Состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена, - ОП
В эти дни состоятся консультации Украины с партнерами относительно шагов для окончания войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны", - говорится в сообщении.
Утвержден состав делегации и директивы
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров.
Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет препятствием для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности", - отмечают в Офисе Президента.
Украинская сторона благодарна за готовность европейских партнеров помогать.
Состав делегации
Указом №854/2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации. В нее вошли:
ЕРМАК Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации
УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
БУДАНОВ Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ГНАТОВ Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
ИВАЩЕНКО Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины
КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины
ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины
БЕВЗ Александр Александрович - советник Руководителя Офиса Президента Украины
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Наперед прогнозований результат: відхилення пропозицій миру і нічого не робити після,як сказав в прямому ефірі А.Рева.А ще,відставка кабміну,5-6 потужних і створення уряду нац.єдності.
"Сьогодні в мережі активно обговорюють черговий так званий "мирний план", який містить неприйнятні та небезпечні вимоги до України. Але будь-які домовленості, які передбачають нашу капітуляцію, складення зброї чи відмову від боротьби, означатимуть лише одне - подальший геноцид, масові страти, фільтраційні табори, депортації та повне винищення всього українського. Якщо ми здамося - нас не чекатиме мир. Нас чекатиме смерть", - наголосили військові.
Допис супроводжується відео, на кадрах якого росіяни розстрілюють групу українських військовополонених. "Закадровий голос коментує це й відверто радіє. Судячи з усього, це роблять ті самі російські військові, які спостерігають за вбивством з дрона. Вони не просто виконують злочин - вони його схвалюють. Це не війна. Це - кривава системна практика знищення українців. Те саме ми вже переживали. Голодомор, коли мільйони українців були умисно приречені на смерть. Розстріляне відродження - коли московський режим винищував тих, хто смів мислити, творити, любити свою країну. Буча, Ірпінь, Маріуполь - коли у ХХІ столітті нам знову показали ту ж саму імперську жорстокість. Кожне нове відео воєнних злочинів росії - це нагадування: їхня мета незмінна. Не перемога на полі бою. А знищення українців як народу", - йдеться у дописі.
Консерва ***** Зеля вскрився.
Але ця зелена гнида довго не проживе, після здачі України пуйлу.
1. Алибаба
2...40 идут дальше его 40 разбойников
здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента;координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Фахівці підкажіть чи є у Андрія повноваження вести такі консультації?
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Ця " делегація" не може представляти та не представляє інтереси України.
Слава зє!
Злава довбойобам, які обрали собі та нам на голову цю бєніну мавпу, шакалової ророди!!!
Мабуть Зе зрозумів, що вже немає значення, кого поставити очільником делегації, завгоспа чи його самого.
Та й який сенс у цій делегації, тільки знову бла- бла-бла... Трамп наказав до 27 листопада цей "мирний план" прийняти.... і крапка.)
Помнится что многие секретные переговоры кремлевских террористов с представителями Трампа, (например в частности о возможной покупке американцами газопровода в Европу) проходили именно в Швейцарии...