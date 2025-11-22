США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения, - Politico
Администрация Трампа считает, что момент для давления на Украину по заключению мирного соглашения уже близок, учитывая, что президент Владимир Зеленский особенно слаб внутри страны и страдает от коррупционного скандала, который представляет собой самую прямую угрозу его лидерству со времен вторжения России в 2022 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"Украинцам придется принять (соглашение), учитывая слабость нынешней позиции Зеленского", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Зеленскому срок "до 24 ноября, чтобы подписать соглашение". В противном случае, утверждает издание, Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных.
В то же время Politico указывает, что Трамп не скрывал своего желания прекратить военные действия и колебался между вариантами, выгодными каждой из сторон. Это происходит в зависимости от того, где, по его мнению, у него больше рычагов влияния.
"Украинцам было ясно дано понять, что Соединенные Штаты ожидают от них согласия на мирное соглашение. Любые изменения будет решать сам президент", - заявил американский чиновник.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По факту НАБУ конкретно спрацювало на ворога, чим нанесло нам такий удар від якого ми наврядчи оговтаємося...
набу спрацювало так, как должно было спрацювать, а по факту не должно было быть для этого повода, тем более во время войны
якось США не хочуть бути лохами поки друзі Оманської ZеГниди киздять прямокутні предмети схожі на долари в упаковці резервного фонду США
В країні в верхівці педофіли, наркомани і корупціонери що беруть від кремля. ДУже схоже на Рим часів Нерона і Калігули
Прибуток для американців на першому місці, а потім вже слідують мораль та справедливість.
Так що нічого нового.
Україна зараз бореться на передовій, з ************ навалою!!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям і Україні!!
Смерть ******, як подохли з 2014 року, і його, уже майже 2.000.000 орків!! У білому домі США, про таке і не знають!! ****** їм своє лайно в голови продає!! Ось вам і «діл» для Трампа….
Якщо би зараззєля зняв всю цю опу, та ще й посадив їх перед прокурорами, вибачився за свої пройоби перед українціями й створив разом з ВР й опозицією професійний антикризовий уряд - йому набагато легше було би протистояти тиску США і Європі було би легше тиснути на Трампа.
Але маємо за президента самозакоханого тупого клована, який істерить, бо втрачає підтримку навіть своєї монобільшості та уряду, бо заїбав навіть їх.
Взагалі це вже справа другорядна - найперше, це відсторонення шобли кацапських підарасів від влади.
І втіаю тебе і тобі подібних. Ви знов наступаєте на ти самі граблі, які призвели до втрати Україною незалежності на початку 20 століття. Тоді теж думали, що воювати не треба, бо з більшовиками можна домовитися. Вам аби гроші і харчі хароші. І шоб на роботу щодня ходити. І неважливо який прапор за вікном. Тільки у мене для вас погані новини. Якщо думаєте, що вас ніхто не чіпатиме після поразки України, то це не так. Ваше житло заберуть, а вас відправлять до Сибіру чи на Далекий Схід. І будеш там заселяти порожні території. А замість тебе тут будуть жити ваньки та машки з тамбова. І це найкращий сценарій. А можуть просто у конциабір відправити, де ти і згниєш.
Так шо досить тут займатися перевіркою на вшивість. По тобі воші повзали і будуть повзати завжди.
І це я не питаю, що людям з Краматорська і Слов'янська робити. Їх напевно трамп у себе в маралаго поселить ?
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg