3 890 57

США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian

генералы США прилетят в Москву для переговоров по мирному плану

Группа высокопоставленных генералов США может прилететь в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"По данным американских источников, группа американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана" с Кремлем", - пишет издание.

Другой источник, близкий к Кремлю, в комментарии изданию заявил, что диктатору Путину хоть и "понравились" общие контуры плана США, однако документ не соответствует другим требованиям Москвы.

Среди таких, как пишет The Guardian, - юридически обязывающая гарантия нераспространения НАТО на восток, а также закрепление нейтрального статуса в конституции.

Что касается потенциального членства в ЕС, источник заявил, что Москва рассмотрит его только при условии исключения военного компонента, приводя в качестве примера модель нейтралитета Австрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине возможен только при участии Киева, - фон дер Ляйен

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Реакция Европы на план Трампа

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, план предусматривает "значительные территориальные уступки" Украины и может означать фактическую капитуляцию.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кайя Каллас заявила, что Россия не имеет права требовать уступок от Украины, и ЕС продолжит поддерживать Киев.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (по данным Европейской правды) для обсуждения американского предложения. По ее словам, нужны надежные гарантии безопасности для Украины, но другие положения плана требуют "дальнейшего изучения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венс обнародовал основные условия мирного соглашения Украины и РФ

Автор: 

Топ комментарии
+17
Мало їм тої ганьби на Алясці було... Але чого тільки не зробиш задля порятунку *****....
22.11.2025 08:45 Ответить
+12
Кінчені.
22.11.2025 08:44 Ответить
+12
А що від Москви? Путін же сам сказав що поставив Трампу умови і терміни на Алясці - от його собака і виконує
22.11.2025 08:45 Ответить
Кінчені.
Мало їм тої ганьби на Алясці було... Але чого тільки не зробиш задля порятунку *****....
А що від Москви? Путін же сам сказав що поставив Трампу умови і терміни на Алясці - от його собака і виконує
Тепер лише генерали ведуть переговори. Трампу набридли діди-гомосеки.
22.11.2025 08:47 Ответить
Як йому можуть набриднути такі самі як він та його куміри?
22.11.2025 09:30 Ответить
Рашка затягує америку в клінч перемовин.Вона виграє собі час,підари тупо тягнуть час і імітують пепемовини.А наш дурачок тупо незламністю своєю хизується.Спочатку усі контакти з америкою на єрмаку завязав а тепер то і винних в провалі відносин з америкосами немає,не може ж єрмак бути винен?Байден вам *****,поганий був.Та Байден титанове терпіння мав з зе працювати
22.11.2025 08:48 Ответить
наш дурачок згадав що він припіздент миру
бо ж жертва має скоротити армію, а агресор ні, бо ж йому треба свою справу доробити
22.11.2025 09:27 Ответить
Наш дурачок припіздєнт миру? Це коли ви його таким призначили?
22.11.2025 10:03 Ответить
а ви забули з чим він йшов на вибори?
22.11.2025 10:33 Ответить
А для чого памʼятати з чим йшов на вибори артист-популіст? Прикольно, що це памʼятають ті, хто його ненавидить.
Я памʼятаю з чим йшов на вибори Порох. До речі мені і досі не зрозуміло чим не влаштовувала корупція при Пороху, що нарід захотів корупцію безмежну та всеосяжну при янелоху.
22.11.2025 10:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SmNfQUNKsgQ

щемлива пісня про укротрампа - даремно що ПРо виблдка
22.11.2025 08:49 Ответить
***** відкине і цей план і ми знову будемо дивитися як Донні почне мазати кулаками.
22.11.2025 08:49 Ответить
А чому відкине?Там плюшки для нього норм.І поки йде обговорення-зустрічі-поїздки він і далі давить на фронті.А от якщо він підтримає а наш лідор нації в його манері пафосно відкине то винними зроблять нас.Трам спокійно ,каже що він старавсі але зе не хоче миру тому і продаж зброї зупинить.І хто тоді в виграші буде?
22.11.2025 08:55 Ответить
Тому що ***** не потрібне ніяке перемир'я, це війна не за території, мову чи інше. Це війна заради війни. ***** робить те до чого готували і виховували його покоління. Покоління 50-тих, виховували в готовності до нової великої війни
22.11.2025 09:01 Ответить
Так.Згідний.Але він використовує усе щоб виграти час і ослабити Україну.А ми ....а ми що?Ми-нічого.Ми чекаємо що нам щось винні і нам дадуть і за нас воювати будуть.
22.11.2025 09:16 Ответить
Це війна саме за територіі перед усе. Так, йому мабуть , є зиск в тому, щоб зробити деяку павзу, підлікувати поранених, полагодити техніку, поповнити запаси, та знов вперед, за новими територіями. Мова, Віра тощо - для окозамилювання.
22.11.2025 09:38 Ответить
Срати йому на території. Ця війна не мае якихось конкретних причин, окрім іллюзій *****.

