РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7754 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа
2 976 51

Трамп о мирном соглашении: Если Зеленский не согласится, США "ограничат поддержку Украины"

Президент США заявил, что экспорт РФ существенно снизился

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "сдержат свою поддержку Украины", если президент Владимир Зеленский отклонит мирный план США из 28 пунктов.

Об этом глава США заявил на брифинге с новоизбранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, разговаривал ли он с Зеленским о мирном плане для Украины из 28 пунктов, Трамп ответил:

"У нас есть план. То, что происходит, ужасно. Это война, которой никогда не должно было быть... Мы считаем, что у нас есть способ достичь мира. Он должен это одобрить".

На вопрос журналиста, что мирный план подвергся определенной критике, Трамп ответил:

"Если ему (Зеленскому, - ред.) не нравится это соглашение, то, знаете, они должны просто продолжать борьбу. Я думаю, вы знаете, что если он его не примет, то США сдержат свою поддержку Украины".

Кроме этого, Трамп упомянул о споре с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля этого года, когда сказал Зеленскому: "У вас нет карт".

"В какой-то момент ему придется что-то принять. Помните, не так давно в Овальном кабинете я сказал: "У вас нет для этого карт". Я унаследовал эту войну. Я думал, что он должен заключить соглашение год назад, два года назад", - сказал Трамп. 

Дополняется...

Автор: 

Зеленский Владимир (22666) США (28310) Трамп Дональд (7097)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Яку пiдтримку ?
показать весь комментарий
21.11.2025 23:44 Ответить
+6
По факту, Трамп, майже одразу, коли виграв вибори, зупинив майже всю допомогу Україні.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:49 Ответить
+5
Війна це жахливо! Але ти руде падло не кажеш, якщо росія не погодиться вивести війська з України і припинити агресію проти суверенної держави, то я введу такі санкції, що очі на лоба полізуть у пуйла. Ти руда тварина тиснеш на Україну, бо стопудово агент кремля.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трамп ,та з тебе маск скоро живцем шкуру здере ...приготуйся головний під* філ консерваторів ...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:43 Ответить
Яку пiдтримку ?
показать весь комментарий
21.11.2025 23:44 Ответить
Зброю не дає, з того часу , як вступив на пост президента США.
Фінансування України також відразу відмінив, ще й гроші вимагав повернути які раніше давав Байден.
Єдине що може підісрати Україні, так це не надавати нам розвідінформацію з супутників США.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:58 Ответить
та ніякої !
рудий му-дак головою хворий, забув, що зброю він нам не надає, а про-дає, а це, як кажуть в Одесі двє большиє разніци.
ВПК США може втратити мінімум десяток міліардів на продажу зброї в Україну - виборці респи рудому пригадають це.
100 млн. дол. на оновлення Петріотів та й усе, що США нам подарувала.
ЗСУ витримали, коли рудий шість місяців блокував допомогу Байдена і коли не вистачало елементарно снарядів.
зараз вистоїмо й подавно

хай йде в сраку до Дня Благоговєнія !

