Европейские государства обсуждают предложения к "мирному плану" от США, - премьер Норвегии Стёре

Европейские государства обсуждают предложения к "мирному плану", который предлагают США.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в пятницу, 21 ноября, в интервью NRK, сообщает Цензор.НЕТ.

Европа готовит свое предложение

Он рассказал, что европейские страны, участвующие в саммите G20 в ЮАР, выступят с европейским предложением по "плану мира" Трампа для Украины.

"Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины", - сказал Стёре.

В то же время политик добавил, что мирная инициатива США все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.

"Эту возможность нужно использовать, но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято", - сказал премьер-министр Норвегии.

План США

