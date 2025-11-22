США тиснуть на Зеленського щодо підписання мирної угоди, - Politico

Адміністрація Трампа вважає, що момент для тиску на Україну щодо укладення мирної угоди вже близько, враховуючи, що президент Володимир Зеленський особливо слабкий вдома та страждає від корупційного скандалу, який становить найбільш пряму загрозу його лідерству з часів вторгнення Росії у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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"Українцям доведеться ухвалити (угоду), з огляду на слабкість нинішньої позиції Зеленського", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп дав президенту України Зеленському термін "до 24 листопада, щоб підписати угоду". В іншому разі, стверджує видання, Україна ризикує втратити підтримку американської розвідки і військових.

Водночас Politico вказує, що Трамп не приховував свого бажання припинити воєнні дії і вагався між варіантами, вигідними кожній зі сторін. Це відбувається залежно від того, де, на його думку, у нього більше важелів впливу.

"Українцям було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирну угоду. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент", - заявив американський чиновник.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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