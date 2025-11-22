РУС
Мирный план требует доработки. Нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ, - заявление лидеров ЕС

США спросили Европу, что ей нужно от Вашингтона в обмен на гарантии безопасности для Украины

Лидеры ЕС готовы присоединиться к доработке плана США по завершению войны в Украине, поскольку ряд его пунктов неприемлем и вызывает обеспокоенность.

Об этом говорится в заявлении лидеров ЕС по мирному плану Трампа в отношении Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в ЕС?

В частности, как отмечается, лидеры ЕС приветствуют постоянные усилия США по установлению мира в Украине.

"Первоначальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира.

Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений", - говорится в заявлении.

"Мы повторяем, что внедрение элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть решимость нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней", - говорится в заявлении, которое подписали президент Кошта, президент фон дер Ляйен, премьер-министр Карни, президент Стубб, президент Макрон, премьер-министр Мартин, премьер-министр Мелони, премьер-министр Такаичи, премьер-министр Схооф, премьер-министр Санчес, премьер-министр Стармер, канцлер Мерц и премьер-министр Стере.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

ТАМ КОЖНИЙ ПУНКТ ЛАЙНО. Більше того там є русизми типу "situation on ******" - ситуація на землі. В англійській так не скажуть.

РФ треба САМЕ ЗМІНА КОРДОНІВ, а ще приниження в вид російською мови - ЦЕЙ ПУНКТ ВОНИ ТОЧНО ПРОСУВАТИМУТЬ ВСІМА СИЛАМИ.
22.11.2025 16:20 Ответить
+11
22.11.2025 16:26 Ответить
+10
Замість того, щоб обговорювати наш план, йде обговорення плану складеного росіянами. Бо зеленський у цей час керував корупціонерами. Цікаво, хто крім Кислиці, у переговорній групі є етнічним українцем або не має звʼязків з росією чи іншими країнами?
22.11.2025 16:25 Ответить
ТАМ КОЖНИЙ ПУНКТ ЛАЙНО. Більше того там є русизми типу "situation on ******" - ситуація на землі. В англійській так не скажуть.

РФ треба САМЕ ЗМІНА КОРДОНІВ, а ще приниження в вид російською мови - ЦЕЙ ПУНКТ ВОНИ ТОЧНО ПРОСУВАТИМУТЬ ВСІМА СИЛАМИ.
22.11.2025 16:20 Ответить
Ми НЕ ЗМОЖЕМО, перемогти росію, та вийти на кордони 1991 року - це факт!

росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт!

Що робити? Переговори, та компроміс. Неприємний, важкий, компроміс. Компроміс досягається взаємними поступками.

До 27 Листопада 2025 року, або у 2026 році, чи у 2032 році, але до цього ми прийдемо.

Особисто я об'єктивно та без емоцій, не бачу у цьому "мирному плані" нічого такого, нащо Україна принципова не повинна погоджуватись, крім 3 пунктів:

1. Добровільно лишати українську територію;
2. Відмовитись на рівні Конституції від вступу до будь-яких союзів, та альянсів. Це вирішувати Україні;
3. Якимось чином обмеження чисельності ЗСУ, або зброї.
Про все інше можна говорити.
22.11.2025 16:46 Ответить
******
22.11.2025 16:50 Ответить
ти дебіл
росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт! - 80% школярів уже зараз говорять російською. Російська державна і все знищено.

а їхні кгбісти в рясах обяснять що "ето все бандеровці сделалі братоубіственною войну і анафема им"
показать весь комментарий
22.11.2025 16:50 Ответить
І яка різниця, якою мовою говорять школярі, та як це пов'язано зі знищенням держави?

В Україні має бути одна державна мова - Українська. Навчання в державних школах, має бути державною мовою, без жодних вийнятків. ВНЗ, та ЗВО - виключно українською мовою, без жодних вийнятків. Всі хто хочете жити в Україні, повинні знати Українську мову. А як хто розмовляє на перервах в школах, чи на вулицях - це не стосується нікого. Насильна українізація - це таки нацизм. Хоч баньте, хоч ні, бо правди тут не *******, але нацизм. Виходить, що дитина, яка розмовляє російською на перервах не така як дитина, що розмовляє українською? То що це таке, якщо не нацизм та расова ієрархія?

Я свого часу, довгий час жив в Англії. Там дуже багато мігрантів з різних країн. Звісно, що навчання в школі, коледжі відбувається виключно англійською (державною) мовою.

