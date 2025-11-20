Германия ищет пути использования замороженных активов РФ для поддержки Украины

Германия вместе с партнерами продолжает искать механизмы использования замороженных активов РФ для финансирования займов Украине, что может усилить давление на Путина в отношении переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что вопрос использования российских замороженных активов активно обсуждается в Европейском совете. И на следующем заседании он также будет на повестке дня. Мерц подчеркнул, что лично обсуждает это "почти со всеми главами государств и правительств Европейского Союза".

"Мы считаем, что должны это сделать, но еще нужно некоторых убедить. Я всегда говорил, что понимаю оговорки и опасения бельгийского правительства. Мы пытаемся решить эти проблемы. Мы также пытаемся предоставить совместные гарантии, чтобы эти активы могли быть реально использованы. Мы не хотим их конфисковать; мы хотим использовать их в качестве залога для кредита, и этот кредит мог бы обеспечить Украину достаточным количеством материалов и оружия на длительное время", - сказал канцлер ФРГ.

Соглашение может быть достигнуто 18 декабря

Мерц заявил, что надеется на достижение совместного решения по использованию замороженных российских активов уже 18 декабря, когда Европейский совет соберется на свое финальное заседание в этом году.

Политик подчеркнул, что принятие соответствующего соглашения станет важным шагом в формировании единой европейской позиции.

Мерц подчеркнул, что использование российских активов может стать мощнейшим инструментом, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров и приблизить завершение войны. По его словам, Европа ожидает, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером в совместных решениях и реформах.

Борьба с коррупцией - ключевое условие для Украины

Отдельно Мерц подчеркнул необходимость непрерывной борьбы с коррупцией в Украине, назвав это ключевым условием для дальнейшего прогресса государства, в частности на пути к членству в ЕС.

Политик также отметил, что дважды говорил об этих требованиях Президенту Владимиру Зеленскому: один раз во время личной встречи, а также в недавнем телефонном разговоре.

