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Новини Мирний план США
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США тиснуть на Зеленського щодо підписання мирної угоди, - Politico

США натискають на Зеленського щодо підписання мирної угоди

Адміністрація Трампа вважає, що момент для тиску на Україну щодо укладення мирної угоди вже близько, враховуючи, що президент Володимир Зеленський особливо слабкий вдома та страждає від корупційного скандалу, який становить найбільш пряму загрозу його лідерству з часів вторгнення Росії у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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"Українцям доведеться ухвалити (угоду), з огляду на слабкість нинішньої позиції Зеленського", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп дав президенту України Зеленському термін "до 24 листопада, щоб підписати угоду". В іншому разі, стверджує видання, Україна ризикує втратити підтримку американської розвідки і військових.

Водночас Politico вказує, що Трамп не приховував свого бажання припинити воєнні дії і вагався між варіантами, вигідними кожній зі сторін. Це відбувається залежно від того, де, на його думку, у нього більше важелів впливу.

"Українцям було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирну угоду. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент", - заявив американський чиновник.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні можливий лише за участі Києва, - фон дер Ляєн

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) США (26685) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+34
США країна моральний банкрут. Далеко уже не лідер, не лідер демократії і тд

В країні в верхівці педофіли, наркомани і корупціонери що беруть від кремля. ДУже схоже на Рим часів Нерона і Калігули
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22.11.2025 09:42 Відповісти
+17
зеля подай у відставку та захвати з собою все шапіто ви вже накерувались і ніхто на тебе з дня подачі заяви тиснути не буде.
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22.11.2025 09:45 Відповісти
+16
Завдяки таким як ви країну вже не врятувати... Ви досі не зрозуміли хто такий пан преZедент...
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22.11.2025 09:47 Відповісти
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Нічого у них не вийде. Презедент Зеленський знає, що треба робити. І тільки зґуртувавшись біля нього у нас є шанс перемогти 💪💪💪
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22.11.2025 09:40 Відповісти
Завдяки таким як ви країну вже не врятувати... Ви досі не зрозуміли хто такий пан преZедент...
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22.11.2025 09:47 Відповісти
резидент не пан - іуда зрадник мародер
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22.11.2025 21:12 Відповісти
"По факту НАБУ конкретно спрацювало на ворог"

набу спрацювало так, как должно было спрацювать, а по факту не должно было быть для этого повода, тем более во время войны
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22.11.2025 10:35 Відповісти
Це у вас один аккаунт укроскептицічний - с іменем латинськими літерами, а інший патріотичний, с таким самим ніком, тільки вже українською?
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22.11.2025 09:53 Відповісти
нє, то побратим. це дві різні людини
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22.11.2025 12:57 Відповісти
Вова ********* зайнятий не проблемами України, а виживанням особистим і всієї жидівської шобли мародерів, яку він очолює.
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22.11.2025 12:44 Відповісти
Згуртуватись потужніше! Міндіч уже летить!
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22.11.2025 13:43 Відповісти
ну ще б не тиснути ..

якось США не хочуть бути лохами поки друзі Оманської ZеГниди киздять прямокутні предмети схожі на долари в упаковці резервного фонду США
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22.11.2025 09:42 Відповісти
США країна моральний банкрут. Далеко уже не лідер, не лідер демократії і тд

