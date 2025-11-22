РУС
Состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена, - ОП

ОП о плане Трампа

В эти дни состоятся консультации Украины с партнерами относительно шагов для окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны", - говорится в сообщении.

Утвержден состав делегации и директивы

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров.

Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет препятствием для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности", - отмечают в Офисе Президента.

Украинская сторона благодарна за готовность европейских партнеров помогать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения, - Politico

Состав делегации

Указом №854/2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации. В нее вошли:

ЕРМАК Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации

УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

БУДАНОВ Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

ГНАТОВ Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ИВАЩЕНКО Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины

КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины

ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины

БЕВЗ Александр Александрович - советник Руководителя Офиса Президента Украины

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian

Автор: 

переговоры (5175) Офис Президента (1849)
+16
Слово військових: https://ua.interfax.com.ua/news/general/1122652.html Командування 110-ої ОМБр висловилося стосовно мирного плану для України:
"Сьогодні в мережі активно обговорюють черговий так званий "мирний план", який містить неприйнятні та небезпечні вимоги до України. Але будь-які домовленості, які передбачають нашу капітуляцію, складення зброї чи відмову від боротьби, означатимуть лише одне - подальший геноцид, масові страти, фільтраційні табори, депортації та повне винищення всього українського. Якщо ми здамося - нас не чекатиме мир. Нас чекатиме смерть", - наголосили військові.
Допис супроводжується відео, на кадрах якого росіяни розстрілюють групу українських військовополонених. "Закадровий голос коментує це й відверто радіє. Судячи з усього, це роблять ті самі російські військові, які спостерігають за вбивством з дрона. Вони не просто виконують злочин - вони його схвалюють. Це не війна. Це - кривава системна практика знищення українців. Те саме ми вже переживали. Голодомор, коли мільйони українців були умисно приречені на смерть. Розстріляне відродження - коли московський режим винищував тих, хто смів мислити, творити, любити свою країну. Буча, Ірпінь, Маріуполь - коли у ХХІ столітті нам знову показали ту ж саму імперську жорстокість. Кожне нове відео воєнних злочинів росії - це нагадування: їхня мета незмінна. Не перемога на полі бою. А знищення українців як народу", - йдеться у дописі.
22.11.2025 13:08 Ответить
+14
З Алою Борисівною та Умєровим делегація нічого не вирішить.
22.11.2025 13:03 Ответить
+6
ЗЕ..Я, щоб прикрити свою ж.ОПу здасть країну з патронами! ...
22.11.2025 13:09 Ответить
22.11.2025 13:03 Ответить
так вони ж і не збираються нічого вирішувати, вони так - з'їздити-поконсольтуватися-відосикопозніматися
22.11.2025 13:06 Ответить
Зато підпише шо завгодно .
22.11.2025 13:19 Ответить
І козирь на чолі.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:07 Ответить
22.11.2025 13:08 Ответить
22.11.2025 13:09 Ответить
Так він з цими гаслами і йшов до влади: "Сайдемся пасєрєдінє!".
22.11.2025 13:14 Ответить
А какая разніца? Нада проств пєрєстать стрєлять.
22.11.2025 13:21 Ответить
Зрозуміло, за цим словоблуддям, криється справжня мета Зелі - підписати капітуляцію на умовах пуйла та знищення України.
Консерва ***** Зеля вскрився.
Але ця зелена гнида довго не проживе, після здачі України пуйлу.
22.11.2025 13:09 Ответить
А шо йому станеться ?
22.11.2025 13:13 Ответить
миша список херня надо по новой.
1. Алибаба
2...40 идут дальше его 40 разбойников
22.11.2025 13:10 Ответить
22.11.2025 13:12 Ответить
...патрохами...
22.11.2025 13:10 Ответить
Правильно. А навіщо нам взагалі Генеральний штаб?
22.11.2025 13:14 Ответить
А дипломати, коли є єрмак-умеров?
22.11.2025 13:20 Ответить
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]

здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента;координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Фахівці підкажіть чи є у Андрія повноваження вести такі консультації?
22.11.2025 13:16 Ответить
Ага. Ви ще запитайте, чи Зєля -- діпломіруваний юрізД, і скільки років він має юридичної практики (= роботи за спеціальністю).
22.11.2025 13:19 Ответить
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Ця " делегація" не може представляти та не представляє інтереси України.
22.11.2025 13:19 Ответить
Це буде договорняк зі спасіння не України, а дупи зеленського та його опєшних підарасів.
Слава зє!
Злава довбойобам, які обрали собі та нам на голову цю бєніну мавпу, шакалової ророди!!!
22.11.2025 13:20 Ответить
Алі-баба з Чебуреком нічого не підпишуть, Трамп вимагає перевиборів
22.11.2025 13:24 Ответить
К ноге, зелені падли. Рудий педофіл хоче планів миру.
22.11.2025 13:24 Ответить
Читаю в "телеграмі" інтерв"ю Корчинського де він пропонує давати пожиттєве тим,хто відбиває ухилянтів від тецекашників.Коментарів відразу - море,і всі як один проти ТЦК,проти тих "сраних людоловів",проти "старого пердуна" Корчинського,якого самого тре забити,відправити на фронт і т.д...Добре.Читаю основні пункти так зв.мирної угоди Трампа,де щось треба віддати,щось скоротити,чогось позбавитись.І знову в коментарях буря протестів,нічого не віддамо,всьо зрада,треба воювати і все...А я думаю - як то все поєднати?З однієї сторони ніхто не хоче воювати,а з другої всі хочуть перемогти?Мирно це не поєднати...І тут дилема - або добровільно-примусово мобілізовувати,жорстко караючи дезертирів та ухилянтів включно до розстрілу,або здаватись ерефіі зі всім її рускім міром - війною тамто-срамто,ісламським радикалізмом чучмеків,азіатчиною,хамством і безправ"ям...Третього не дано,ось що треба зрозуміти.
22.11.2025 13:26 Ответить
Осо таке в голові у багатьох українців)
22.11.2025 13:39 Ответить
Ну ось! Як Зєлєнскій може відправити у відставку ( хоча правильно - зввльнити, бо посада Єрмака - не державна служба) людину (спірне твердження), яка відповідає за мирні перемовини (насправді - не відпоаідає, бо не є відповідальною за що небудь у держпві згідно як чинного законодавства, так і Конституції). Якщо Зєлєнскій делегував свої повноваженя саоємк секретаою - то це як иініикм - незаконно, як максимум - злочинно.
22.11.2025 13:27 Ответить
"Валяти дурня" до останнього. Делегація повинна складатися із суцільних довбой@бів. Чому? Тому що зі сторони США такі самі. Може якусь спільну мову і знайдуть. А в цілому вже зрозуміло...Трампон на гачку у *****. Довбаний збоченець і дегенерат- президент США. З цим світом явно щось не так.🥴
22.11.2025 13:35 Ответить
Ну як тут без Алібаби
22.11.2025 13:36 Ответить
Рашистський агент очолює делегацію. Корупціонер умєров там же! Єдність по-зеленські, твою мать!
22.11.2025 13:39 Ответить
В нас немає ні уряду, ні Ради, ні президента, є тільки ОП. З цим всім України не буде. Єрмак -це Сибір.
22.11.2025 13:43 Ответить
Без Єрмака ніяк, бо він не тільки голова ОП, а і голова самого президента. Як же нашому "найвеличнішому" жити без голови? Без неї, він і сказати не може, і в туалет зайвий раз сходити.)
Мабуть Зе зрозумів, що вже немає значення, кого поставити очільником делегації, завгоспа чи його самого.
Та й який сенс у цій делегації, тільки знову бла- бла-бла... Трамп наказав до 27 листопада цей "мирний план" прийняти.... і крапка.)
22.11.2025 14:02 Ответить
Найперше, що потрібно зробити, повинен бути висновок провідних фахівців з міжнародного права щодо відповідності " мирної угоди Трампа" нормам міжнародного права. Старий маразматик Трамп обрав неправильний алгоритм дій у складанні свого плану. Спочатку відповідність норм міжнародного права, потім вимоги України, як жертви агресії, в потім - вимоги міжнародної спільноти до кацапів. Інший варіант є просто безглуздим.
22.11.2025 14:26 Ответить
Без єрмака і його замів в Україні і котята не родяться.....це вже повний пдц....
22.11.2025 14:42 Ответить
ох уж эта Швейцария... Страна самых надежных банков и горнолыжных курортов
Помнится что многие секретные переговоры кремлевских террористов с представителями Трампа, (например в частности о возможной покупке американцами газопровода в Европу) проходили именно в Швейцарии...
22.11.2025 15:16 Ответить
 
 