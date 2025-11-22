Состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена, - ОП

В эти дни состоятся консультации Украины с партнерами относительно шагов для окончания войны.

"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны", - говорится в сообщении.

Утвержден состав делегации и директивы

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров.

Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет препятствием для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности", - отмечают в Офисе Президента.

Украинская сторона благодарна за готовность европейских партнеров помогать.

Состав делегации

Указом №854/2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации. В нее вошли:

ЕРМАК Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации

УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

БУДАНОВ Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

ГНАТОВ Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ИВАЩЕНКО Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины

КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины

ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины

БЕВЗ Александр Александрович - советник Руководителя Офиса Президента Украины

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