Але там нікому і в голову не прийде осуджувати чи обговорювати, якою мовою спілкуються учні між собою, або в сім'ї.
22.11.2025 17:07 Ответить
А тут хто "осуджує чи обговорює, якою мовою спілкуються учні між собою, або в сім'ї"??
Здається, ви сам нацист.
22.11.2025 17:31 Ответить
Так! Саме осуджує, ба більше пов'язує те якою мовою спілкуються школярі, з перемогою/поразкою України! Саме перед моєм коментарем про 80% учнів.
22.11.2025 17:35 Ответить
О, "акакаяразніца"
22.11.2025 17:36 Ответить
А як що до кацапської державної мови?
22.11.2025 16:56 Ответить
>росія НЕ ЗМОЖЕ, перемогти Україну та знищити нашу державність - це факт!

чого це? вона може ще багато років мобілізовувати русню на війну, а ми? у нас в сзч купа людей.
22.11.2025 17:00 Ответить
Звичайно пану Александру по#уй на українську мову, на кацапську церкву і це закономірно, бо він Александр. Можливо якби був Олександром то бачив би ситуацію по-іншому.
22.11.2025 17:01 Ответить
А статус російської мови та московської церкви вас не хвилює?
До речі, якщо війна припиниться, чисельність ЗСУ за замовчуванням стане меншою.
22.11.2025 17:03 Ответить
В ідеалі, так я не хочу, щоб в Україні була державною російська мова, але глобально мені пох. Я виріс в україномовній сім'ї, навчався в україномовній школі, та завжди спілкувався українською. З мого оточення 80% україномовних 20% російськомовних. Жодних проблем у спілкуванні не має. Якщо від цього питання, буде залежати зупинка війни(спойлер: Не буде звісно, бо справа не у мові) то я точно готовий на такий компроміс, впевнений, що 60-70% Українців також. Про церкву, мені взагалі все одно. Я не вірянин! Об'єктивно та без емоцій, питання церкви актуальне максимум для 15-20% Українців. Та точно, такий компроміс прийнятний для зупинки війни (спойлер: Війна не зупиниться, бо справа не у церкві).
22.11.2025 17:20 Ответить
Про що інще домовлятися, про російську мову в Україні і російську церкву?
22.11.2025 17:05 Ответить
"situation on ******"- парєбрік 2.
22.11.2025 17:12 Ответить
Добре, пункт про обмеження ЗСУ треба включити. Коротше, треба знову Трампу присісти на вуха.
22.11.2025 16:21 Ответить
Якщо скорочувати ЗСУ то треба і армію агресора скорочувати. Чи не так?
22.11.2025 16:57 Ответить
По ідеї, так.
22.11.2025 17:37 Ответить
***** крутий - просто закінчіть напад зубатої Зелі на беззахисну рашечку.
просто оцю сволоч тз "ООН" якби хтось ..... ну, якби її не стало, то би так і було як є.
виродки, упирі, негідники, і так, підари.
інакше ніхто - тупо хочеться щоб зтось це ******** мінуснув, як кажуть кацапи.
уроди - трупоїди.
22.11.2025 16:22 Ответить
Замість того, щоб обговорювати наш план, йде обговорення плану складеного росіянами. Бо зеленський у цей час керував корупціонерами. Цікаво, хто крім Кислиці, у переговорній групі є етнічним українцем або не має звʼязків з росією чи іншими країнами?
22.11.2025 16:25 Ответить
22.11.2025 16:26 Ответить
Так, картинка відповідає реальним діям. Але там біля прапорця України мають сидіти всі - Зеленський, Міндіч, Цукермани, Шефіри... Хіба не вони знищили репутацію України в світі і не дали привід Трампу здійснити свої мрії? Як так сталося, що деркач, знаходячись під американськими санкціями, отримує мільйони доларів США з допомоги США, що виділено для України? Цим же займався не якийсь відморожений олігарх, а бізнес-партнер Зеленського міндіч. То не соромно Зеленському? Як США після цього мають виділяти нам мільярди доларів США, забираючи в своїх платників податків, щоб Україна їх переправляла на росію? Можна було б відновити довіру і репутацію - відправити у відставку весь уряд, серед якого 5 міністрів замішані в мародерстві, та піти геть разом з Єрмаком. Так ні, воно прикрило свою дупу Україно, а не навпаки.
22.11.2025 17:18 Ответить
На інший план не погодяться кацапи та їхні американьські холуї. Тому, Європо, нарешті ухваліть рішення щодо передачі Україні кацапських активів і активізуйте вироблення і забезпечення українців потужною ******** зброєю. Ця війна є нашою спільною з вами справою.
22.11.2025 16:27 Ответить
Ну тоді будете воювати далі. Без збої, грошей , розвідданних і мабуть без старлінку.
22.11.2025 16:32 Ответить
Є інші варіанти? Ах да - капітуляція та наступний похід на Київ
22.11.2025 16:38 Ответить
є інші варіанти, але куколди серед українців проти ядерного статусу, бо богоподібні сша можуть розлютитися
22.11.2025 16:41 Ответить
Який до біса ядерний статус? Яким чином, хвантазьор?
22.11.2025 17:05 Ответить
Були інші варіанти ще у 2019 році, коли замість проукраїнського президента Порошенка, вибрали російську маріонетку. Навіть вже на початку повномасшабного вторгення, коли наш Головком і відважні ЗСУ нищили ворога і відвойовували окуповані землі, нарід 73% підтримав ворога, який відстороний Залужного та 16 генералів Генштабу і призначив кацапа Головкомом. Фронт і все посипалося.
22.11.2025 17:09 Ответить
А оркам хто забороняє перемогти? США, Китай, КНДР, Індія, Іран? Вони лише їх підтримують
22.11.2025 17:20 Ответить
Гроші - розморожені кацапські 300 млрд доларів, зброя - ЄС, розвідданні - Британія та інші союзники.
22.11.2025 16:41 Ответить
Якщо прийдуть кацапи то і Ви будете "воювати далі"
22.11.2025 17:15 Ответить
Я збираюсь, а Ви?
22.11.2025 17:20 Ответить
Нав'язуючи цей план Україні, тампон робить те ж саме, що він робив з тарифами. Спочатку погрози, залякування, шантаж, а потім більшу частину тарифів або скасували, або суттєво зменшили. Так воно у бізнесі себе поводило, так воно намагається все робити і у політиці. Примітивна і тупа тактика боягуза і нікчеми. Його поведінка є типовою для ексгібционіста, який намгається лякати вразливих жіночок своїм крихітним дітородним органом
22.11.2025 16:28 Ответить
... а потім, задоволений спричиненим ефектом, тікає до кущів
22.11.2025 16:50 Ответить
Так, принцип шантажу та залякування.
Щоб хоч щось отримати - вимагає на 300%. Психологія рекетира
22.11.2025 17:10 Ответить
Трампа ігнорувати! Краснов за пюрера!!!
Тільки уряд Національного Порятунку + подальша співпраця з Європою!! Жодного переговору з сшу!!
22.11.2025 16:28 Ответить
Запропонуйте донецьку і луганську область ізраїлю в оренду на 100 років.А крим віддайте в оренду ердогану.Але на це у наших переговорників мозгів не вистачає.
22.11.2025 16:30 Ответить
що ще треба комусь продати?
22.11.2025 16:40 Ответить
Чисельність формально неможна обмежувати.