.
показать весь комментарий
22.11.2025 00:10 Ответить
Війна це жахливо! Але ти руде падло не кажеш, якщо росія не погодиться вивести війська з України і припинити агресію проти суверенної держави, то я введу такі санкції, що очі на лоба полізуть у пуйла. Ти руда тварина тиснеш на Україну, бо стопудово агент кремля.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:45 Ответить
Просто придурастий...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:48 Ответить
Ультиматум Хкйла через свого агента Краснова.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:49 Ответить
По факту, Трамп, майже одразу, коли виграв вибори, зупинив майже всю допомогу Україні.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:49 Ответить
І гадив з допомогою Україні ще при Байдені.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:51 Ответить
*****.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:49 Ответить
Коли вже здохне ця рашиська курва.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:50 Ответить
Пішов нах рижий мудак... чим ти нас підтримуєш?
показать весь комментарий
21.11.2025 23:50 Ответить
Боже,ну невже Америка не народила ще хоч одного Освальда?
показать весь комментарий
21.11.2025 23:50 Ответить
Я підтримую трампа. Впевнений якби зараз не вмішалося сша украна би повторила долю унр. Людина хоче попасти в рай і припинити вбивства 5т чоловік в тиждень. І правильно робить.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:50 Ответить
педофіли в рай не попадають.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:52 Ответить
І віддати Україну в якості колонії рашки?
показать весь комментарий
21.11.2025 23:52 Ответить
А є варіант утримати ті пару міст донбасу що залишилися? Темп втрати території збільшився вдвічі за листопад. Вони по любому дотиснуть донбас не жаліючи найманців. Але подумайте скільки тисяч життів буде врятовано. Знищується генофонд української нації. Я дуже хочу щоб це припинилося. Проведіть опитування як самим страшно прийняти рішення. Як народ вирішить так хай і буде.
показать весь комментарий
22.11.2025 00:03 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 00:04 Ответить
Але про здачу мова не йде. В україни є шанс зараз при підтримці респів. Подумайте чому байден заборонив давати винищувачі з дальним радаром і також заборонив швеції продавати літаки аеророзвідки щоб україна могла збивати літаки з кабами. Вони просто хотіли щоб україна стікала кровю без шансів перемогти. Всі військові в один голос кажуть що як тільки рашики замічають якусь багатоповерхівку або позицію- прилітає каб і будинок складається. Уявіть кількість жертів від такої війни. недавно один депутат проговорився що втрати 200тими україни більше 500т. Це значить поранених півтора мільйони. Тому необхідно скористатися трампом щоб досягти прийнятного миру для україни. Хіба вам не шкода тих солдатів що сотнями вмирають на фронті? Прийдут демократи то можна закриватись.
показать весь комментарий
22.11.2025 00:10 Ответить
ти чи бот-провокатор чи просто бовдур. Мир трампа-це нова війна за півроку-рік з набагато гірших умов для України ніж зараз.
показать весь комментарий
22.11.2025 00:13 Ответить
В 1920 році Україна припинила опір рашистам.
Чим це кінчилось?
Голодомором, ще більшими жертвами ніж на війні, мільйонами українців замореними голодом.
показать весь комментарий
22.11.2025 00:14 Ответить
В ноябре как обычно в среднем 10кв км , что ты несёшь? Ты видел 28 пунктов ? Отдача Донбасса это еще цветочки
показать весь комментарий
22.11.2025 00:07 Ответить
А чого це ти розпоряджаєшся долями людей?
Ти спитав жителів Краматорська, Слов'янська, Дружківки, ітд... а чи хочуть вони, щоб їх передали рашистам разом з їх містами, згідно капітуляції яку нав'язують нам трамп та пуйло?
показать весь комментарий
22.11.2025 00:12 Ответить
Ну да ) он спаситель Украины
показать весь комментарий
21.11.2025 23:56 Ответить
ботяра, ти переплутав Байдена та трампа!

Україну врятувала допомога Байдена, а не рудої курви, яка весь час блокувала допомогу

ми втрачаємо те, чого ніколи НЕ мали - допомогу трампа.

