4 232

В ЕС возмущены пунктами "мирного плана" США по использованию российских активов, - Politico

В ЕС возникло возмущение по поводу положений "мирного плана" США о конфискации или использовании российских средств

Европейские дипломаты и чиновники с возмущением реагируют на предложения "мирного плана" США по использованию росактивов. В ЕС считают, что предложения США могут подорвать переговоры, которые Евросоюз ведет по использованию этих активов для займа Украине.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Возмущение в ЕС

Издание отмечает, что переговоры в Брюсселе по использованию российских активов сейчас находятся на "чрезвычайно деликатном этапе" доработки юридического текста, который позволит использовать замороженные средства для предоставления займа Украине.

Однако новый "мирный план" США из 28 пунктов содержит конкурирующую идею использования этих же активов для восстановления Украины под американским руководством, при котором США получат 50% прибыли от этой деятельности.

Ряд дипломатов и чиновников ЕС опасаются, что предложение посланника президента США Стива Уиткоффа разрушит шансы на согласование предложения о российских активах между государствами Евросоюза. Европейские лидеры надеялись завершить соглашение о "репарационном кредите" в следующем месяце.

Бывший французский чиновник сказал, что идея Уиткоффа "конечно, скандальна".

Один высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Politico пренебрежительно отреагировал на американское предложение, сказав, что Трамп не имеет полномочий размораживать активы, расположенные в Европе.

Другой чиновник ЕС сказал, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру".

Читайте также: Германия ищет пути использования замороженных активов РФ для поддержки Украины

План США относительно Украины

  • Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
  • СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
  • Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
  • Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.

Читайте также: Будрис о задержках с финансированием Украины: Время играет на руку РФ, мы должны лишить ее этого сценария

Автор: 

