Німеччина шукає шляхи використання заморожених активів РФ для підтримки України

Німеччина разом із партнерами продовжує шукати механізми використання заморожених активів РФ для фінансування позик Україні, що може посилити тиск на Путіна щодо переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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Він наголосив, що питання використання російських заморожених активів активно обговорюється в Європейській раді. І на наступному засіданні воно також буде на порядку денному. Мерц наголосив, що особисто обговорює це "майже з усіма главами держав та урядів Європейського Союзу".

"Ми вважаємо, що повинні це зробити, але ще потрібно декого переконати. Я завжди казав, що розумію застереження та занепокоєння бельгійського уряду. Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Ми також намагаємося надати спільні гарантії, щоб ці активи могли бути реально використані. Ми не хочемо їх конфіскувати; ми хочемо використовувати їх як заставу для кредиту, і цей кредит міг би забезпечити Україну достатньою кількістю матеріалів та зброї на тривалий час", - сказав канцлер ФРН.

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Угода може бути досягнута 18 грудня

Мерц заявив, що сподівається на досягнення спільного рішення щодо використання заморожених російських активів уже 18 грудня, коли Європейська рада збереться на своє фінальне засідання цього року.

Політик наголосив, що ухвалення відповідної угоди стане важливим кроком у формуванні єдиної європейської позиції.

Мерц підкреслив, що використання російських активів може стати найпотужнішим інструментом, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів і наблизити завершення війни. За його словами, Європа очікує, що Україна й надалі залишатиметься надійним партнером в спільних рішеннях та реформах.

Боротьба з корупцією - ключова умова для України

Окремо Мерц наголосив на необхідності неперервної боротьби з корупцією в Україні, назвавши це ключовою умовою для подальшого прогресу держави, зокрема на шляху до членства в ЄС.

Політик також зазначив, що двічі говорив про ці вимоги Президенту Володимиру Зеленському: один раз під час особистої зустрічі, а також у недавній телефонній розмові.

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