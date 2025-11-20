РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
212 7

Германия ищет пути использования замороженных активов РФ для поддержки Украины

Мерц: активы РФ могут профинансировать помощь Украине и заставить Путина к переговорам

Германия вместе с партнерами продолжает искать механизмы использования замороженных активов РФ для финансирования займов Украине, что может усилить давление на Путина в отношении переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что вопрос использования российских замороженных активов активно обсуждается в Европейском совете. И на следующем заседании он также будет на повестке дня. Мерц подчеркнул, что лично обсуждает это "почти со всеми главами государств и правительств Европейского Союза".

"Мы считаем, что должны это сделать, но еще нужно некоторых убедить. Я всегда говорил, что понимаю оговорки и опасения бельгийского правительства. Мы пытаемся решить эти проблемы. Мы также пытаемся предоставить совместные гарантии, чтобы эти активы могли быть реально использованы. Мы не хотим их конфисковать; мы хотим использовать их в качестве залога для кредита, и этот кредит мог бы обеспечить Украину достаточным количеством материалов и оружия на длительное время", - сказал канцлер ФРГ.

Соглашение может быть достигнуто 18 декабря

Мерц заявил, что надеется на достижение совместного решения по использованию замороженных российских активов уже 18 декабря, когда Европейский совет соберется на свое финальное заседание в этом году.

Политик подчеркнул, что принятие соответствующего соглашения станет важным шагом в формировании единой европейской позиции.

Мерц подчеркнул, что использование российских активов может стать мощнейшим инструментом, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров и приблизить завершение войны. По его словам, Европа ожидает, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером в совместных решениях и реформах.

Борьба с коррупцией - ключевое условие для Украины

Отдельно Мерц подчеркнул необходимость непрерывной борьбы с коррупцией в Украине, назвав это ключевым условием для дальнейшего прогресса государства, в частности на пути к членству в ЕС.

Политик также отметил, что дважды говорил об этих требованиях Президенту Владимиру Зеленскому: один раз во время личной встречи, а также в недавнем телефонном разговоре.

Европа (2137) Совет Европы (726) замороженные активы (412) Фридрих Мерц (277)
Можна купити на всі гроші таурусів з томагавками і забомбити все нах.

Шуткую, це було б не по плану)
20.11.2025 12:05 Ответить
🇩🇪 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає далекобійні ракетні системи для боротьби з російськими окупантами.
20.11.2025 12:08 Ответить
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає далекобійні ракетні системи для боротьби з російськими окупантами. Про це повідомляє інформаційне агентство https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-says-ukraine-to-get-long-range-missiles/3748327# Anadolu (https://militarnyi.com/uk/news/kantsler-nimechchyny-zayavyv-shho-********-otrymaye-dalekobijni-rakety/).

Водночас політик відмовився надати деталі про їх кількість та терміни постачання.

«Протягом місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проектів щодо далекобійного вогню, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами зброї», - сказав Мерц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Берліні.

Мерц відмовився відповідати на запитання про попереднє небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети Taurus, назвавши цей підхід тактикою посилення тиску на Росію.
20.11.2025 12:12 Ответить
Оно еще до выборов заявляло что даст таурусы, а теперь ему мешают молодые белые украинцы в Германии, потому что не помирают за европку на фронте чтобы выиграть время для будущего конфликта. Лицемерию нет границ
20.11.2025 13:01 Ответить
Вони їх шукають так же як зеленський перемовин-головне процес а не результат
20.11.2025 12:21 Ответить
Бла бла бла бла.. Бла бла бла.. Бла бла... Бла
20.11.2025 12:59 Ответить
 
 