США (28310) Евросоюз (17839) замороженные активы (413) Стив Уиткофф (164)
Топ комментарии
Щодо психіатра дотепно! Решта так само.
21.11.2025 20:56 Ответить
50% трампону - все інше уже і не так важливо...
21.11.2025 20:57 Ответить
как всегда срач из-за бабок причем даже не западных
21.11.2025 20:58 Ответить
Ця війна із-за бабок.
21.11.2025 21:02 Ответить
Ти щойно Відкрив Америку
ліліпут завжди веде війну із-за грошей - "деньгіделатьнадо - курочкапозернишку"
Україна захищається щоби вижити.
Рецепт непоразки України один - у війні ліліпут не повине отримати жодної вигоди - а лише убитки.
21.11.2025 21:06 Ответить
які гроші?!?! якби він воював заради грошей, він би вже давно зрозумів, що дешевше Україну буде купити, ніж спалювати на цю війну сотні млрд доларів і отримати руїни українських міст.
21.11.2025 21:24 Ответить
бо воне дуже жадне
21.11.2025 21:29 Ответить
для нього найголовніше влада! а гроші це вторинне. буде влада - будуть гроші. а в 2013 і в 2021 році було різке зниження рейтинга пуйла. от він і підіймав його як міг
21.11.2025 21:31 Ответить
Хлопче ти історію України з 2000 року знаєш? Чи щойно родився...
Не купується Україна - олігархи купуються, але цього мало.
Про що з тобою стерильним балакати? Ніпрощо.
21.11.2025 21:32 Ответить
якщо цього мало, то чому Україна піде на ганебний мирний договір? чи ти вважаєш, що українці будуть воювати до останньої краплі крові?
21.11.2025 21:36 Ответить
Викинь дурь з голови - ніхто на ганебне не піде.
В Українців є вибір або мати шанс боротися за свою свободу, або померти в ліліпутінських крематоріях.
В любому випадку - це буде до останньої краплі крові.
Наївно думати що ліліпут буде роздавати пряники свідкам своїх злочинів.
21.11.2025 21:47 Ответить
грузинів вже всіх спалили в крематоріях?
21.11.2025 22:05 Ответить
Для чого? Вони з ним не вооють навіть більше - лижуть дупу і Міха Саакашвіллі мордують голодом.
Абхазія - це невизнана держава і її росія не включила до себе...
Санкцій та позовів із за Абхазії до росії немає.
Йому це достатньо.
Але думаю, знищення грузинів для нього це питання часу - він поки зайнятий виживанням та війною з Україною.
21.11.2025 22:18 Ответить
тобто можна просто лизати дупу кому треба і будеш живим? ну ось як все просто, а ти кажеш, що прям всіх візьмуть і спалять
21.11.2025 22:21 Ответить
Ну Донбас лизав дупу пуйлу - а він взяв бомбами і всіх спалив...
... це залежить від настрою маньяка ліліпута - з якої він ноги встав з аквадіскотєки в Геленжіку.
Я ж тобі пишу - грузинів він поки не спалив, але це не точно що так буде і далі...
Тих же чеченців за словами кадирова - ліліпут спалив 100 000...
Зрозумів нє?
21.11.2025 22:34 Ответить
якщо Україна не купується, то чому люди голосують за кіло гречки?
21.11.2025 21:38 Ответить
Ти притомний?
Україна не купується бо ліліпут не зміг її купити.
Що ще?
21.11.2025 21:45 Ответить
Зовсім тупий?
21.11.2025 21:06 Ответить
Ти, дуже вумний, я бачу.
21.11.2025 21:10 Ответить
Всі аійни - через бабло. Навіть т.зв. "релігійні".
21.11.2025 21:20 Ответить
Поки європа колективно чухала сраки -Фредович лічно вирішив усе за них
21.11.2025 21:17 Ответить
Трамп типовий барига що дорвався до політики.
21.11.2025 21:02 Ответить
По ходу пуйло выслало Трампу план и тот его полностью скурил.
21.11.2025 21:03 Ответить
Трамп устроил очередное шоу развлекается престарелый дегенерат, в тюряге будет о чём вспомнить... ну ни считая развратных действий с несовершеннолетними...
21.11.2025 21:07 Ответить
Боротьба США з європою за російське бабло ще попереду.
21.11.2025 21:08 Ответить
Коли Бельгія вимагала гарантій, що юридична, фінансова відповідальність за використання цих коштів повинна бути на всіх країнах, ці європейські дипломати чомусь не поспішали вірушувати це питання, були тількі пусті балачки і перекладання відповідальності один на одного...
21.11.2025 21:10 Ответить
Без кацапа віталія там не розберуться
21.11.2025 21:25 Ответить
бо їм потрібно щоб в Україні війна не припинялася
21.11.2025 21:51 Ответить
Ми, громадяни України - також обурені; і дуже хочемо, щоб нас почули у всіх країнах по берегах Атлантичного океану.
21.11.2025 21:13 Ответить
Не трєба скігліті, трєба брати трембіту і дудіти , і тоді пачують кожного .
21.11.2025 21:19 Ответить
В Тернополі в головах ЖАХ :https://tepravda.te.ua/radnyczya-golovy-ternopilskoyi-oda-nazvala-protesty-proty-spravy-mindicha-groyu-voroga/
21.11.2025 21:17 Ответить
Обурюватись мало.
Треба допомагати, щоб до вас вона не дійшла,принаймні у гібридному варіанті.
Але припинити війну можуть лише Штати і це вже публічно всі говорять, питання лише в пунктах.
21.11.2025 21:17 Ответить
А у ОПі не обурюються - там бабло із інших "джерел" викачують...
21.11.2025 21:19 Ответить
так а остальні пункти їх влаштовують?
21.11.2025 21:20 Ответить
ото і ж обурюйтесь далі.
не всосали урок?
ніколи ні на кого нe полаягайся - озброюйся,
а то завжди є можливість,
шо черговий доня прийде і почне діктувати свої умови,
а ти шморг по карманах, а піздалєта нема...
21.11.2025 21:23 Ответить
https://t.me/Oll_Sharp/22806 Олег Шарп:
«План Трампа» з 28 пунктів - лайтова компіляція та навмисний вкид «хотєлок» москви та Венса-Уіткоффа. З прицілом на подальший розвиток подій у руслі «рай від пекла» або «продай козу». Він по низці пунктів не співпадає з пропозиціями, які привіз до Києва Дрисколл.
Справжній план (а він дійсно існує у пілотному варіанті) Рубіо, починаючи з завтрашнього дня, має намір обговорювати з європейцями - це те, чому найбільше пручалась Москва.
Європейці нас здавати не налаштовані. Хоча останні події в Україні їх дуже напружують, і пояснювати виборцям необхідність подальшої допомоги Києву європейським лідерам тепер буде набагато складніше.
Трампу припікає, і дедлайн підписання рамкової угоди про припинення вогню він дійсно поставив - але не Thanksgiving Day, як стверджують ЗМІ, а Christmas. Путін про це знає. І знає, який буде батіг, і який буде пряник. Тиск на Київ теж чиниться, і він значно посилився після початку Міндічгейту.
21.11.2025 21:24 Ответить
Зайве підтвердження де той план писали!
21.11.2025 21:29 Ответить
"надзвичайно делікатному етапі" - гра слів як то "потужно" і "незламно"
ну грайте далі в цю гру...
21.11.2025 21:34 Ответить
в цьому пісочніку Україна іграшка,
яку навіть і не питає ніхто,
а виставляють їй умови - велика заслуга зелених мародерів.
як не крути, а 2019й і 73 веселих довбогарїв таки ввійдуть в історію України.
21.11.2025 21:40 Ответить
Просто в ***** є фотки від Єпштейна))А на тих фотках,так кажуть злі язики ,вже не зовсім юні Трамонич в Кліртора бере,чи навпаки)))неважливо,бо два учасники такого дійства як мінімум можуть називатися бісексуалами)))
21.11.2025 21:51 Ответить
І це справедливо. США зраджують їх усіх, укладаючи угоду з агресором і змушуючи Україну прийняти ******* Мюнхенську угоду. Якщо Європа не скаже Трампу йти до біса, їх усіх, одного за одним, продадуть з аукціону Росії/Китаю.
21.11.2025 21:55 Ответить
Обурені й стурбовані.
21.11.2025 22:18 Ответить
 
 