Новости Мирный план Трампа
США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения, - Politico

США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения

Администрация Трампа считает, что момент для давления на Украину по заключению мирного соглашения уже близок, учитывая, что президент Владимир Зеленский особенно слаб внутри страны и страдает от коррупционного скандала, который представляет собой самую прямую угрозу его лидерству со времен вторжения России в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Украинцам придется принять (соглашение), учитывая слабость нынешней позиции Зеленского", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Зеленскому срок "до 24 ноября, чтобы подписать соглашение". В противном случае, утверждает издание, Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных.

В то же время Politico указывает, что Трамп не скрывал своего желания прекратить военные действия и колебался между вариантами, выгодными каждой из сторон. Это происходит в зависимости от того, где, по его мнению, у него больше рычагов влияния.

"Украинцам было ясно дано понять, что Соединенные Штаты ожидают от них согласия на мирное соглашение. Любые изменения будет решать сам президент", - заявил американский чиновник.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Топ комментарии
+20
США країна моральний банкрут. Далеко уже не лідер, не лідер демократії і тд

В країні в верхівці педофіли, наркомани і корупціонери що беруть від кремля. ДУже схоже на Рим часів Нерона і Калігули
22.11.2025 09:42 Ответить
+12
зеля подай у відставку та захвати з собою все шапіто ви вже накерувались і ніхто на тебе з дня подачі заяви тиснути не буде.
22.11.2025 09:45 Ответить
+11
тільки зебіли можуть об'єднуватись навколо Оманської ZеГниди
22.11.2025 09:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Нічого у них не вийде. Презедент Зеленський знає, що треба робити. І тільки зґуртувавшись біля нього у нас є шанс перемогти 💪💪💪
22.11.2025 09:40 Ответить
Завдяки таким як ви країну вже не врятувати... Ви досі не зрозуміли хто такий пан преZедент...
22.11.2025 09:47 Ответить
Насправді: таким як Ви. Тобто задуреним пропагандою, не обов'язково зеленою
22.11.2025 10:05 Ответить
Смішно але так воно і є.
По факту НАБУ конкретно спрацювало на ворога, чим нанесло нам такий удар від якого ми наврядчи оговтаємося...
22.11.2025 09:48 Ответить
"По факту НАБУ конкретно спрацювало на ворог"

набу спрацювало так, как должно было спрацювать, а по факту не должно было быть для этого повода, тем более во время войны
22.11.2025 10:35 Ответить
Щоб не було приводу треба було думати коли обирали цю владу. А зараз треба виходити з того що маємо.
22.11.2025 11:45 Ответить
Це у вас один аккаунт укроскептицічний - с іменем латинськими літерами, а інший патріотичний, с таким самим ніком, тільки вже українською?
22.11.2025 09:53 Ответить
ну ще б не тиснути ..

якось США не хочуть бути лохами поки друзі Оманської ZеГниди киздять прямокутні предмети схожі на долари в упаковці резервного фонду США
22.11.2025 09:42 Ответить
США країна моральний банкрут. Далеко уже не лідер, не лідер демократії і тд

В країні в верхівці педофіли, наркомани і корупціонери що беруть від кремля. ДУже схоже на Рим часів Нерона і Калігули
22.11.2025 09:42 Ответить
демократія і педофіли/корупціонери при владі це нормально
22.11.2025 09:47 Ответить
Вони завжди були баригами і не приховували цього.
Прибуток для американців на першому місці, а потім вже слідують мораль та справедливість.
Так що нічого нового.
22.11.2025 09:59 Ответить
З США все добре. Просто незрілі політично українці досі вірять у якусь мораль в політиці.
22.11.2025 10:07 Ответить
план з 28 пунктів розробило фсб 3,14дерації а пробують його втілити рашистські агенти.котрі подали цей план "трамбрну" як американський. ось мабуть рашистська агентура котра підготовляє оманськи план куйла до реалізації - віткофф.дмітрієв.зять трамбона.венс.умєров.зепоцріот і ще менш дрібніші пісюни....
22.11.2025 09:43 Ответить
зеля подай у відставку та захвати з собою все шапіто ви вже накерувались і ніхто на тебе з дня подачі заяви тиснути не буде.
22.11.2025 09:45 Ответить
ніт ,ваш президент зеленський феезбешний 🤡 ...може віддати владу комітету нацзахисту України ,це легше ніж підписати капітуляцію , те шо він головний корупціонер , і згуртуватися біля такого ,це зробити себе знову самім, та бути вбитими добровільно ...зеленського чорта Геть !!!...
22.11.2025 09:45 Ответить
А що за комітет? Мені вже хтось тут відповідав, що його склад засекречений з метою безпеки)) Коротше, я дам Вам парабеллум.
22.11.2025 10:08 Ответить
декапольцев ти такий невдалий дешевий провокатор ...в тебе шо альцмейгера ? тобі на туди ...
22.11.2025 10:11 Ответить
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
22.11.2025 10:24 Ответить
Громадянин зеленський, навіть з КабМіндічами і єрмаком, це не Україна!!
Україна зараз бореться на передовій, з ************ навалою!!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям і Україні!!
Смерть ******, як подохли з 2014 року, і його, уже майже 2.000.000 орків!! У білому домі США, про таке і не знають!! ****** їм своє лайно в голови продає!! Ось вам і «діл» для Трампа….
22.11.2025 09:46 Ответить
тільки зебіли можуть об'єднуватись навколо Оманської ZеГниди
22.11.2025 09:47 Ответить
Володя, як би на тебе не тиснули. Памятай - народ така не не забуде і не вибачить ніколи😉
22.11.2025 09:50 Ответить
Амери мають можливість тиснути на зєлю саме тому, що він досі не бажає визнати себе винним в усіх пройобах та досі тримається за савєтчиків, які йому допомогли всю цю кризу створити - дєрьмактатаров та т.і.
Якщо би зараззєля зняв всю цю опу, та ще й посадив їх перед прокурорами, вибачився за свої пройоби перед українціями й створив разом з ВР й опозицією професійний антикризовий уряд - йому набагато легше було би протистояти тиску США і Європі було би легше тиснути на Трампа.
Але маємо за президента самозакоханого тупого клована, який істерить, бо втрачає підтримку навіть своєї монобільшості та уряду, бо заїбав навіть їх.
22.11.2025 09:51 Ответить
Перед якими прокурорами? Вони ж всі - пенсіонери/інваліди, їм вся ота метушня давно набридла і вони просто "виконують послуги за гроші".
22.11.2025 10:02 Ответить
Хтось жеж посадив насірова, незважаючи на клітчасту ковдру.
Взагалі це вже справа другорядна - найперше, це відсторонення шобли кацапських підарасів від влади.
22.11.2025 10:11 Ответить
Бідний перзидент, страдає більше всіх. Панять і прастіть треба.
22.11.2025 09:54 Ответить
коли американці тиснули на Бен-Гуріона, прем'єр-міністра ізраїлю, на тему їх ядерної програми, він просто пішов у відставку, щоб поламати плани американців, та дати час ізраїлю підготуватися до суперечок з сша. """Наш""" поц ніколи так не зробить, бо його особисті інтереси для нього на першому місті.
22.11.2025 09:55 Ответить
Цьому барану на прізвище ЗЕленський треба терміново зібрати голів фракцій і домовитись до напрацювань спільних дій,спільних і ще раз СПІЛЬНИХ! Не пороти гарячку і швидко робити переформатування уряду з можливою відставкою.Час йде на години.
22.11.2025 09:58 Ответить
Не можна на це погоджуватися. Нас просто кинуть, а потім скажуть, що ми самі винуваті у тому, що погодилися.
22.11.2025 09:59 Ответить
Все вирішено, не погоджуємося ! Завтра йдеш в тцк ?
22.11.2025 10:02 Ответить
Йду. А ти?
22.11.2025 10:04 Ответить
Я ні, але я і тебе тут завтра побачу і через тиждень, і через місяць.
22.11.2025 10:09 Ответить
Ну тоді навіщо питав, якщо вже заздалегідь знав відповідь?

