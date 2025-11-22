США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian

Группа высокопоставленных генералов США может прилететь в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"По данным американских источников, группа американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана" с Кремлем", - пишет издание.

Другой источник, близкий к Кремлю, в комментарии изданию заявил, что диктатору Путину хоть и "понравились" общие контуры плана США, однако документ не соответствует другим требованиям Москвы.

Среди таких, как пишет The Guardian, - юридически обязывающая гарантия нераспространения НАТО на восток, а также закрепление нейтрального статуса в конституции.

Что касается потенциального членства в ЕС, источник заявил, что Москва рассмотрит его только при условии исключения военного компонента, приводя в качестве примера модель нейтралитета Австрии.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Реакция Европы на план Трампа

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, план предусматривает "значительные территориальные уступки" Украины и может означать фактическую капитуляцию.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кайя Каллас заявила, что Россия не имеет права требовать уступок от Украины, и ЕС продолжит поддерживать Киев.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (по данным Европейской правды) для обсуждения американского предложения. По ее словам, нужны надежные гарантии безопасности для Украины, но другие положения плана требуют "дальнейшего изучения".

