США тиснуть на Зеленського щодо підписання мирної угоди, - Politico
Адміністрація Трампа вважає, що момент для тиску на Україну щодо укладення мирної угоди вже близько, враховуючи, що президент Володимир Зеленський особливо слабкий вдома та страждає від корупційного скандалу, який становить найбільш пряму загрозу його лідерству з часів вторгнення Росії у 2022 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
"Українцям доведеться ухвалити (угоду), з огляду на слабкість нинішньої позиції Зеленського", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.
Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп дав президенту України Зеленському термін "до 24 листопада, щоб підписати угоду". В іншому разі, стверджує видання, Україна ризикує втратити підтримку американської розвідки і військових.
Водночас Politico вказує, що Трамп не приховував свого бажання припинити воєнні дії і вагався між варіантами, вигідними кожній зі сторін. Це відбувається залежно від того, де, на його думку, у нього більше важелів впливу.
"Українцям було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирну угоду. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент", - заявив американський чиновник.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
набу спрацювало так, как должно было спрацювать, а по факту не должно было быть для этого повода, тем более во время войны
якось США не хочуть бути лохами поки друзі Оманської ZеГниди киздять прямокутні предмети схожі на долари в упаковці резервного фонду США
В країні в верхівці педофіли, наркомани і корупціонери що беруть від кремля. ДУже схоже на Рим часів Нерона і Калігули
Прибуток для американців на першому місці, а потім вже слідують мораль та справедливість.
Так що нічого нового.
Взагалі, бажання залишити тільки 2 професії : чинуш і їх ******.
І ніякого обслуговуючого персоналу.
І хай ї...ся скільки хочуть у своєму світі
Україна зараз бореться на передовій, з ************ навалою!!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям і Україні!!
Смерть ******, як подохли з 2014 року, і його, уже майже 2.000.000 орків!! У білому домі США, про таке і не знають!! ****** їм своє лайно в голови продає!! Ось вам і «діл» для Трампа….
Якщо би зараззєля зняв всю цю опу, та ще й посадив їх перед прокурорами, вибачився за свої пройоби перед українціями й створив разом з ВР й опозицією професійний антикризовий уряд - йому набагато легше було би протистояти тиску США і Європі було би легше тиснути на Трампа.
Але маємо за президента самозакоханого тупого клована, який істерить, бо втрачає підтримку навіть своєї монобільшості та уряду, бо заїбав навіть їх.
Взагалі це вже справа другорядна - найперше, це відсторонення шобли кацапських підарасів від влади.
Уже работают. ))))))))))))))))))
І втіаю тебе і тобі подібних. Ви знов наступаєте на ти самі граблі, які призвели до втрати Україною незалежності на початку 20 століття. Тоді теж думали, що воювати не треба, бо з більшовиками можна домовитися. Вам аби гроші і харчі хароші. І шоб на роботу щодня ходити. І неважливо який прапор за вікном. Тільки у мене для вас погані новини. Якщо думаєте, що вас ніхто не чіпатиме після поразки України, то це не так. Ваше житло заберуть, а вас відправлять до Сибіру чи на Далекий Схід. І будеш там заселяти порожні території. А замість тебе тут будуть жити ваньки та машки з тамбова. І це найкращий сценарій. А можуть просто у конциабір відправити, де ти і згниєш.
Так шо досить тут займатися перевіркою на вшивість. По тобі воші повзали і будуть повзати завжди.
І це я не питаю, що людям з Краматорська і Слов'янська робити. Їх напевно трамп у себе в маралаго поселить ?
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
і в Україні демократична система державного управління Офісом Єрмака.😜
А на Адміністрацію Трампа може давити Путін плівками Епштейна. І чого обісрались? Бо педофіли.
Так чому програють війни? Бо педофіли і вори. А педофіли й вори завжди програють.
Что ж , придётся ему ещё раз съездить и попить чаю с Трампом .