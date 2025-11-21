В ЕС возмущены пунктами "мирного плана" США по использованию российских активов, - Politico

Европейские дипломаты и чиновники с возмущением реагируют на предложения "мирного плана" США по использованию росактивов. В ЕС считают, что предложения США могут подорвать переговоры, которые Евросоюз ведет по использованию этих активов для займа Украине.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Возмущение в ЕС

Издание отмечает, что переговоры в Брюсселе по использованию российских активов сейчас находятся на "чрезвычайно деликатном этапе" доработки юридического текста, который позволит использовать замороженные средства для предоставления займа Украине.

Однако новый "мирный план" США из 28 пунктов содержит конкурирующую идею использования этих же активов для восстановления Украины под американским руководством, при котором США получат 50% прибыли от этой деятельности.

Ряд дипломатов и чиновников ЕС опасаются, что предложение посланника президента США Стива Уиткоффа разрушит шансы на согласование предложения о российских активах между государствами Евросоюза. Европейские лидеры надеялись завершить соглашение о "репарационном кредите" в следующем месяце.

Бывший французский чиновник сказал, что идея Уиткоффа "конечно, скандальна".

Один высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Politico пренебрежительно отреагировал на американское предложение, сказав, что Трамп не имеет полномочий размораживать активы, расположенные в Европе.

Другой чиновник ЕС сказал, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру".

Читайте также: Германия ищет пути использования замороженных активов РФ для поддержки Украины

План США относительно Украины

Читайте также: Будрис о задержках с финансированием Украины: Время играет на руку РФ, мы должны лишить ее этого сценария