.
показать весь комментарий
22.11.2025 00:15 Ответить
"Містеру Фікс, у вас є план?"
показать весь комментарий
21.11.2025 23:51 Ответить
Пид... Трамп - иди на ....й!
показать весь комментарий
21.11.2025 23:52 Ответить
США це друг України якого ніколи не було. І це не тільки скотиняка Трамп.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:52 Ответить
Ну он особо ничего не скрывает и раньше не скрывал, вопрос в другом, что будет если прекратит поддержку. Плана Б как я понимаю ни у кого нет, кроме лозунгов? Это я конечно больше про Европу, с нашими миндичами и так все ясно.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:53 Ответить
Пво не будет и разведданных, а у него думаю рейтинг еще упадёт хотя ему все равно на него, ну и плюс даст демократам повод больше давить на респов
показать весь комментарий
21.11.2025 23:59 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 23:53 Ответить
Придется Европе засучить рукава…
показать весь комментарий
21.11.2025 23:55 Ответить
Раніше США рухали шахматними дошками у світовій залі. Зараз пішаками.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:57 Ответить
А що за підтримка, хтось знає ? Бо я лише в курсі, що сша продають зброю Європі за кеш, ну і дають Україні доступ до розвід даних. Якщо це забанять, штати втратять солідні гроші...яка в сраку підтримка, що трамп лякає?
показать весь комментарий
21.11.2025 23:57 Ответить
Про яку підтримку йдеться? США не надає нам зброю, а продає Європі яку вона для нас купує. Єдине чим допомагає США - ділиться розвідданими але ми пам'ятаємо що цей, трамп вже припиняв цю підтримку, після скандалу у Овальному кабінеті. Чи це важлива? Так але не настільки, щоб дарувати Україну ху...лу.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:57 Ответить
Трамп напялив собі "будьоновку" з розмашистим надписом mr. Krasnoff
показать весь комментарий
21.11.2025 23:57 Ответить
Правда сейчас пересмотрел оригинал видео и не нашел там такого где он говорил про то что сократи или прекратит поддержку. Типа нужно что-то подписать и прочую обычную косноязычнуб ересь, но такого не нашел я
показать весь комментарий
21.11.2025 23:58 Ответить
Понятно что прекратит , это считай его обидят если откажут от такого мирного плана
показать весь комментарий
22.11.2025 00:01 Ответить
Сенсу викогнувати бредятіну рудого дебіла все одно нема. Бо е такє лайно, як РФ, їм до жопи мирні угоди американського педофіла. Нокоплять танчиків та ракет і вперед.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:59 Ответить
А якщо погодиться, США нададуть йому політичний притулок?
показать весь комментарий
22.11.2025 00:00 Ответить
Ізраіль Зеленського теж влаштовує!!
показать весь комментарий
22.11.2025 00:11 Ответить
У цьому винне навіть не руде чмо з США, а одне квартальне чмо з України. За якого проголосували 73% імбецилів. Більшість не помиляється, так тоді казали, правда?
показать весь комментарий
22.11.2025 00:02 Ответить
Тобто війна через Зеленського? Дивна думка, навіть незважаючи якою негативною постаттю є Зеленський. А як щодо *****?
показать весь комментарий
22.11.2025 00:10 Ответить
Якщо Україна капітулює, %%%ло заспокоїться і почне жерти Прибалтику та поляків. А так все гаразд...
показать весь комментарий
22.11.2025 00:04 Ответить
Якщо у Меркель звання полковника російських спецслужб то яке Кремль запропонував Трампу? Для нарцисів це дуже важливо.
показать весь комментарий
22.11.2025 00:06 Ответить
Кончений підар
показать весь комментарий
22.11.2025 00:08 Ответить
Це відвертий шантаж Трампа щодо підписання цієі ганебної угоди
з погрозами для Украіни + цим намагається примусити нас до
капітуляції !!
Руда дрянь , а не президент 😡
показать весь комментарий
22.11.2025 00:09 Ответить
Старе кончене лайно...
показать весь комментарий
22.11.2025 00:10 Ответить
Той, на кого напали-нехай погоджується на капітуляцію. Повну. Це ж так справедливо. ***** на статути оон, на усе взагалі *****. Сотні тисяч життів, території, втрата суверенитету, втрата національності. Я так хочу, я так сказав. "Світовий жандарм". Руда потвора зробила з країни-лідера-світове посміховисько. От розстелити червону доріжку руками військових "світового жандарму" головному терористу планети-от тут ми перші. Навіть "потужні" нафтогазові санкції-тільки для збагачення власного бюджету, щоб усі купували їх нафту та скраплений газ. Тьху, позорище, "світовий жандарм".
показать весь комментарий
22.11.2025 00:12 Ответить
Торгуй Америкой
показать весь комментарий
22.11.2025 00:14 Ответить
Що цікаво: а що буде з угодою про рідкоземельні метали, якщо ці землі відійдуть касапам?
показать весь комментарий
22.11.2025 00:16 Ответить
 
 