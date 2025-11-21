РУС
Европейские государства обсуждают предложения к "мирному плану" от США, - премьер Норвегии Стёре

Стьоре: Европейские государства обсуждают собственные предложения к "мирному плану" США

Европейские государства обсуждают предложения к "мирному плану", который предлагают США.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в пятницу, 21 ноября, в интервью NRK, сообщает Цензор.НЕТ.

Европа готовит свое предложение

Он рассказал, что европейские страны, участвующие в саммите G20 в ЮАР, выступят с европейским предложением по "плану мира" Трампа для Украины.

"Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины", - сказал Стёре.

В то же время политик добавил, что мирная инициатива США все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.

"Эту возможность нужно использовать, но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято", - сказал премьер-министр Норвегии.

Читайте также: Мерц обсудил с Трампом "мирный план" по урегулированию войны в Украине

План США

  • Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
  • СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
  • Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
  • Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.

Читайте также: В ЕС возмущены пунктами "мирного плана" США по использованию росактивов, - Politico

Норвегия Трамп Дональд Стёре Йонас Гар
Франція і Британія допомогла Пакистану отримати ЯО.
чому б їм не зробити яо для України . ? Ведь усі турбуються про війну в ЄС . ЯО В УКРАЇНІ - надійний захист ЄС
21.11.2025 22:33 Ответить
У Трампа есть свой план для нас, у ***** есть (что почти одно и то же ну да ладно). Европейцы предлагают что-то там свое. А наш потужнич что-то вообще предлагает? У нас есть какой-то план? Или он просто тупо читает что ему на стол кладут?
21.11.2025 22:38 Ответить
Трамп скаже, хай Потужний підітреться своїм планом. І шо ти йому зробиш?
21.11.2025 22:41 Ответить
Ще можна згадати "самміт миру", декілька десятків "договорів про гарантії безпеки"...

P.s. А взагалі: "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України(с)"
21.11.2025 23:22 Ответить
Терміново треба к Трампу відправити поважних лікарів, хай дадуть пігулки, і прокапають бідолаху, а то йому схоже стало зле..
21.11.2025 22:38 Ответить
21.11.2025 22:50 Ответить
 
 