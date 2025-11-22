Вэнс обнародовал основные условия мирного соглашения Украины и РФ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три ключевых условия, которые должны войти в мирное соглашение между Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венс написал в Х.
"Каждая критика мирной программы, над которой работает администрация, либо неправильно понимает эту программу, либо искажает какую-то критическую реальность на местах. Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа уже близка. Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, которые живут в вымышленной стране. Его могут установить умные люди, которые живут в реальном мире", – написал он.
Ключевые пункты мирного соглашения между Украиной и Россией от Вэнса
- Прекратить боевые действия и убийства, одновременно сохранить украинский суверенитет.
- Достичь соглашения, которое смогут принять как Киев, так и Москва.
- Обеспечить максимальные гарантии, что конфликт не вспыхнет снова.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Можливий варіант:
скорочення чисельності Збройних сил України; - щоб легше було нам погрожувати і атакувати другий раз
скорочення військової допомоги США; - це так чи так зроблять виродки кремля
визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. - ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ НАЦІЇ. Я як україномовний точно поїду і не вернусь.
Умови всі ті що каже Путін. Хай смокче у нього старий член греба під..си. Як у Клінтона смокчуть так хай смокчуть і рузкім
"НІКОГО І НІКОЛИ Україна більше не мобілізує"
ТЦКуни наловлять та набусифікують стілько скілько треба, благо досвід у них в цьому питанні дуже широкий. Так що за це точно не варто хвилюватись
США і взагалі ВСІ повинні стулити пельки шодо ЯЗ як шо будь яка країна має намір її розробити.
Будь-який план миру між Україною і Росією повинен:
1) Припинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України.
2) Бути прийнятним як для Росії, так і для України.
3) Максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову.
Кожна спроба критики мирної угоди, над якою працює адміністрація, є або неправильним розумінням угоди, або неправильним тлумаченням деяких критичних реалій "на землі".
Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько. Мир не буде досягнутий невдалими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Він може бути досягнутий розумними людьми, які живуть у реальному світі.
МОСКВІ ПОТРІБНА губернія Україна з цапами на території .
Україні потрібна європейська країна .
Трампові з Венсом потрібні сдєлкі на 2-х з безсканкційною Москвою, щоб віддятги її від Китаю. Класно хтось сказав з наших аналітиків - Трамп бачить Москву не в G-7 а в G-2
А нашому Буратіні написали Подлячини щемливий текст-типу "українці, давайте обʼєднаємось в біді й не тягнутимемо политчні ковдри " . Й точно сказав Портніков , обєднання вовка розуміє ЛИШ НАВКОЛО СЕБЕ .
1938 рік,Мюнхенський зговір.
Не допустити повторення історії.
чому розкошують скупчення сотень тисяч свинособачих хробаків у близькому тилу окупованих земель України грабуючи-гвалтуючи-вбиваючи українців?
чи у тебе на умі лише одне - врятувати фаворита дермака та нескінченно сцарювати на троні, а на Україну вам усім, зеленим мародерам-зрадникам, - насрати?!