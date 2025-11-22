Мирный план требует доработки. Нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ, - заявление лидеров ЕС
Лидеры ЕС готовы присоединиться к доработке плана США по завершению войны в Украине, поскольку ряд его пунктов неприемлем и вызывает обеспокоенность.
Об этом говорится в заявлении лидеров ЕС по мирному плану Трампа в отношении Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорят в ЕС?
В частности, как отмечается, лидеры ЕС приветствуют постоянные усилия США по установлению мира в Украине.
"Первоначальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира.
Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений", - говорится в заявлении.
"Мы повторяем, что внедрение элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно.
Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть решимость нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней", - говорится в заявлении, которое подписали президент Кошта, президент фон дер Ляйен, премьер-министр Карни, президент Стубб, президент Макрон, премьер-министр Мартин, премьер-министр Мелони, премьер-министр Такаичи, премьер-министр Схооф, премьер-министр Санчес, премьер-министр Стармер, канцлер Мерц и премьер-министр Стере.
Что предшествовало?
По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