Але та цифра яка в плані у 600тис, ще навіть дуже оптімістична. Бо наврядч після закінчення бойових дій, знайдется бажаючих навіть половина від означеної цифри,якщо таж европа не буде платити за це великі грощі як "сталевому дікобразу". Молодь точно не піде і не приїде на таке. Це звичайно без примусу держави.
22.11.2025 16:32 Ответить
Ну так будуть значить і далі «бусифікувати» для потрібної чисельності, якщо «молодь не піде і не приїде». Європі ж потрібен «сталевий дикобраз» і щит від орків, а як саме будуть робити того дикобраза, гадаю, їм неважливо
22.11.2025 16:55 Ответить
Орки кремлівські все зробили так, що або ми їх, або вони нас. Поки в конституціях двох країн будуть записані одні і ті самі області, ніякого миру не буде. Політики в США ніяк не можуть усвідомити елементарних речей. Про руду потвору я взагалі мовчу, бо зрозуміло, що то агент фсб.
22.11.2025 16:44 Ответить
Такими діями Трамп показав що він на гачку в фсб ,це вже якою кінченою істотою треба бути щоб догоджати найкривавішому терористу злочинцю путіну який убив сотні тисяч невинних українців ,ой були б Рейган і Макейн де ця мерзота булаб. Ну а тут допоміг горе президент і проросійський клоун Зеля людина яка взагалі далека від українських інтересів.
22.11.2025 16:46 Ответить
Вистачить вже нести цю дурницю, про інтереси Зеленського. Так у нього, як і у всіх керманичів України, ба більше будь-якої людини у світі були свої помилки, за які він повинен понести відповідальність після завершення війни. Зеленський міг би спокійно(як йому пропонували американці), ще в лютому 2022 року, разом з сім'єю, та заробленими/вкраденими коштами виїхати в США, та спокійно доживати своє життя. Впевнений, ті хто найбільш його критикують, на його місті саме так і вчинили б. І якби Україна, в лютому 2022 року залишилась би без Верховного Головнокомандувача, та законного обраного Президента, то зараз Україна була б окупована по Чоп включно, а критики Зеленського, замість писати дурню, в окопах Під Варшавою, чи Берліном штурмували б міста Польщі чи Німеччини відповідно, як зараз поневолені народи Бурятії/Башкирії штурмують Покровськ/Куп'янськ.
22.11.2025 16:55 Ответить
>І якби Україна, в лютому 2022 року залишилась би без Верховного Головнокомандувача, та законного обраного Президента, то зараз Україна була б окупована по Чоп включно

