9 892 45

Вэнс обнародовал основные условия мирного соглашения Украины и РФ

Венс опубликовал три главных пункта возможного мирного соглашения Украины и России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три ключевых условия, которые должны войти в мирное соглашение между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венс написал в Х.

"Каждая критика мирной программы, над которой работает администрация, либо неправильно понимает эту программу, либо искажает какую-то критическую реальность на местах. Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа уже близка. Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, которые живут в вымышленной стране. Его могут установить умные люди, которые живут в реальном мире", – написал он.

Ключевые пункты мирного соглашения между Украиной и Россией от Вэнса

  • Прекратить боевые действия и убийства, одновременно сохранить украинский суверенитет.
  • Достичь соглашения, которое смогут принять как Киев, так и Москва.
  • Обеспечить максимальные гарантии, что конфликт не вспыхнет снова.

Три пункта соглашения

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

война в Украине (6933) Джей Ди Вэнс (159)
+7
22.11.2025 07:59 Ответить
+7
"Максімальні гарантії" це максимальне нахлобучіво. В любий момент, що РФ, що (внезапно) срані ковбойці, забьют на це великий болт. Вот просто передумають. Чи просто забудуть. Механізмів завадити цьому немає в природі.
22.11.2025 08:02 Ответить
+6
За цими загальними формулюваннями у стилі "за все хороше і проти всього поганого" ховаються огидні деталі. Знов підсовують гівно у блискучій обгортці...
22.11.2025 08:08 Ответить
22.11.2025 07:59 Ответить
Може виявитись, що ситуація більш складніша,ніж умовна "двушка".
Можливий варіант:
22.11.2025 08:03 Ответить
Да, це трьошка
22.11.2025 08:13 Ответить
+ домалювати до медалі фотки з Інтуриста
22.11.2025 08:14 Ответить
Оце гігант думки!!! Сенека(((
22.11.2025 08:56 Ответить
"Максімальні гарантії" це максимальне нахлобучіво. В любий момент, що РФ, що (внезапно) срані ковбойці, забьют на це великий болт. Вот просто передумають. Чи просто забудуть. Механізмів завадити цьому немає в природі.
22.11.2025 08:02 Ответить
віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ; - таким чином приведе до деморалізації нації на 1000 років, НІКОГО І НІКОЛИ Україна більше не мобілізує + там сотні тисяч наших людей

скорочення чисельності Збройних сил України; - щоб легше було нам погрожувати і атакувати другий раз

скорочення військової допомоги США; - це так чи так зроблять виродки кремля

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. - ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ НАЦІЇ. Я як україномовний точно поїду і не вернусь.

Умови всі ті що каже Путін. Хай смокче у нього старий член греба під..си. Як у Клінтона смокчуть так хай смокчуть і рузкім
22.11.2025 08:04 Ответить
Путінсько-трампівсько- зєрмача шобла б'є по ідеалах, которі виголошує "Європейська Солідарність" - Мова, Армія та Віра. Знаю, звучить трішки пафосно, але ...
22.11.2025 08:09 Ответить
що до цього у мене дуже великі сумніви:

"НІКОГО І НІКОЛИ Україна більше не мобілізує"

ТЦКуни наловлять та набусифікують стілько скілько треба, благо досвід у них в цьому питанні дуже широкий. Так що за це точно не варто хвилюватись
22.11.2025 09:11 Ответить
Містер Венс міг простіше висловитися в чисто американському стилі, тобто в вигляді коміксів:
22.11.2025 08:06 Ответить
Будапешт - 2. Навіть значно гірше.
США і взагалі ВСІ повинні стулити пельки шодо ЯЗ як шо будь яка країна має намір її розробити.
22.11.2025 08:07 Ответить
А чим був поганий 1-й? Його положення просто не виконані.
22.11.2025 08:35 Ответить
Отим і поганий.
22.11.2025 08:54 Ответить
За цими загальними формулюваннями у стилі "за все хороше і проти всього поганого" ховаються огидні деталі. Знов підсовують гівно у блискучій обгортці...
22.11.2025 08:08 Ответить
Та вже навіть щодо обгортки не заморочуються, з боку трампа йде відвертий примус до капітуляції.
22.11.2025 08:23 Ответить
Новина ж про допис цього персонажа. А він ось що понаписував (повна версія):

Будь-який план миру між Україною і Росією повинен:

1) Припинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України.

2) Бути прийнятним як для Росії, так і для України.

3) Максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову.

Кожна спроба критики мирної угоди, над якою працює адміністрація, є або неправильним розумінням угоди, або неправильним тлумаченням деяких критичних реалій "на землі".

Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько. Мир не буде досягнутий невдалими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Він може бути досягнутий розумними людьми, які живуть у реальному світі.
22.11.2025 08:56 Ответить
От якби не середня головна умова - то перша й остання норм ...
МОСКВІ ПОТРІБНА губернія Україна з цапами на території .
Україні потрібна європейська країна .
Трампові з Венсом потрібні сдєлкі на 2-х з безсканкційною Москвою, щоб віддятги її від Китаю. Класно хтось сказав з наших аналітиків - Трамп бачить Москву не в G-7 а в G-2

