Европейские государства обсуждают предложения к "мирному плану" от США, - премьер Норвегии Стёре
Европейские государства обсуждают предложения к "мирному плану", который предлагают США.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в пятницу, 21 ноября, в интервью NRK, сообщает Цензор.НЕТ.
Европа готовит свое предложение
Он рассказал, что европейские страны, участвующие в саммите G20 в ЮАР, выступят с европейским предложением по "плану мира" Трампа для Украины.
"Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины", - сказал Стёре.
В то же время политик добавил, что мирная инициатива США все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.
"Эту возможность нужно использовать, но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято", - сказал премьер-министр Норвегии.
План США
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
чому б їм не зробити яо для України . ? Ведь усі турбуються про війну в ЄС . ЯО В УКРАЇНІ - надійний захист ЄС
P.s. А взагалі: "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України(с)"