І втіаю тебе і тобі подібних. Ви знов наступаєте на ти самі граблі, які призвели до втрати Україною незалежності на початку 20 століття. Тоді теж думали, що воювати не треба, бо з більшовиками можна домовитися. Вам аби гроші і харчі хароші. І шоб на роботу щодня ходити. І неважливо який прапор за вікном. Тільки у мене для вас погані новини. Якщо думаєте, що вас ніхто не чіпатиме після поразки України, то це не так. Ваше житло заберуть, а вас відправлять до Сибіру чи на Далекий Схід. І будеш там заселяти порожні території. А замість тебе тут будуть жити ваньки та машки з тамбова. І це найкращий сценарій. А можуть просто у конциабір відправити, де ти і згниєш.

Так шо досить тут займатися перевіркою на вшивість. По тобі воші повзали і будуть повзати завжди.
22.11.2025 10:19 Ответить
Ну я подивлюсь, коли договір буде зірваний ( а він буде зірваний 90%, або його підписання розтягнуть на довгі місяці) як ти будеш тут кожен писати, як потрібно воювати, бо всіх відправлять до Сибіру, диванний адепт війни, в сам так і сидітимеш тут
22.11.2025 10:26 Ответить
Тобі надувний матрас і ласти купити? Карту з найкоротшим маршрутом перетину кордону знайти?
22.11.2025 10:28 Ответить
Що, уже підготувався ? Залиш собі, інтернет воїн.
22.11.2025 10:37 Ответить
22.11.2025 10:41 Ответить
Нехай рудий дід тисне свої яйця через кишені
22.11.2025 10:01 Ответить
уже не знают как пропихнуть то Зеля ослаб, то потеря территорий, вчера Трамп вообще сказал надо подписывать, а то зима будет холодной
22.11.2025 10:03 Ответить
зараз цікава може бути історія - Зеленський або значно втратить рейтинг (правда лише серед українців) з усіма подальшими наслідками , або, в залежності від своїх реагувань на корупцію, набере ще більших % ! Слідкуємо !
22.11.2025 11:03 Ответить
Немає значення підпише чи не підпише янелох, головне, що ***** ніколи нічого не підпише. Кремлівський пацюк просто може зробити невелике затишшя, щоб ми провели вибори та обрали собі чергового «гетьмана», а він накопичить зброю та піде далі нас вбивати.
22.11.2025 10:11 Ответить
Чого ніхто не зважає на людей? Тобто трамп думає, що після корупційного скандалу, саме час капітулювати, саме цього очікують українці ?

І це я не питаю, що людям з Краматорська і Слов'янська робити. Їх напевно трамп у себе в маралаго поселить ?
22.11.2025 10:22 Ответить
Ніхто на нього не тисне - ... це все!!!
22.11.2025 10:25 Ответить
Давайте сховаємо його разом з кодланом до в'язниці ,там американці не зможуть на нього тиснути.
22.11.2025 10:28 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
22.11.2025 10:29 Ответить
цей зелений през повинен передати владу уряду національного порятунку. Це єдиний правильний спосіб спасти Україну
22.11.2025 11:43 Ответить
 
 