткоффа, "звичайно, скандальна".

Один високопосадовець ЄС у розмові з Politico зневажливо відреагував на американську пропозицію, сказавши, що Трамп не має повноважень розморожувати активи, що розташовані в Європі.

Інший посадовець ЄС сказав, що "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра".

Читайте також: Німеччина шукає шляхи використання заморожених активів РФ для підтримки України

План США

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Автор: 

США (26685) Євросоюз (15184) заморожені активи (877) Віткофф Стів (315)
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Топ коментарі
+14
Трамп типовий барига що дорвався до політики.
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21.11.2025 21:02 Відповісти
+12
Боротьба США з європою за російське бабло ще попереду.
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21.11.2025 21:08 Відповісти
+11
50% трампону - все інше уже і не так важливо...
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21.11.2025 20:57 Відповісти
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Щодо психіатра дотепно! Решта так само.
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21.11.2025 20:56 Відповісти
Після того як США почали продавати свою зброю для України, всі спільні проекти з США можна згортати як і спільний фонд відбудови, в ньому вже немає сенсу. Тепер тільки комерційні відносини, за гроші. Партнери платять, США постачає зброю! Тепер ніяких спільних прибутків і ніякого спільного управління ресурсами!
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22.11.2025 11:11 Відповісти
50% трампону - все інше уже і не так важливо...
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21.11.2025 20:57 Відповісти
как всегда срач из-за бабок причем даже не западных
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21.11.2025 20:58 Відповісти
Ця війна із-за бабок.
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21.11.2025 21:02 Відповісти
Ти щойно Відкрив Америку
ліліпут завжди веде війну із-за грошей - "деньгіделатьнадо - курочкапозернишку"
Україна захищається щоби вижити.
Рецепт непоразки України один - у війні ліліпут не повине отримати жодної вигоди - а лише убитки.
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21.11.2025 21:06 Відповісти
які гроші?!?! якби він воював заради грошей, він би вже давно зрозумів, що дешевше Україну буде купити, ніж спалювати на цю війну сотні млрд доларів і отримати руїни українських міст.
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21.11.2025 21:24 Відповісти
бо воне дуже жадне
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21.11.2025 21:29 Відповісти
для нього найголовніше влада! а гроші це вторинне. буде влада - будуть гроші. а в 2013 і в 2021 році було різке зниження рейтинга пуйла. от він і підіймав його як міг
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21.11.2025 21:31 Відповісти
Хлопче ти історію України з 2000 року знаєш? Чи щойно родився...
Не купується Україна - олігархи купуються, але цього мало.
Про що з тобою стерильним балакати? Ніпрощо.
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21.11.2025 21:32 Відповісти
Викинь дурь з голови - ніхто на ганебне не піде.
В Українців є вибір або мати шанс боротися за свою свободу, або померти в ліліпутінських крематоріях.
В любому випадку - це буде до останньої краплі крові.
Наївно думати що ліліпут буде роздавати пряники свідкам своїх злочинів.
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21.11.2025 21:47 Відповісти
Для чого? Вони з ним не вооють навіть більше - лижуть дупу і Міха Саакашвіллі мордують голодом.
Абхазія - це невизнана держава і її росія не включила до себе...
Санкцій та позовів із за Абхазії до росії немає.
Йому це достатньо.
Але думаю, знищення грузинів для нього це питання часу - він поки зайнятий виживанням та війною з Україною.
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21.11.2025 22:18 Відповісти
тобто можна просто лизати дупу кому треба і будеш живим? ну ось як все просто, а ти кажеш, що прям всіх візьмуть і спалять
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21.11.2025 22:21 Відповісти
Ну Донбас лизав дупу пуйлу - а він взяв бомбами і всіх спалив...
... це залежить від настрою маньяка ліліпута - з якої він ноги встав з аквадіскотєки в Геленжіку.
Я ж тобі пишу - грузинів він поки не спалив, але це не точно що так буде і далі...
Тих же чеченців за словами кадирова - ліліпут спалив 100 000...
Зрозумів нє?
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21.11.2025 22:34 Відповісти
сотні тисяч чеченців ліліпут спалив під час війни. після війни він нікого не палив. те саме і з донбасом. без війни не було б спалених донбасівців
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21.11.2025 22:39 Відповісти
Люди не загинули, коли б ліліпутін би засох на трусах у спірідона путіна, коли той накладав картошку лєніну в горках...
..., або коли марія шеломова послала владіміра старшого нах ще в лєнінграді на корм голодующім...
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21.11.2025 22:44 Відповісти
з цим згоден
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21.11.2025 22:46 Відповісти
Ти притомний?
Україна не купується бо ліліпут не зміг її купити.
Що ще?
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21.11.2025 21:45 Відповісти
Зовсім тупий?
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21.11.2025 21:06 Відповісти
Ти, дуже вумний, я бачу.
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21.11.2025 21:10 Відповісти
Всі аійни - через бабло. Навіть т.зв. "релігійні".
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21.11.2025 21:20 Відповісти
Поки європа колективно чухала сраки -Фредович лічно вирішив усе за них
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21.11.2025 21:17 Відповісти
Трамп типовий барига що дорвався до політики.
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21.11.2025 21:02 Відповісти
По ходу пуйло выслало Трампу план и тот его полностью скурил.
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21.11.2025 21:03 Відповісти
Трамп устроил очередное шоу развлекается престарелый дегенерат, в тюряге будет о чём вспомнить... ну ни считая развратных действий с несовершеннолетними...
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21.11.2025 21:07 Відповісти
Боротьба США з європою за російське бабло ще попереду.
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21.11.2025 21:08 Відповісти
яка боротьба ? ті гроші, які зберігаються в Бельгії, належать Європі