А нашому Буратіні написали Подлячини щемливий текст-типу "українці, давайте обʼєднаємось в біді й не тягнутимемо политчні ковдри " . Й точно сказав Портніков , обєднання вовка розуміє ЛИШ НАВКОЛО СЕБЕ .
22.11.2025 08:08 Ответить
Третя умова - це ні про що.
22.11.2025 08:56 Ответить
ці пункти вже були в минулому ,Україна відмовилась , Венс шо глухонімий
22.11.2025 08:11 Ответить
Ні воно не дурне а справно виконує вказівку свого рудого педофіла а той в свою чергу пуйловські нам таке ніяк не підходить бо це здача україни двом виродкам одному копалини іншому населення щоб вивезти в сибір
22.11.2025 08:25 Ответить
Більше грошей та зброї не приведуть до перемоги.(((Так,залишилось москалям дати грошей та зброї?(((Почати війну десь в Венесуелі,щоб ******* додати ціну до нафти((Зняти з рашки санкції і пустити нв ринки знову,щоб мілітарі виробництво ще зросло до підготовки ..наприклад підтримки вторгнення китайців на Тайвань,"ну ані же нам памаґалі"((((Амністія злочинцям ,щоб в гості приїхали(((Ідіот.
22.11.2025 08:12 Ответить
Війна у Венесуелли як раз знизить ціну на нафту,
22.11.2025 08:52 Ответить
москаль іди під три чорти
22.11.2025 08:14 Ответить
В тебе це так болить?
22.11.2025 08:15 Ответить
Чуєш, ти, іди на хєр.
22.11.2025 08:16 Ответить
А ти свого чоловіка спитай чи ти в ролі жінки чи ви по черзі кацап ти не туди потрапив кадирівців нема а українці скотиняку не пердолять
22.11.2025 08:29 Ответить
Кому шо болить
22.11.2025 08:34 Ответить
наші пункти - віддати нам Кубань Белгород Воронеж
22.11.2025 08:13 Ответить
Француз , який на відміну від місцевих дебілів вивчив українську мову, сказав що ці умови перетворюють Україну на Білорусь. Складно не погодитись
22.11.2025 08:15 Ответить
Напевно людина з таким важким дитинством втрачає людські якості і перетворюється на нелюда!
22.11.2025 08:20 Ответить
Ну так не тащіться від московських попів і їхньої мови, та й годі. Хтось заставляє?
22.11.2025 08:26 Ответить
Вірно . А не ходіть до церкви отбРосії . Виховуйте дітей своїх , а не включили мульти в ютубі і ростуть діти з малечку отбросами
22.11.2025 08:39 Ответить
Ще раз говорю, що закінчиться ця возня з перемовинами черговим пшиком. План трампа містить пункти які суперечать міжнародному праву, суверенітету й безпеці України, тож навіть зеля всциться на це погоджуватись.
22.11.2025 08:38 Ответить
"Розумні" люди, це ті які ідуть на умови терористів світового рівня і цинічно називають це реальністью, не згадуючи своїх зобов'язань по попереднім угодам.

Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", - написав він Джерело: https://censor.net/ua/n3586358
22.11.2025 08:38 Ответить
Венс мітить в президенти США.
22.11.2025 08:43 Ответить
Мінські угоди, кажете, погані були
22.11.2025 08:54 Ответить
Спочатку треба оприлюднити цей плЯн, щоб не давати приводу ні журналістам, ні чиновникам з депутатами фантазувати. А тоді вже патякати про розумних чи дурних. Це по перше. По друге невже венс не розуміє, що підпису однієї людини га уьому документі дуже замало, навіть підпису президента. Ще є парламент, який повинен раьифікувати той чи інший документ.
22.11.2025 09:02 Ответить
Якщо кацапську визнають державною, я виїду *****.
22.11.2025 09:05 Ответить
Дайте цій "розумній людині" почитати стоси договорів ,угод, меморандумів щоб таки він зрозумів реальність,що підписувати та домовлятися ні з ким,все буде порушено, а те що він зараз бігає з трампом щось "вирішує" то мавп'яча праця,яка взагалі немає жодного сенсу.До речі на чималій частині цих документів стоять підписи різних керівників його держави, яка виявилась такою ж брехливою та безвідповідальною як і парашка.І ще ,тви ні разу не давали більше зброї,***********,грошей (тільки менше необхідного ) щоб стверджувати що це не спрацює, ви знову брешете.
22.11.2025 09:12 Ответить
Весь цей план - результат правління Україною кварталом95. Шоблою бездарних артистів розмовного жанру. Ото приймайте і жеріть. Ви того заслужили коли бігли на виборчі дільниці та кричали всираючись- вбив брата! свинарчуки! збагатився в тисячу разів! Безмозгле стадо баранів.
22.11.2025 09:17 Ответить
"Потужно"... Увесь Світ "голову ламає" як припинити цю війну, а Джей Ді, цей простий огайський хлопець, вже "знайшов рішення", і усього 3 таких простих і зрозумілих пункти.💪🤗😆🤣🤣🤣
22.11.2025 09:19 Ответить
Класика.Та це все ж було.
1938 рік,Мюнхенський зговір.
Не допустити повторення історії.
22.11.2025 09:20 Ответить
Просто тоді інтернету не було
22.11.2025 09:23 Ответить
Зєля, чому не палає тил Московії: НПЗ, електростанції, залізничні мости-перегони на єдиній кацапській залізничній гілці у бік Далекого Сходу, Китаю, підприємства ВПК Мордора, склади-аеродроми?,
чому розкошують скупчення сотень тисяч свинособачих хробаків у близькому тилу окупованих земель України грабуючи-гвалтуючи-вбиваючи українців?
чи у тебе на умі лише одне - врятувати фаворита дермака та нескінченно сцарювати на троні, а на Україну вам усім, зеленим мародерам-зрадникам, - насрати?!
22.11.2025 09:24 Ответить
 
 