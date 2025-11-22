США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian
Группа высокопоставленных генералов США может прилететь в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
"По данным американских источников, группа американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана" с Кремлем", - пишет издание.
Другой источник, близкий к Кремлю, в комментарии изданию заявил, что диктатору Путину хоть и "понравились" общие контуры плана США, однако документ не соответствует другим требованиям Москвы.
Среди таких, как пишет The Guardian, - юридически обязывающая гарантия нераспространения НАТО на восток, а также закрепление нейтрального статуса в конституции.
Что касается потенциального членства в ЕС, источник заявил, что Москва рассмотрит его только при условии исключения военного компонента, приводя в качестве примера модель нейтралитета Австрии.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Реакция Европы на план Трампа
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, план предусматривает "значительные территориальные уступки" Украины и может означать фактическую капитуляцию.
Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кайя Каллас заявила, что Россия не имеет права требовать уступок от Украины, и ЕС продолжит поддерживать Киев.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (по данным Европейской правды) для обсуждения американского предложения. По ее словам, нужны надежные гарантии безопасности для Украины, но другие положения плана требуют "дальнейшего изучения".
із задоволенням розпустить ЗСУ і знову їх роззброїть
бо ж жертва має скоротити армію, а агресор ні, бо ж йому треба свою справу доробити
Я памʼятаю з чим йшов на вибори Порох. До речі мені і досі не зрозуміло чим не влаштовувала корупція при Пороху, що нарід захотів корупцію безмежну та всеосяжну при янелоху.
щемлива пісня про укротрампа - даремно що ПРо виблдка
Йому ті спалені міста в які треба вкладати мільярди на відновлення не потрібні взагалі.
але бажане: якщо буде перемир'я, з України втече ще купа людей, в т.ч. військовозобов'язаних, економіка просяде, а русня матиме час і гроші для підготовки до нового етапу війни.
Погано буде обом. По факту відновити сили під час перемир'я може і Україна. Звісно, якщо при владі не буде зе і ермаків.
може ж бути ?
Що обрали так звані "військові", так званого "лідера вільного світу" - мабуть, усі бачили.
доня завжди добиває слабого - тей щє сраний воїн....
Чого ж тоді дивуватись позиції іноземців, які розглядають рашку як вигіднішого партнера для себе ніж непонятні ми, які самі не знають чого вони хочуть. Закрити вам рот російською мовою і все.
але для Зєлі з бандою наразі головне зовсім інше ...
без допомоги західу,
яку тварі зелені тирять і за щоку пхають....
в тому і проблема...