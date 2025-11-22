Вэнс обнародовал основные условия мирного соглашения Украины и РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три ключевых условия, которые должны войти в мирное соглашение между Украиной и Россией.

"Каждая критика мирной программы, над которой работает администрация, либо неправильно понимает эту программу, либо искажает какую-то критическую реальность на местах. Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа уже близка. Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, которые живут в вымышленной стране. Его могут установить умные люди, которые живут в реальном мире", – написал он.

Ключевые пункты мирного соглашения между Украиной и Россией от Вэнса

Прекратить боевые действия и убийства, одновременно сохранить украинский суверенитет.

Достичь соглашения, которое смогут принять как Киев, так и Москва.

Обеспечить максимальные гарантии, что конфликт не вспыхнет снова.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

