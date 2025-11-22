США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения, - Politico

Администрация Трампа считает, что момент для давления на Украину по заключению мирного соглашения уже близок, учитывая, что президент Владимир Зеленский особенно слаб внутри страны и страдает от коррупционного скандала, который представляет собой самую прямую угрозу его лидерству со времен вторжения России в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Украинцам придется принять (соглашение), учитывая слабость нынешней позиции Зеленского", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Зеленскому срок "до 24 ноября, чтобы подписать соглашение". В противном случае, утверждает издание, Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных.

В то же время Politico указывает, что Трамп не скрывал своего желания прекратить военные действия и колебался между вариантами, выгодными каждой из сторон. Это происходит в зависимости от того, где, по его мнению, у него больше рычагов влияния.

"Украинцам было ясно дано понять, что Соединенные Штаты ожидают от них согласия на мирное соглашение. Любые изменения будет решать сам президент", - заявил американский чиновник.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