рудий хай розлабиться

.
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22.11.2025 01:29 Відповісти
Рудий за це гроши европу в бараний рог свернет.
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22.11.2025 12:39 Відповісти
Коли Бельгія вимагала гарантій, що юридична, фінансова відповідальність за використання цих коштів повинна бути на всіх країнах, ці європейські дипломати чомусь не поспішали вірушувати це питання, були тількі пусті балачки і перекладання відповідальності один на одного...
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21.11.2025 21:10 Відповісти
Без кацапа віталія там не розберуться
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21.11.2025 21:25 Відповісти
бо їм потрібно щоб в Україні війна не припинялася
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21.11.2025 21:51 Відповісти
Ми, громадяни України - також обурені; і дуже хочемо, щоб нас почули у всіх країнах по берегах Атлантичного океану.
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21.11.2025 21:13 Відповісти
В Тернополі в головах ЖАХ :https://tepravda.te.ua/radnyczya-golovy-ternopilskoyi-oda-nazvala-protesty-proty-spravy-mindicha-groyu-voroga/
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21.11.2025 21:17 Відповісти
ця радниця голови Тернопільської обласної державної адміністрації В'ячеслава Негоди Леся Голояд ще та........ !

https://www.facebook.com/lesya.holoyad/?locale=uk_UA

.
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22.11.2025 01:44 Відповісти
Обурюватись мало.
Треба допомагати, щоб до вас вона не дійшла,принаймні у гібридному варіанті.
Але припинити війну можуть лише Штати і це вже публічно всі говорять, питання лише в пунктах.
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21.11.2025 21:17 Відповісти
Штати трампа війну НЕ припинять
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22.11.2025 01:46 Відповісти
А у ОПі не обурюються - там бабло із інших "джерел" викачують...
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21.11.2025 21:19 Відповісти
так а остальні пункти їх влаштовують?
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21.11.2025 21:20 Відповісти
ото і ж обурюйтесь далі.
не всосали урок?
ніколи ні на кого нe полаягайся - озброюйся,
а то завжди є можливість,
шо черговий доня прийде і почне діктувати свої умови,
а ти шморг по карманах, а піздалєта нема...
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21.11.2025 21:23 Відповісти
Ну так а че, меморандумом подтерлись, можно же было слиться в экстазе с рашкой и потом совместной армией поделить Польшу сначала с Германией, а потом и саму Германию, а там аппетиты могут вырасти. Нужно же исправить "самую большую геополитическую катастрофу" 20-го века", так ведь? И почему вы думаете, что после того, как американские солдаты вдруг не поедут защищать страны НАТО в Европу согласно 5-й статье устава, потому что "никто никому ничего не должен", дальше с интересами США хоть кто-то бв Мире удет считаться? Переориентируются на Китай, все как Трамп и хотел.
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22.11.2025 00:13 Відповісти
набір слів без ніякого смислу...
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22.11.2025 00:15 Відповісти
https://t.me/Oll_Sharp/22806 Олег Шарп:
«План Трампа» з 28 пунктів - лайтова компіляція та навмисний вкид «хотєлок» москви та Венса-Уіткоффа. З прицілом на подальший розвиток подій у руслі «рай від пекла» або «продай козу». Він по низці пунктів не співпадає з пропозиціями, які привіз до Києва Дрисколл.
Справжній план (а він дійсно існує у пілотному варіанті) Рубіо, починаючи з завтрашнього дня, має намір обговорювати з європейцями - це те, чому найбільше пручалась Москва.