В країні в верхівці педофіли, наркомани і корупціонери що беруть від кремля. ДУже схоже на Рим часів Нерона і Калігули
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22.11.2025 09:42 Відповісти
демократія і педофіли/корупціонери при владі це нормально
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22.11.2025 09:47 Відповісти
Вони завжди були баригами і не приховували цього.
Прибуток для американців на першому місці, а потім вже слідують мораль та справедливість.
Так що нічого нового.
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22.11.2025 09:59 Відповісти
З США все добре. Просто незрілі політично українці досі вірять у якусь мораль в політиці.
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22.11.2025 10:07 Відповісти
Зі США не все добре. З цим рудим городнім опудалом США втрачають рештки авторитету в світі.
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22.11.2025 12:47 Відповісти
Який авторитет вони втрачають? Не смішіть мене.
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22.11.2025 12:49 Відповісти
Так, Стародавній Рим.
Взагалі, бажання залишити тільки 2 професії : чинуш і їх ******.
І ніякого обслуговуючого персоналу.
І хай ї...ся скільки хочуть у своєму світі
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22.11.2025 12:52 Відповісти
план з 28 пунктів розробило фсб 3,14дерації а пробують його втілити рашистські агенти.котрі подали цей план "трамбрну" як американський. ось мабуть рашистська агентура котра підготовляє оманськи план куйла до реалізації - віткофф.дмітрієв.зять трамбона.венс.умєров.зепоцріот і ще менш дрібніші пісюни....
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22.11.2025 09:43 Відповісти
зеля подай у відставку та захвати з собою все шапіто ви вже накерувались і ніхто на тебе з дня подачі заяви тиснути не буде.
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22.11.2025 09:45 Відповісти
І що далі?... ***** тільки поаплодує, якщо ми ще в "політичній шутдаун" підемо
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22.11.2025 12:40 Відповісти
А эти семь лет не шотдаун?
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22.11.2025 13:22 Відповісти
Законы принимались, взаимодействие с другими странами идет, а так все абсолютно встанет! В первую очередь армия
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22.11.2025 16:09 Відповісти
Так все итак стоит. Проснись, ты обосрался.
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22.11.2025 16:36 Відповісти
Не всім дано, ідіотів хватає, но нафіга ідти на форум всім показувати свій рівень - для мене загадка...
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22.11.2025 20:35 Відповісти
ніт ,ваш президент зеленський феезбешний 🤡 ...може віддати владу комітету нацзахисту України ,це легше ніж підписати капітуляцію , те шо він головний корупціонер , і згуртуватися біля такого ,це зробити себе знову самім, та бути вбитими добровільно ...зеленського чорта Геть !!!...
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22.11.2025 09:45 Відповісти
А що за комітет? Мені вже хтось тут відповідав, що його склад засекречений з метою безпеки)) Коротше, я дам Вам парабеллум.
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22.11.2025 10:08 Відповісти
декапольцев ти такий невдалий дешевий провокатор ...в тебе шо альцмейгера ? тобі на туди ...
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22.11.2025 10:11 Відповісти
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
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22.11.2025 10:24 Відповісти
Николай, не замочіть диван!
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22.11.2025 13:48 Відповісти
"це легше ніж підписати капітуляцію". Кому легше? Торчку? Йому легше підписати капітуляцію України. Та ще йому легше вбити ще якусь сотню тисяч українців, аби він і його пархаті друзі та начальники (Єрмак) жили комфортно.
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22.11.2025 15:14 Відповісти
ой я згодна з вами ...але можливо торчок🤡 в якусь паузу, між коксом шось втямить ...
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22.11.2025 16:52 Відповісти
Бачу, Ви оптиміст...
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22.11.2025 19:02 Відповісти
та да ,оптимістично підтримую себе в першу чергу , тому шо в мої годи витрачати на х...зна шо енергію ,не розумно...колись я любила анекдот : (пропала собака,**** ,як я ненавижу єтк страну )і.т .і...а сьогодні я ще не можу повірити в масову істерію 19р...і я знову пригадую цей анекдот ...
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22.11.2025 19:09 Відповісти
Комфортно Вони мріють переплюнути всіх мілліардерів Світу , якщо не перебзділи тирити гроші з резервного фонду США , Умеров вичекнув пункт аудиту ! 73% , ну шо , капітуляція , краще за мінські угоди Порошенко ? Мосійчук-Геббельсовна , вжє готує спіч, що цє найпотужніша -найвеличніша перемога зейла ермаковіча
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22.11.2025 21:23 Відповісти
І чи не найстрайшніше те, що хохли (не українці, українців, як виявилося, в Україні критично мало) ще й аплодувати будуть. Юрба суїцидників...
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23.11.2025 07:43 Відповісти
Громадянин зеленський, навіть з КабМіндічами і єрмаком, це не Україна!!
Україна зараз бореться на передовій, з ************ навалою!!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям і Україні!!
Смерть ******, як подохли з 2014 року, і його, уже майже 2.000.000 орків!! У білому домі США, про таке і не знають!! ****** їм своє лайно в голови продає!! Ось вам і «діл» для Трампа….
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22.11.2025 09:46 Відповісти
тільки зебіли можуть об'єднуватись навколо Оманської ZеГниди
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22.11.2025 09:47 Відповісти
Володя, як би на тебе не тиснули. Памятай - народ така не не забуде і не вибачить ніколи😉
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22.11.2025 09:50 Відповісти
Амери мають можливість тиснути на зєлю саме тому, що він досі не бажає визнати себе винним в усіх пройобах та досі тримається за савєтчиків, які йому допомогли всю цю кризу створити - дєрьмактатаров та т.і.
Якщо би зараззєля зняв всю цю опу, та ще й посадив їх перед прокурорами, вибачився за свої пройоби перед українціями й створив разом з ВР й опозицією професійний антикризовий уряд - йому набагато легше було би протистояти тиску США і Європі було би легше тиснути на Трампа.
Але маємо за президента самозакоханого тупого клована, який істерить, бо втрачає підтримку навіть своєї монобільшості та уряду, бо заїбав навіть їх.
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22.11.2025 09:51 Відповісти
Перед якими прокурорами? Вони ж всі - пенсіонери/інваліди, їм вся ота метушня давно набридла і вони просто "виконують послуги за гроші".
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22.11.2025 10:02 Відповісти
Хтось жеж посадив насірова, незважаючи на клітчасту ковдру.
Взагалі це вже справа другорядна - найперше, це відсторонення шобли кацапських підарасів від влади.
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22.11.2025 10:11 Відповісти
Бідний перзидент, страдає більше всіх. Панять і прастіть треба.
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22.11.2025 09:54 Відповісти
коли американці тиснули на Бен-Гуріона, прем'єр-міністра ізраїлю, на тему їх ядерної програми, він просто пішов у відставку, щоб поламати плани американців, та дати час ізраїлю підготуватися до суперечок з сша. """Наш""" поц ніколи так не зробить, бо його особисті інтереси для нього на першому місті.
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22.11.2025 09:55 Відповісти
Цьому барану на прізвище ЗЕленський треба терміново зібрати голів фракцій і домовитись до напрацювань спільних дій,спільних і ще раз СПІЛЬНИХ! Не пороти гарячку і швидко робити переформатування уряду з можливою відставкою.Час йде на години.
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22.11.2025 09:58 Відповісти
https://news.novyny.live/ru/kabmin-naznachil-io-ministra-iustitsii-ukrainy-295072.html