Йому ті спалені міста в які треба вкладати мільярди на відновлення не потрібні взагалі.
22.11.2025 10:13 Ответить
Я не сказав, що йому потрібні міста. Йому потрібні родючі чорноземи біля теплого моря. Бо вони всю свою нікчемну тисячорічну історію живуть на болотах в одвічній мерзлоті, та змушені раз за разом завойовувати Україну, щоб остаточно не вимерти з голоду. Зараз вчергове. Наша земля - це продовольча безпека пів-світу.
22.11.2025 10:28 Ответить
Ваш комент видалили (про те що в ************ багато своїх чорноземів), але я встиг його прочитати, відповім. Наші чорноземи, як я вже вказав, розташовані на березі теплрго моря. Та відносно близько до Заходу, до теплої течії Гольфстрім, що утворює унікальний климат, поєднання температури та вологості. А на ************ чорноземи дійсно є, але в поганому климаті, де жити не можна: занадто посушливо, влітку плюс 50, взимку мінус 50, вітер тощо. Тому там ніхто не живе. Поцікавтеся щільністю населення ************, порівняйте з нашою. Так, пшениця в них росте - а овочі?! А фрукти?! Якщо жерти саму пшеницю брюкву жито репу лебеду, як вони, то можна перетворитися на агресивних де Біллів, як вони. Бо людині треба ще вітаміни, клейковину, та такі що легко усвоюються жири й білок. Може Україна й не годує весь світ, але за експортом пшениці вона була на 5 місці в світі, але далеко не на 5-му за територією. Та якщо саме ща пшеницею ************ на першому, то на якому вона за томатами, цитрусовими, віноградом? Бо в ній нічого не росте! А жерти хочуть. От й лізуть саме до нас, на Захід, поближче до Годьфстріму, а не в якусь Монголію, бо там ще гірше.
22.11.2025 11:40 Ответить
>Тому що ***** не потрібне ніяке перемир'я,

але бажане: якщо буде перемир'я, з України втече ще купа людей, в т.ч. військовозобов'язаних, економіка просяде, а русня матиме час і гроші для підготовки до нового етапу війни.
22.11.2025 09:45 Ответить
Якщо буде перемир'я в РФ почнеться затяжне економічна криза спричинена деякими факторами, в по друге повернуться массовой свошники. І 90-ті будуть раем.

