Трамп о мирном соглашении: Если Зеленский не согласится, США "ограничат поддержку Украины"
Президент США Дональд Трамп заявил, что США "сдержат свою поддержку Украины", если президент Владимир Зеленский отклонит мирный план США из 28 пунктов.
Об этом глава США заявил на брифинге с новоизбранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, разговаривал ли он с Зеленским о мирном плане для Украины из 28 пунктов, Трамп ответил:
"У нас есть план. То, что происходит, ужасно. Это война, которой никогда не должно было быть... Мы считаем, что у нас есть способ достичь мира. Он должен это одобрить".
На вопрос журналиста, что мирный план подвергся определенной критике, Трамп ответил:
"Если ему (Зеленскому, - ред.) не нравится это соглашение, то, знаете, они должны просто продолжать борьбу. Я думаю, вы знаете, что если он его не примет, то США сдержат свою поддержку Украины".
Кроме этого, Трамп упомянул о споре с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля этого года, когда сказал Зеленскому: "У вас нет карт".
"В какой-то момент ему придется что-то принять. Помните, не так давно в Овальном кабинете я сказал: "У вас нет для этого карт". Я унаследовал эту войну. Я думал, что он должен заключить соглашение год назад, два года назад", - сказал Трамп.
Дополняется...
Фінансування України також відразу відмінив, ще й гроші вимагав повернути які раніше давав Байден.
Єдине що може підісрати Україні, так це не надавати нам розвідінформацію з супутників США.
рудий му-дак головою хворий, забув, що зброю він нам не надає, а про-дає, а це, як кажуть в Одесі двє большиє разніци.
ВПК США може втратити мінімум десяток міліардів на продажу зброї в Україну - виборці респи рудому пригадають це.
100 млн. дол. на оновлення Петріотів та й усе, що США нам подарувала.
ЗСУ витримали, коли рудий шість місяців блокував допомогу Байдена і коли не вистачало елементарно снарядів.
зараз вистоїмо й подавно
хай йде в сраку до Дня Благоговєнія !
.
Чим це кінчилось?
Голодомором, ще більшими жертвами ніж на війні, мільйонами українців замореними голодом.
Ти спитав жителів Краматорська, Слов'янська, Дружківки, ітд... а чи хочуть вони, щоб їх передали рашистам разом з їх містами, згідно капітуляції яку нав'язують нам трамп та пуйло?
Україну врятувала допомога Байдена, а не рудої курви, яка весь час блокувала допомогу
ми втрачаємо те, чого ніколи НЕ мали - допомогу трампа.
.
з погрозами для Украіни + цим намагається примусити нас до
капітуляції !!
Руда дрянь , а не президент 😡