Уже работают. ))))))))))))))))))
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22.11.2025 14:15 Відповісти
Не ображайтеся, але ви озвучуєте фантастичний варіант. Ніколи чмошник обдовбаний на таке не піде. Та й московські куратори не дозволять.
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22.11.2025 15:17 Відповісти
Не можна на це погоджуватися. Нас просто кинуть, а потім скажуть, що ми самі винуваті у тому, що погодилися.
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22.11.2025 09:59 Відповісти
Все вирішено, не погоджуємося ! Завтра йдеш в тцк ?
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22.11.2025 10:02 Відповісти
Йду. А ти?
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22.11.2025 10:04 Відповісти
Ну тоді навіщо питав, якщо вже заздалегідь знав відповідь?

І втіаю тебе і тобі подібних. Ви знов наступаєте на ти самі граблі, які призвели до втрати Україною незалежності на початку 20 століття. Тоді теж думали, що воювати не треба, бо з більшовиками можна домовитися. Вам аби гроші і харчі хароші. І шоб на роботу щодня ходити. І неважливо який прапор за вікном. Тільки у мене для вас погані новини. Якщо думаєте, що вас ніхто не чіпатиме після поразки України, то це не так. Ваше житло заберуть, а вас відправлять до Сибіру чи на Далекий Схід. І будеш там заселяти порожні території. А замість тебе тут будуть жити ваньки та машки з тамбова. І це найкращий сценарій. А можуть просто у конциабір відправити, де ти і згниєш.

Так шо досить тут займатися перевіркою на вшивість. По тобі воші повзали і будуть повзати завжди.
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22.11.2025 10:19 Відповісти
Тобі надувний матрас і ласти купити? Карту з найкоротшим маршрутом перетину кордону знайти?
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22.11.2025 10:28 Відповісти
олєг шлюхіко так в тому і справа що ти гнида і тявкати можеш тільки з під спідниці мамки !! Ти ніхто яке знецінює подвиг сотень тисяч українців ще й виборець мразенськага скоріш за все
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22.11.2025 14:22 Відповісти
Нехай рудий дід тисне свої яйця через кишені
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22.11.2025 10:01 Відповісти
уже не знают как пропихнуть то Зеля ослаб, то потеря территорий, вчера Трамп вообще сказал надо подписывать, а то зима будет холодной
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22.11.2025 10:03 Відповісти
зараз цікава може бути історія - Зеленський або значно втратить рейтинг (правда лише серед українців) з усіма подальшими наслідками , або, в залежності від своїх реагувань на корупцію, набере ще більших % ! Слідкуємо !
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22.11.2025 11:03 Відповісти
Немає значення підпише чи не підпише янелох, головне, що ***** ніколи нічого не підпише. Кремлівський пацюк просто може зробити невелике затишшя, щоб ми провели вибори та обрали собі чергового «гетьмана», а він накопичить зброю та піде далі нас вбивати.
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22.11.2025 10:11 Відповісти
Чого ніхто не зважає на людей? Тобто трамп думає, що після корупційного скандалу, саме час капітулювати, саме цього очікують українці ?

