В ЕС возмущены пунктами "мирного плана" США по использованию российских активов, - Politico
Европейские дипломаты и чиновники с возмущением реагируют на предложения "мирного плана" США по использованию росактивов. В ЕС считают, что предложения США могут подорвать переговоры, которые Евросоюз ведет по использованию этих активов для займа Украине.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Возмущение в ЕС
Издание отмечает, что переговоры в Брюсселе по использованию российских активов сейчас находятся на "чрезвычайно деликатном этапе" доработки юридического текста, который позволит использовать замороженные средства для предоставления займа Украине.
Однако новый "мирный план" США из 28 пунктов содержит конкурирующую идею использования этих же активов для восстановления Украины под американским руководством, при котором США получат 50% прибыли от этой деятельности.
Ряд дипломатов и чиновников ЕС опасаются, что предложение посланника президента США Стива Уиткоффа разрушит шансы на согласование предложения о российских активах между государствами Евросоюза. Европейские лидеры надеялись завершить соглашение о "репарационном кредите" в следующем месяце.
Бывший французский чиновник сказал, что идея Уиткоффа "конечно, скандальна".
Один высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Politico пренебрежительно отреагировал на американское предложение, сказав, что Трамп не имеет полномочий размораживать активы, расположенные в Европе.
Другой чиновник ЕС сказал, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру".
План США относительно Украины
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ліліпут завжди веде війну із-за грошей - "деньгіделатьнадо - курочкапозернишку"
Україна захищається щоби вижити.
Рецепт непоразки України один - у війні ліліпут не повине отримати жодної вигоди - а лише убитки.
Не купується Україна - олігархи купуються, але цього мало.
Про що з тобою стерильним балакати? Ніпрощо.
В Українців є вибір або мати шанс боротися за свою свободу, або померти в ліліпутінських крематоріях.
В любому випадку - це буде до останньої краплі крові.
Наївно думати що ліліпут буде роздавати пряники свідкам своїх злочинів.
Абхазія - це невизнана держава і її росія не включила до себе...
Санкцій та позовів із за Абхазії до росії немає.
Йому це достатньо.
Але думаю, знищення грузинів для нього це питання часу - він поки зайнятий виживанням та війною з Україною.
... це залежить від настрою маньяка ліліпута - з якої він ноги встав з аквадіскотєки в Геленжіку.
Я ж тобі пишу - грузинів він поки не спалив, але це не точно що так буде і далі...
Тих же чеченців за словами кадирова - ліліпут спалив 100 000...
Зрозумів нє?
Україна не купується бо ліліпут не зміг її купити.
Що ще?
Треба допомагати, щоб до вас вона не дійшла,принаймні у гібридному варіанті.
Але припинити війну можуть лише Штати і це вже публічно всі говорять, питання лише в пунктах.
не всосали урок?
ніколи ні на кого нe полаягайся - озброюйся,
а то завжди є можливість,
шо черговий доня прийде і почне діктувати свої умови,
а ти шморг по карманах, а піздалєта нема...
«План Трампа» з 28 пунктів - лайтова компіляція та навмисний вкид «хотєлок» москви та Венса-Уіткоффа. З прицілом на подальший розвиток подій у руслі «рай від пекла» або «продай козу». Він по низці пунктів не співпадає з пропозиціями, які привіз до Києва Дрисколл.
Справжній план (а він дійсно існує у пілотному варіанті) Рубіо, починаючи з завтрашнього дня, має намір обговорювати з європейцями - це те, чому найбільше пручалась Москва.
Європейці нас здавати не налаштовані. Хоча останні події в Україні їх дуже напружують, і пояснювати виборцям необхідність подальшої допомоги Києву європейським лідерам тепер буде набагато складніше.
Трампу припікає, і дедлайн підписання рамкової угоди про припинення вогню він дійсно поставив - але не Thanksgiving Day, як стверджують ЗМІ, а Christmas. Путін про це знає. І знає, який буде батіг, і який буде пряник. Тиск на Київ теж чиниться, і він значно посилився після початку Міндічгейту.
ну грайте далі в цю гру...
яку навіть і не питає ніхто,
а виставляють їй умови - велика заслуга зелених мародерів.
як не крути, а 2019й і 73 веселих довбогарїв таки ввійдуть в історію України.