Європейці нас здавати не налаштовані. Хоча останні події в Україні їх дуже напружують, і пояснювати виборцям необхідність подальшої допомоги Києву європейським лідерам тепер буде набагато складніше.
Трампу припікає, і дедлайн підписання рамкової угоди про припинення вогню він дійсно поставив - але не Thanksgiving Day, як стверджують ЗМІ, а Christmas. Путін про це знає. І знає, який буде батіг, і який буде пряник. Тиск на Київ теж чиниться, і він значно посилився після початку Міндічгейту.
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21.11.2025 21:24 Відповісти
Зайве підтвердження де той план писали!
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21.11.2025 21:29 Відповісти
"надзвичайно делікатному етапі" - гра слів як то "потужно" і "незламно"
ну грайте далі в цю гру...
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21.11.2025 21:34 Відповісти
в цьому пісочніку Україна іграшка,
яку навіть і не питає ніхто,
а виставляють їй умови - велика заслуга зелених мародерів.
як не крути, а 2019й і 73 веселих довбогарїв таки ввійдуть в історію України.
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21.11.2025 21:40 Відповісти
Просто в ***** є фотки від Єпштейна))А на тих фотках,так кажуть злі язики ,вже не зовсім юні Трамонич в Кліртора бере,чи навпаки)))неважливо,бо два учасники такого дійства як мінімум можуть називатися бісексуалами)))
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21.11.2025 21:51 Відповісти
І це справедливо. США зраджують їх усіх, укладаючи угоду з агресором і змушуючи Україну прийняти ******* Мюнхенську угоду. Якщо Європа не скаже Трампу йти до біса, їх усіх, одного за одним, продадуть з аукціону Росії/Китаю.
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21.11.2025 21:55 Відповісти
Обурені й стурбовані.
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21.11.2025 22:18 Відповісти
Оп, вот и заковыка. Тепепь отложим обсуждение на месяцок другой. А вы пока потужно воюйте ребятки!
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21.11.2025 22:41 Відповісти
Європа дає українцям зброю (безкоштовно) і гроші.
Трампон дає українцям "мирний план" і лякає холодною зимою як *****.

Вгадайте з двох раз кому більше вдячні тупорилі хохлодауни?
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21.11.2025 23:27 Відповісти
До рабина віткоффу треба, до рабина. І в кагал ізраїльський. Бо крім бабла мізки ні нащо не придатні.
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21.11.2025 22:56 Відповісти
Ось що буває коли тягнеш кота за яйця. У вас було скільки років. Тепер залишається лише "обурюватися"
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21.11.2025 23:30 Відповісти
Низка дипломатів та чиновників ЄС побоюються ...
Не бійтеся ...смердячого грязного . Тріперного .руZZкаго ***...
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22.11.2025 00:51 Відповісти
Їм там всім треба у дурку. Мало того, шо штати розвалюють, так ше й ініціюють 3-тю світову
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22.11.2025 05:03 Відповісти
все сходиться: європейці заморозили майже 300 млрд. валюти кацапів (всякі фунти, євро, долари).
кінчений трампон ПОСТІЙНО БРЕШЕ, що сша ніби-то втратили 300 млрд. доларів "допомагаючи" Україні. Хоча в реальності там і 100 млрд. не набереться, і ще й всі гроші пішли пєндоським виробникам зброї, а Україні поставили тільки старі залишки зі складів.

Висновок: пєндоси хочуть вкрасти кацапські 300 млрд!
третина ТРИЛЬЙОНА доларів, це вам не хухри-мухри....
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22.11.2025 10:15 Відповісти
 
 