Погано буде обом. По факту відновити сили під час перемир'я може і Україна. Звісно, якщо при владі не буде зе і ермаків.
22.11.2025 10:11 Ответить
Підтверженнятому що трампон на підтанцьовкі у пуйла що той каже це робе послать педофіла за крейсером і забить на всі їхні забаганки
22.11.2025 08:50 Ответить
а може йому наш клоун і його секретут вже набрид
може ж бути ?
22.11.2025 09:26 Ответить
Їх же там фсб завербує!
22.11.2025 08:52 Ответить
Летять генерали побухать, ****** попорпати, ну і трохи, з усього цього, цінного компромату кацапам подарувати
22.11.2025 08:54 Ответить
До московії можна їхати або на Tomahawk, або с банкою вазеліну (бажано рожевого).
Що обрали так звані "військові", так званого "лідера вільного світу" - мабуть, усі бачили.
22.11.2025 09:07 Ответить
Чому Потужного ігнорують в цих тьорках? "Двушка" не дійшла до москви?
22.11.2025 09:10 Ответить
12 перемога рудому потрібна.
доня завжди добиває слабого - тей щє сраний воїн....
22.11.2025 09:15 Ответить
це як теба угоди угодувати по рудому...
22.11.2025 09:18 Ответить
Коли наші генерали докладають у Вашингтон, завджи треба знать, шо в Пентагоні з Генштабом РФ є прямий зв'язок, і внезапно, вони актівно спілкуються. Про це американські СМІ писали, коли Пентагон намагався врятувати Герасімова, виводячі його з під удару.
22.11.2025 09:21 Ответить
Україна показала себе неспроможною відстояти власну незалежність, абсолютно не готові ні матеріально, ні інституціонально, ні економічно. Без допомоги заходу ми би вже давно програли. Все через власну дурість чи байдужість, бажання змиритись і жити в рос імперії, віддаючи їй найкраще. Завжди шкода мінімальну частину суспільства, яка постає до боротьби за незалежність. Героїчно вмирає чи доживає за кордоном. Решті все ПОХ. Вони обирають владу щоб поржать.
Чого ж тоді дивуватись позиції іноземців, які розглядають рашку як вигіднішого партнера для себе ніж непонятні ми, які самі не знають чого вони хочуть. Закрити вам рот російською мовою і все.
22.11.2025 09:24 Ответить
хаха воюет 12 лет и не спрооможна отстоять свою независимость ) это вообще как ?
22.11.2025 09:33 Ответить
а от так: для незалежності треба мати ядерну зброю, але всі ссуться її зробити, бо дяді в сша можуть налякатися.
22.11.2025 09:46 Ответить
А от так. Бо допустила війну своїми хитаннями. Українці самі не знають для чого їм держава, якою вона має бути, яке її майбутнє. Мабуть смішною як квартал 95. Голосують по приколу. Не хочуть поступитись нав'язаним ізиком. Радо повірили що це Порошенко веде війну з рашкою через Ліпецьку хвабрику, а не путін напав, бо ж кацапи теж люди, вони не підуть убивати
22.11.2025 10:42 Ответить
позитивні результати війни для України залежать не від безтолкових але впливових переговірників, не від мікроскопічних "пАбєд" кацапів у пару кілометрів за місяць, а у стані стратегічних, військово-промислових-транспортних тилів Мордора, які мають бути зруйновані, знищені..
але для Зєлі з бандою наразі головне зовсім інше ...
22.11.2025 09:32 Ответить
на Б-52 ? Давно на часі!
22.11.2025 09:35 Ответить
Україна переможе, трошки нада дотиснуть рашку. Це всім вже видно, що Трампа намагається врятувати режим *****. Інакше чого б такий кипіш, ну забралиб Україну собі росіяни тай поготів, а так шось тут не так
22.11.2025 09:35 Ответить
наші генерали, яки би вони класними не були, ніщо,
без допомоги західу,
яку тварі зелені тирять і за щоку пхають....
22.11.2025 09:36 Ответить
Генерали Сполучених Штатів, їдуть на поклон а орду!, Американці!!! , це вже *******, чи ще ні??(
22.11.2025 09:37 Ответить
своїх не рахували?
22.11.2025 09:38 Ответить
Навіть не збирався.
22.11.2025 09:41 Ответить
а американських порахували..
в тому і проблема...
22.11.2025 09:43 Ответить
ну міндичів?
22.11.2025 09:41 Ответить
Питання корупції в Україні має політичний вимір !
22.11.2025 09:51 Ответить
давай, зелений, пока...
22.11.2025 09:52 Ответить
Пока, червоний)
22.11.2025 09:55 Ответить
давай, зелений, пока...
22.11.2025 10:06 Ответить
красти чи не красти це точно політичне питання..
22.11.2025 10:25 Ответить
американські пагони їдуть отримувати "вводную " від самого куйла всія 3,14дерації
22.11.2025 09:38 Ответить
шукайте на спеціалізованих сайтах пряму транляцію #copro humiliate
22.11.2025 09:39 Ответить
Наприкінці наступного тижня? Тобто дедлайн, який встановив тампон для України, вже недійсний? Ну бо якщо вони тільки обговорюватимуть мирний план, то з чим тоді має погоджуватися Україна???
22.11.2025 09:39 Ответить
Капітуляція США? Швидко вони сдулись.
22.11.2025 09:45 Ответить
летять чолобитну подавати сЦарю?
22.11.2025 10:21 Ответить
Шалави з шалавами їдуть тусити
22.11.2025 11:43 Ответить
 
 