І це я не питаю, що людям з Краматорська і Слов'янська робити. Їх напевно трамп у себе в маралаго поселить ?
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22.11.2025 10:22 Відповісти
Ніхто на нього не тисне - ... це все!!!
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22.11.2025 10:25 Відповісти
Давайте сховаємо його разом з кодланом до в'язниці ,там американці не зможуть на нього тиснути.
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22.11.2025 10:28 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 10:29 Відповісти
цей зелений през повинен передати владу уряду національного порятунку. Це єдиний правильний спосіб спасти Україну
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22.11.2025 11:43 Відповісти
на таких як зєлєнской треба тиснути в Гуантанамо, там є фахівці і відповідні кабінети терапії
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22.11.2025 12:46 Відповісти
Так а що вони "тиснуть", коли прийняття рішень за переважною більшістю пунктів того "чудо-плану" не у компетенції Президента, згідно українського законодавства? У нас Президент не цар, як "на болотах", і в Україні демократична система державного управління. Хоча "рудий телепень" всилу свого розумового розвитку може цього і не знати😆
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22.11.2025 13:12 Відповісти
У нас Президент не цар, як "на болотах", а цілий імператор Боневтік, як "на франціях",
і в Україні демократична система державного управління Офісом Єрмака.😜
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22.11.2025 14:09 Відповісти
кроме Зелі ще є Конституція
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22.11.2025 13:19 Відповісти
НЕ только конституция, все измениня кордонов Украины только через всеукраинский референдум, нету других методов изменить официально границы Украины
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22.11.2025 23:16 Відповісти
ФБР абсолютно всегда было в курсе всего происходящего в Украине. Но когда там получили фотографии банкнот с запаянной бандерольной лентой вокруг стодолларовых банкнот с надписями - The Federal Reserve Bank of Kansas City и The Federal Reserve Bank of Boston на хате у Миндича, то даже они прихуели. И мгновенно слили всю информацию через НАБУ и САП массам, чтобы потом впарить Зеле «мирну угоду», и прекратить впустую тратить бабло. Вот и всё. ))))
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22.11.2025 13:22 Відповісти
Дякуємо за інсайд! Тут многіє не догадувались.🙄
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22.11.2025 13:58 Відповісти
Де вигода для України, не кажучи про те, що цей американський "мирний договор 25" нічим не відрізняється від кацапського "плану капітуляцї 22"?
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22.11.2025 13:57 Відповісти
На *** це туди, падли трамповськи.
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22.11.2025 14:01 Відповісти
Трам паскудо, затисні краще яйця у дверях.
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22.11.2025 14:07 Відповісти
Зельоному? Він підставив, бо підставився!🥺
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22.11.2025 14:14 Відповісти
А є такі двері? А от блазню те місце, де у чоловіків яйця, затисли. Жадібне, тупе, самозакохане чмо постійно дає приводи затискати. Одна біда - оте гімно квартальне представляє Україну.
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22.11.2025 15:23 Відповісти
в американського народу є така приказка: якщо треба тужитись, то скоріше всього вийде гівно!
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22.11.2025 14:36 Відповісти
Та ясно, що тисне, США може заарештувати Міндіча і подєльників, а вони можуть видати інших, і так дійти невідомо ще до кого. Тобто, варіант як завжди - а що не так, чому обісрались? - бо багато крали, корупція винна.

А на Адміністрацію Трампа може давити Путін плівками Епштейна. І чого обісрались? Бо педофіли.

Так чому програють війни? Бо педофіли і вори. А педофіли й вори завжди програють.
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22.11.2025 17:12 Відповісти
Теперь вы поняли почему США позволяли воровать всем чинушам со времён Кучмы? Да этих барбосов даже вербовать не надо, они и так в торбе.
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22.11.2025 17:19 Відповісти
Вы сели играть в карты с такими шулерами, что на них пробы ставить негде.
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22.11.2025 17:22 Відповісти
Шикарний план , але це зливання чи поглинання
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22.11.2025 18:38 Відповісти
Якби не було війни - ми б самі розібрались зі своїми проблемами. А якщо, під час війни, якесь опудало буде нам розказувати, хто ослаблений-хто ні, що підписувати - що ні, це опудало піде на ***, звідки б воно не було - з кремля чи з Білого Дому.
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22.11.2025 19:49 Відповісти
Пійшли нах..шо хочуть ухваляють нехай..Ніхто цього виконувати при трверезому розумі небуде..
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22.11.2025 21:00 Відповісти
Ага, давит на Зеленского 11-ый месяц.
Что ж , придётся ему ещё раз съездить и попить чаю с Трампом .
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23.11.2025 06:53 Відповісти
Щоб там Зеля не підписав, це не матиме жодного сенсу - він не має таких повноважень. Таким же чином він може подарувати ***** Каліфорнію.
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23.11.2025 07:59 Відповісти
 
 