АХАХАХАХ, ніт. Просто замість прєзіка був би ВО президента - спікер ВР. ЗСУ захищали би Україну так само, а може й ще краще, бо без ОПівських щурів ситуація була би кращою.
22.11.2025 16:58 Ответить
Так саме тому здавали Південь розміновували Чонгар і вивели три бригади ,вивели бригаду нац. гвардії з Гостомеля тому не треба цю маячню з гавнокомадувачем.
22.11.2025 17:05 Ответить
Ви трішечки переплутали, бо головнокомандувач був Залужний, а Верховний Головнокомандувач Зеленський, який не ввів військовий стан і не дав наказу військам стати на захисні рубежі.
22.11.2025 17:30 Ответить
Зеленський, перелогінься, тебе впізнали
22.11.2025 17:07 Ответить
Що Ви тут пане Александр Кравченко #488760 триндите? Хто це ще з президентів України, чи його бізнес-партнери тягали сумками "двушки" на росію під час війни, крадучи у свого народу, коли цей стікаючий кров'ю народ по гривні збирає на армію? Під час війни з росією в нас було два президенти Порошенко і Зеленський. Так Порошенко розбудовував армію, створив нові ракетні системи, а Зеленський знищив ці ракетні системи і довів моральний стан армії до СЗЧ.
Якби тоді воно у 2022 році втекло, то ми сьогодні б вже оформляли нашу перемогу. Все, що робив Зеленський чомусь йшло на користь ворога і жлодної користі для України. А тези ОПи розбиратися з ворогами і мародерами після закінчення війни дурня. Вся верхівка, наближені до Зе, що накрали мільярди тільки й чекають коли зникне Україна, щоб вільно виїхати в любу країну світу і витрачати свої мільярди. Не буде України - не буде кому їх шукати.
22.11.2025 17:28 Ответить
Краще б він втік з своїм шоблом, гірше б не стало. Інші лідери справились краще.
"Незамінних" не буває.
22.11.2025 17:37 Ответить
Якби він втік тоді, я впевнений що все б завершилось на нашу користь ще в 23 році, його посіпаки все зробили щоб зараз привести до такої складної ситуації
22.11.2025 17:40 Ответить
Я більше скажу якщо б ми готувались до війни, а не витрачали кошти на дороги, то і війни б не було. Орки розраховували на легку здобич тому і напали, а так все і виглядало.
22.11.2025 17:45 Ответить
Вони б спочатку Зелю втихомирили. Бо Зельоні на фоні катастрофи з викриттям корупції готові підписати що завгодно, тільки б не кримінальні справи з перспективою сховатись безвиїзно на Кацапії.
22.11.2025 16:49 Ответить
Європа знову стурбована
22.11.2025 16:51 Ответить
Нещасна наша країна-,проти нас воює одна світова держава кацапія і 2 інших Китай та США активно їй в цьому допомагають-це дурдом
22.11.2025 16:59 Ответить
За що це нам?
22.11.2025 17:34 Ответить
І в тилу ще мародери обкрадають.
22.11.2025 17:41 Ответить
 
 